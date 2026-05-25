Le propriétaire de Nottingham Forest et de l’Olympiacos assistait à un match de basket-ball très disputé au Pirée lorsque des tensions ont éclaté en tribune VIP.

Selon plusieurs témoins oculaires, l’atmosphère s’est soudainement dégradée entre le dirigeant et Grigoris Dimitriadis, ancien cadre influent du gouvernement grec et neveu du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Selon le Telegraph, l’incident aurait débuté par un vif échange verbal avant de dégénérer en une altercation physique, suscitant l’étonnement des témoins.

Le personnel de sécurité a dû intervenir pour séparer les protagonistes, la situation risquant de dégénérer sous les yeux du public.



