Le propriétaire de Brentford révèle que l'accord avantageux pour signer l'« incroyable » Michael Olise a échoué en raison des honoraires « exorbitants » de son agent, tandis que les Bees ont également manqué Eberechi Eze et Mykhailo Mudryk

Benham s'est récemment confié lors de la conférence MIT Sloan Sports Analytics sur les transferts les plus remarquables que le club a failli conclure. Il a révélé à quel point ils étaient passés près de recruter certains des plus grands talents européens avant qu'ils ne deviennent célèbres, citant notamment Michael Olise, l'actuelle star du Bayern Munich.

Benham a fait l'éloge de l'ailier, expliquant : « Ensuite, Michael Olise, son recrutement était incroyable, hors du commun, mais nous venions d'être promus et nous n'étions pas habitués aux frais d'agence exorbitants de la Premier League à l'époque. »

Il a donné plus de détails sur cet échec, déclarant : « Les honoraires de l'agent étaient tellement exorbitants que nous avons renoncé, même si une partie de nous pensait : "Eh bien, si l'on combine les honoraires de l'agent et les frais de transfert, ce n'est pas si mal", mais les honoraires de l'agent étaient tellement démesurés que nous avons renoncé. Il y aura toujours des occasions que l'on rate. »