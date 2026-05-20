Le propriétaire de Hull demande une accession directe en Premier League plutôt que de disputer la finale des play-offs contre Middlesbrough, suite à l’exclusion de Southampton pour espionnage illicite

Selon Özenç Ilicali, la solution la plus logique à la crise actuelle du championnat serait d’envoyer directement les Tigers en Premier League. Après l’exclusion de Southampton pour espionnage, l’EFL a choisi de qualifier Middlesbrough pour la finale, bien que Boro n’ait pas gagné sa demi-finale. Ilicali argue cependant qu’en tant que dernier finaliste d’origine, Hull ne devrait pas avoir à affronter un adversaire de remplacement.

S’exprimant via Asist Analiz, le propriétaire turc a détaillé la position de son équipe juridique : « Dans des circonstances normales, deux équipes atteignent la finale et l’une est disqualifiée. Nos avocats estiment que nous devrions être promus directement en Premier League, mais ils examinent encore la question. Nous ne pouvons rien affirmer de définitif ; la situation est confuse. »