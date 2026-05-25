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Le propriétaire de Nottingham Forest a vu son maillot déchiré après une altercation avec le neveu du Premier ministre grec, en marge d’un match de basket
Le chaos éclate au stade de la Paix et de l’Amitié
Le propriétaire de Nottingham Forest et de l’Olympiacos assistait à un match de basket-ball très disputé au Pirée lorsque des tensions ont éclaté en tribune VIP.
Selon plusieurs témoins oculaires, l’atmosphère s’est soudainement dégradée entre le dirigeant et Grigoris Dimitriadis, ancien cadre influent du gouvernement grec et neveu du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.
Selon le Telegraph, l’incident aurait débuté par un vif échange verbal avant de dégénérer en une altercation physique, suscitant l’étonnement des témoins.
Le personnel de sécurité a dû intervenir pour séparer les protagonistes, la situation risquant de dégénérer sous les yeux du public.
- AFP
Selon les premières observations, une altercation physique a opposé Marinakis à un adversaire, et le joueur a vu ses vêtements déchirés au cours de l’incident.
Au cours de la bagarre, la chemise de Marinakis aurait été déchirée lors de l’affrontement entre les deux groupes. La présence d’un propriétaire de club de Premier League impliqué dans une telle altercation physique en public a provoqué une onde de choc dans les milieux sportifs et politiques grecs, où Marinakis demeure une figure extrêmement influente en tant que président de l’Olympiacos.
Des photos et des témoignages provenant de la salle décrivent une scène de chaos dans les tribunes alors que la rencontre se poursuivait sur le terrain. La proximité de l’affrontement avec d’autres hauts responsables et délégués a ajouté une dimension supplémentaire à la controverse.
Antécédents de tensions entre les deux équipes
Cet incident s’inscrit dans un contexte de tensions politiques et personnelles de longue date entre Marinakis et l’entourage du Premier ministre grec. Ce nouvel épisode traduit un net durcissement du conflit, qui est passé des batailles juridiques et médiatiques à une véritable confrontation physique dans l’enceinte du Peace and Friendship Stadium.
Malgré le profil très médiatisé des protagonistes, l’incident n’a pas échappé au regard du public : les spectateurs du stade de la Paix et de l’Amitié ont assisté à cette rupture des règles de bienséance. Pour l’heure, aucune des deux parties n’a publié de communiqué officiel détaillé sur le déclencheur précis de la bagarre.
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Conséquences pour Nottingham Forest et l’Olympiacos
Survenu hors des terrains de football, l’incident ramène néanmoins l’attention sur le comportement des dirigeants de Forest. Propriétaire très impliqué au City Ground depuis son rachat du club en 2017, Marinakis a supervisé le retour des Reds en Premier League puis leurs efforts pour s’y imposer.
Les autorités grecques devraient désormais enquêter sur les circonstances des troubles survenus dans l’arène, qui accueille habituellement l’équipe de basket-ball de l’Olympiacos.