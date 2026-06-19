Il y a quelques jours, le quotidien Express révélait un plan de transfert audacieux des « Schwarzgelben » concernant cet attaquant de 19 ans. Selon le journal, le BVB souhaiterait, pour faire baisser les exigences financières du FC Cologne, céder deux joueurs en prêt à la ville de la cathédrale, en plus d’un transfert d’un million d’euros.
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Le projet du Borussia Dortmund concernant Said El Mala génère une grande confusion, et semble provoquer de vifs « hochements de tête » au sein du 1. FC Cologne
Selon les informations disponibles, le transfert d’El Mala s’articulerait autour d’une indemnité fixe de 30 millions d’euros, susceptible d’être majorée de 5 millions d’euros via des bonus liés aux performances. Pour séduire le FC Cologne, le BVB s’engagerait en outre à reverser une partie des éventuelles plus-values issues d’une revente ultérieure.
Pour compenser la différence avec les 50 millions d’euros réclamés par Cologne, le BVB envisagerait de prêter deux joueurs, dont le jeune latéral gauche Almugera Kabar, afin d’intégrer ces éléments dans la transaction.
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Selon les dernières informations, le club de Cologne réclamerait la somme de 50 millions d'euros pour le transfert d'El Mala.
Selon le site proche du club Geissblog, le FC Cologne ne serait guère enthousiaste à l’idée d’un prêt avec option d’achat proposé par Dortmund. La direction rhénane accueillerait même le projet allemand avec des « hochements de tête » dubitatifs.
Le club rhénan maintient sa position : il réclame une indemnité fixe de 50 millions d’euros et rejette toute formule incluant des prêts ou un échange de joueurs.
Reste à savoir si un club acceptera de débourser cette somme. Récemment, Tottenham Hotspur, dont le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi serait séduit par les rapports de recrutement concernant « El Malas », a été cité parmi les prétendants.
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Les transferts d'El Mala vers Brighton et Brentford sont officiellement tombés à l'eau.
Brighton & Hove Albion s’était déjà positionné pour recruter l’attaquant lors des deux derniers mercatos, avant de renoncer. Un transfert au FC Brentford a échoué, El Mala ayant refusé de rejoindre le club anglais malgré un accord financier trouvé avec Cologne.
Quant à la rumeur, relayée il y a quelques jours par l’Express, d’un intérêt du TSG Hoffenheim, les responsables du club du Kraichgau l’ont immédiatement qualifiée de simple légende, même si le journal assure que de telles réflexions « auraient pu exister ».
Le BVB ne pourrait de toute façon se permettre le transfert de ce joueur de 19 ans qu’en cas de départs générateurs de fonds. Seule une vente de l’ailier Karim Adeyemi cet été, soit un an avant l’expiration de son contrat, ouvrirait la voie au joyau de Cologne. Seul ce départ permettrait de libérer à la fois le budget nécessaire et une place dans l’effectif dirigé par Niko Kovač.