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Le propriétaire de Hull City a fermement démenti les « fausses rumeurs de transfert » et a apporté des précisions inhabituelles concernant les éventuelles recrues des promus en Premier League
Ilicali réagit aux rumeurs de transfert
Hull retrouve l’élite du football anglais après neuf ans d’absence, suite à sa victoire en finale des barrages du Championship en mai dernier. En vue de la saison 2026-2027 de Premier League, les Tigers ont déjà recruté le gardien Jack Butland, le milieu de terrain Oscar Zambrano et le défenseur Matt Targett. Toutefois, les nombreuses rumeurs selon lesquelles le club se serait heurté au refus de plusieurs cibles de transfert ont frustré le propriétaire Ilicali, qui a tenu à clarifier la situation.
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Le propriétaire fournit le détail du transfert.
Ilicali a démenti publiquement les allégations négatives concernant la politique de recrutement du club et a choisi de s'adresser directement aux supporters pour clarifier la situation : « Chère famille de Hull City », a écrit le propriétaire turc dans un message publié sur X. « Nous voyons circuler des dizaines de fausses rumeurs de transfert un peu partout. Nous sommes troublés par les allégations selon lesquelles nous aurions essuyé des refus et par l'utilisation du nom de notre club pour attirer l'attention. Nous travaillons d’arrache-pied depuis deux mois, et je suis convaincu que nous allons construire une équipe dont nous serons tous fiers. Pour éviter les spéculations infondées et vous tenir informés, je vous présente ci-dessous notre point sur les transferts, qui contient quelques indices… »
Les pourcentages reflètent la progression vers les objectifs fixés.
Dans son message, Ilicali a répertorié des drapeaux nationaux assortis de pourcentages de probabilité pour des transferts potentiels, dont un drapeau japonais crédité de 99 %, ce qui, selon BBC Radio Humberside, viserait le milieu de terrain libre Hidemasa Morita. Des drapeaux de la Grèce, de la Suède, de l’Australie, de la Croatie et du Portugal complétaient cette liste, laissant présager d’autres opérations, dont la possible arrivée du gardien de l’Olympiakos Konstantinos Tzolakis. Cette transparence inhabituelle s’appuie sur un solide soutien financier : Ilicali a obtenu un prêt relais de 55 millions de livres sterling pour renforcer sa compétitivité sur le marché des transferts.
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Les Tigers peaufinent leur préparation avant d’affronter Manchester United pour leur premier match.
Les supporters de Hull attendent désormais les annonces officielles concernant ces recrues potentielles avant la clôture du mercato estival. L'entraîneur Sergej Jakirovic doit désormais s'atteler à intégrer ses nouvelles recrues au sein d'un groupe soudé pendant la préparation d'avant-saison. Un test de taille attend les Tigers lors de la première journée de la saison 2026-2027 de Premier League, lorsqu'ils accueilleront Manchester United le 22 août.
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