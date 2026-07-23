Le propriétaire de Hull City a fermement démenti les « fausses rumeurs de transfert » et a apporté des précisions inhabituelles concernant les éventuelles recrues des promus en Premier League

Ilicali a démenti publiquement les allégations négatives concernant la politique de recrutement du club et a choisi de s'adresser directement aux supporters pour clarifier la situation : « Chère famille de Hull City », a écrit le propriétaire turc dans un message publié sur X. « Nous voyons circuler des dizaines de fausses rumeurs de transfert un peu partout. Nous sommes troublés par les allégations selon lesquelles nous aurions essuyé des refus et par l'utilisation du nom de notre club pour attirer l'attention. Nous travaillons d’arrache-pied depuis deux mois, et je suis convaincu que nous allons construire une équipe dont nous serons tous fiers. Pour éviter les spéculations infondées et vous tenir informés, je vous présente ci-dessous notre point sur les transferts, qui contient quelques indices… »