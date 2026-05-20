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Le propriétaire de Hull demande une accession directe en Premier League plutôt que de disputer la finale des play-offs contre Middlesbrough, suite à l’exclusion de Southampton pour espionnage illicite
Push juridique en faveur de la promotion automatique
Selon Özenç Ilicali, la solution la plus logique à la crise actuelle du championnat serait d’envoyer directement les Tigers en Premier League. Après l’exclusion de Southampton pour espionnage, l’EFL a choisi de qualifier Middlesbrough pour la finale, bien que Boro n’ait pas gagné sa demi-finale. Ilicali argue cependant qu’en tant que dernier finaliste d’origine, Hull ne devrait pas avoir à affronter un adversaire de remplacement.
S’exprimant via Asist Analiz, le propriétaire turc a détaillé la position de son équipe juridique : « Dans des circonstances normales, deux équipes atteignent la finale et l’une est disqualifiée. Nos avocats estiment que nous devrions être promus directement en Premier League, mais ils examinent encore la question. Nous ne pouvons rien affirmer de définitif ; la situation est confuse. »
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Le chaos qui a suivi le verdict dans l'affaire Spygate
La polémique a éclaté après les révélations selon lesquelles Southampton aurait envoyé un stagiaire observer les entraînements de Middlesbrough à la veille de leur demi-finale. Si le club a reconnu l’infraction, il conteste la sévérité de la sanction. Le PDG des Saints, Phil Parsons, a déjà confirmé que le club avait fait appel de la décision rendue cette semaine, qui prévoit son exclusion des barrages et une future déduction de points.
Cette incertitude place Hull City dans une position sportive délicate : le club a passé plus d’une semaine à peaufiner une préparation tactique spécifique contre un adversaire donné, avant de voir l’identité de son rival changer à quelques jours seulement de la finale prévue à Wembley. Pour Ilicali, ce revirement constitue un désavantage sportif injustifié qui justifierait une promotion automatique.
Perturbations dans les préparatifs pour Wembley
Ilicali n’a pas mâché ses mots pour dénoncer l’impact de ces changements de dernière minute sur la capacité de son équipe à se préparer pour le match le plus important du football mondial. Passer d’une préparation ciblée sur Southampton à un affrontement imprévu contre Middlesbrough a laissé au staff technique un délai trop court pour réorienter son approche tactique. Le propriétaire des Tigers a souligné le cauchemar logistique auquel le club est actuellement confronté, dans l’attente d’une décision définitive concernant l’appel interjeté par les Saints.
« Nous nous préparions pour Southampton depuis dix jours. Toute notre planification, notre analyse et notre travail étaient axés sur eux. À présent, à quelques jours de la finale, l’adversaire a changé. Demain, les joueurs sont en congé ; jeudi sera la dernière séance d’entraînement sérieuse. Nous devrons nous adapter à ce nouvel adversaire en une seule séance », a ajouté Ilicali.
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Comparaison avec les précédents scandales
Alors que Hull se bat pour la promotion, Southampton continue de dénoncer le caractère « disproportionné » de son exclusion. Les Saints rappellent des controverses passées sur le recrutement, comme l’incident impliquant Leeds United en 2019, qui n’avait entraîné qu’une sanction financière. Ils estiment que se voir priver d’un match valant plus de 200 millions de livres sterling constitue une peine bien plus sévère que tout ce qui a été vu dans le football anglais.
De leur côté, les dirigeants de Hull estiment être les véritables victimes de l’affaire. Contraints d’affronter un « lucky loser » à Middlesbrough dans un délai très court, ils jugent que l’intégrité du système des barrages est compromise. Pour l’instant, la finale est toujours fixée au 23 mai, mais, entre les recours juridiques engagés de toutes parts, la route vers la Premier League n’a jamais semblé aussi incertaine.