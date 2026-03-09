Getty Images Sport
Le propriétaire de Brentford révèle que l'accord avantageux pour signer l'« incroyable » Michael Olise a échoué en raison des honoraires « exorbitants » de son agent, tandis que les Bees ont également manqué Eberechi Eze et Mykhailo Mudryk
Celui qui s'est échappé : les honoraires exorbitants d'Olise
Benham s'est récemment confié lors de la conférence MIT Sloan Sports Analytics sur les transferts les plus remarquables que le club a failli conclure. Il a révélé à quel point ils étaient passés près de recruter certains des plus grands talents européens avant qu'ils ne deviennent célèbres, citant notamment Michael Olise, l'actuelle star du Bayern Munich.
Benham a fait l'éloge de l'ailier, expliquant : « Ensuite, Michael Olise, son recrutement était incroyable, hors du commun, mais nous venions d'être promus et nous n'étions pas habitués aux frais d'agence exorbitants de la Premier League à l'époque. »
Il a donné plus de détails sur cet échec, déclarant : « Les honoraires de l'agent étaient tellement exorbitants que nous avons renoncé, même si une partie de nous pensait : "Eh bien, si l'on combine les honoraires de l'agent et les frais de transfert, ce n'est pas si mal", mais les honoraires de l'agent étaient tellement démesurés que nous avons renoncé. Il y aura toujours des occasions que l'on rate. »
Manquer Eze et Marmoush
L'équipe de recrutement a également repéré l'actuelle star d'Arsenal, Eberechi Eze, alors qu'il jouait encore pour les Queens Park Rangers, bien avant son transfert spectaculaire de 67,5 millions de livres sterling vers le nord de Londres l'été dernier. De même, elle a suivi l'attaquant actuel de Manchester City, Omar Marmoush, qui a ensuite rejoint l'Eintracht Francfort lors d'un transfert gratuit depuis Wolfsburg au cours de l'été 2023.
Benham a révélé les chiffres étonnamment bas impliqués, déclarant : « Je disais auparavant que nous aurions pu signer Eze pour 4 millions de livres sterling en 2019, je crois. Nous aurions également pu signer Marmoush gratuitement il y a environ trois ans. »
Soulignant ces occasions manquées, le propriétaire a ajouté : « [Nous aurions pu signer les deux] pour environ 4 millions de livres sterling au total. L'été où nous avons été promus en Premier League, il y avait en fait deux joueurs qui avaient été repérés de manière incroyable, vraiment incroyable. »
La poursuite compliquée de Mudryk
Avant son transfert massif à Londres un an plus tard, l'actuelle star de Chelsea, Mykhailo Mudryk, était très courtisé par le club londonien. Lorsque l'Ukrainien s'est fait remarquer au Shakhtar Donetsk, les Bees ont vu deux offres rejetées en janvier 2022, d'une valeur respective de 12 et 15 millions de livres sterling.
Benham a détaillé la situation en précisant : « L'une concernait Mudryk, ce qui était peut-être un peu compliqué si nous le signions, même si nous étions sur le point de le recruter pour un montant modique, environ 20 millions d'euros. Finalement, il a été vendu pour environ 80 millions d'euros, bien qu'il purge actuellement une suspension pour dopage. » Mudryk n'a plus joué pour les Blues depuis novembre 2024.
Leçons apprises dans l'élite
Ces aveux francs soulignent les difficultés particulières auxquelles sont confrontés les petits clubs lorsqu'ils tentent de s'attacher les services de talents d'élite face à l'influence financière des intermédiaires. Le passage en Premier League a considérablement modifié le paysage des négociations, mais le club a réussi à s'imposer comme un pilier de l'élite malgré ces échecs de justesse.
Les scénarios impliquant ces stars rappellent cruellement les marges étroites du recrutement dans le football professionnel. Concluant ses réflexions sur ces occasions manquées très médiatisées, Benham a simplement déclaré : « Il y aura toujours des regrets. »
