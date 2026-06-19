Le projet du Borussia Dortmund concernant Said El Mala génère une grande confusion, et semble provoquer de vifs « hochements de tête » au sein du 1. FC Cologne

Brighton & Hove Albion s’était déjà positionné pour recruter l’attaquant lors des deux derniers mercatos, avant de renoncer. Un transfert au FC Brentford a échoué, El Mala ayant refusé de rejoindre le club anglais malgré un accord financier trouvé avec Cologne.

Quant à la rumeur, relayée il y a quelques jours par l’Express, d’un intérêt du TSG Hoffenheim, les responsables du club du Kraichgau l’ont immédiatement qualifiée de simple légende, même si le journal assure que de telles réflexions « auraient pu exister ».

Le BVB ne pourrait de toute façon se permettre le transfert de ce joueur de 19 ans qu’en cas de départs générateurs de fonds. Seule une vente de l’ailier Karim Adeyemi cet été, soit un an avant l’expiration de son contrat, ouvrirait la voie au joyau de Cologne. Seul ce départ permettrait de libérer à la fois le budget nécessaire et une place dans l’effectif dirigé par Niko Kovač.