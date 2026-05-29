Le projet de rachat du FC Séville mené par Sergio Ramos échoue à seulement trois jours de la date butoir

Le nouveau plan prévoyait d’élever progressivement la participation du consortium à 60 % par le biais d’une augmentation de capital échelonnée, garantie par la banque Santander. Selon des sources internes à la Liga, cette augmentation de capital de 120 millions d’euros aurait permis de rééquilibrer de manière décisive les comptes du club andalou en couvrant exactement les pertes accumulées au cours des quatre dernières années. Toutefois, les actionnaires actuels demeuraient sceptiques face à la structure révisée, jugeant la nouvelle proposition trop incertaine et dépourvue de la moitié des garanties financières nécessaires.