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Le propriétaire de Coventry réagit aux rumeurs d'un retour de Frank Lampard à Chelsea, fraîchement couronné champion de Championship
King salue cette « formidable » réussite en matière de promotion
Lampard a complètement redoré son blason d’entraîneur en mettant fin à 25 ans d’absence de Coventry City de l’élite. L’ancien milieu de terrain anglais a pris les rênes d’une équipe en pleine transition et l’a menée au titre de champion de Championship, un exploit que le propriétaire Doug King estime qu’il ne faut pas sous-estimer compte tenu du contexte financier de la deuxième division.
« Il a réalisé un travail fantastique ; ces 18 derniers mois ont été incroyables pour nous et pour lui », a déclaré King à BBC CWR. « Je suis sûr qu’il est en pleine réflexion. Je lui ai dit : “Ne sous-estime pas l’ampleur de ce que tu viens d’accomplir.” Il a déjà réalisé de grandes choses comme joueur, mais sortir de ce championnat en tant que champion, sans parachute financier et partant de notre situation initiale, constitue un exploit colossal que personne ne lui enlèvera. »
- AFP
Postuler pour le poste d’entraîneur vacant à Chelsea
Le succès de Coventry coïncide avec de nouveaux bouleversements à Chelsea, qui a limogé Liam Rosenior mercredi. Rosenior n’aura passé que trois mois à la tête de l’équipe, quittant ses fonctions après une série désastreuse de cinq défaites consécutives en Premier League. Compte tenu de la longue histoire de Lampard avec les Blues, son nom est naturellement évoqué pour le poste vacant à l’ouest de Londres.
« Tout le monde est constamment associé à tout ; c’est un manège sans fin. Il est un peu décevant que les clubs engagent trois ou quatre entraîneurs par saison », a constaté King au sujet des spéculations actuelles. Alors que Chelsea cherche déjà son prochain entraîneur permanent, King espère que le lien émotionnel que Lampard a tissé dans les Midlands le retiendra à la CBS Arena.
Lampard a trouvé son « havre de paix » à Coventry
Après un passage difficile à la tête de Chelsea en 2023, où il a perdu huit de ses onze matches, Lampard semble avoir retrouvé la touche qui lui avait valu ses premiers succès à Derby County. King estime que le technicien de 46 ans apprécie aujourd’hui davantage le football qu’à aucun autre moment depuis ses débuts sur le banc, après s’être pleinement investi dans le projet de Coventry.
« On voit à quel point il est attaché à cette ville ; on voit ce que cela représentait pour lui d’obtenir la promotion puis le titre, et je pense qu’il a trouvé sa place en ce moment », explique King. « Cela n’empêchera peut-être pas une offre mirobolante cet été, et il devra alors faire des choix, car il a prouvé son niveau d’entraîneur de haut rang ; mais je ne m’exprimerai pas là-dessus, je ne peux pas le contrôler. »
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Se préparer à la vie en Premier League
Coventry poursuit ses préparatifs en vue de sa première saison en Premier League depuis plus de vingt ans. Les spéculations devraient persister autour de Lampard, auteur de 44 victoires en 84 matches lors de son premier passage sur le banc de Chelsea, mais King se concentre exclusivement sur la joie du moment présent et sur le parcours qui attend les Sky Blues en première division.
« Je pense simplement qu’il est heureux ; je suis heureux ; tout le monde est heureux. Nous avons tous le sourire aux lèvres, et nous ne nous inquiétons pas de ce qui pourrait arriver ou non à l’entraîneur principal », a conclu King.