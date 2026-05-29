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Le projet de rachat du FC Séville mené par Sergio Ramos échoue à seulement trois jours de la date butoir
Les discussions concernant un rachat du club ont échoué.
Selon The Athletic, le consortium soutenu par Ramos avait conclu un accord de 444 millions d’euros pour acquérir 85 % du FC Séville. Mais, comme l’ont révélé El Desmarque et El País, cette opération de plusieurs millions d’euros a échoué lorsque le groupe d’acquéreurs a profondément modifié sa proposition financière lors d’une réunion de dernière minute. Selon des sources proches des actionnaires vendeurs, la transaction est désormais considérée comme définitivement compromise, les deux parties reconnaissant qu’il est hautement improbable de pouvoir sauver l’accord.
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Les propositions s’affrontent sur le terrain de l’équité
La rupture est survenue après que l’équipe du légendaire défenseur a présenté une nouvelle structure d’investissement. Ramos, associé au fonds Five Eleven et à des investisseurs mexicains, est passé d’un rachats pur et simple de 275 millions d’euros à une offre initiale réduite à 100 millions d’euros pour une participation initiale de 18 %. Si des sources proches de l’offre affirmaient que cette nouvelle valorisation proportionnelle des parts était plus élevée, les actionnaires vendeurs ont estimé ce changement incohérent et contraire à l’accord initial.
À deux jours de la clôture du mercato, les garanties fournies par le club sont encore remises en question.
Le nouveau plan prévoyait d’élever progressivement la participation du consortium à 60 % par le biais d’une augmentation de capital échelonnée, garantie par la banque Santander. Selon des sources internes à la Liga, cette augmentation de capital de 120 millions d’euros aurait permis de rééquilibrer de manière décisive les comptes du club andalou en couvrant exactement les pertes accumulées au cours des quatre dernières années. Toutefois, les actionnaires actuels demeuraient sceptiques face à la structure révisée, jugeant la nouvelle proposition trop incertaine et dépourvue de la moitié des garanties financières nécessaires.
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Le FC Séville se tourne vers de nouveaux investisseurs
La période de négociation exclusive doit expirer le 31 mai, et le FC Séville, déjà à la recherche d’une nouvelle proposition de rachat, ne perd pas de temps. Ramos, libre depuis son départ de Monterrey en décembre, prépare une conférence de presse pour s’exprimer sur l’échec de cette offre. Le club andalou doit agir vite pour obtenir les investissements nécessaires et assainir sa situation financière avant le mercato estival, afin de respecter les règles du fair-play financier.