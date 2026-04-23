Lampard a complètement redoré son blason d’entraîneur en mettant fin à 25 ans d’absence de Coventry City de l’élite. L’ancien milieu de terrain anglais a pris les rênes d’une équipe en pleine transition et l’a menée au titre de champion de Championship, un exploit que le propriétaire Doug King estime qu’il ne faut pas sous-estimer compte tenu du contexte financier de la deuxième division.

« Il a réalisé un travail fantastique ; ces 18 derniers mois ont été incroyables pour nous et pour lui », a déclaré King à BBC CWR. « Je suis sûr qu’il est en pleine réflexion. Je lui ai dit : “Ne sous-estime pas l’ampleur de ce que tu viens d’accomplir.” Il a déjà réalisé de grandes choses comme joueur, mais sortir de ce championnat en tant que champion, sans parachute financier et partant de notre situation initiale, constitue un exploit colossal que personne ne lui enlèvera. »