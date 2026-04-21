Le projet « Brighton de luxe » de Chelsea est en train d’échouer, et les Blues risquent une révolte de leurs supporters s’ils ne reviennent pas sur leur stratégie de transferts cet été

À la veille d’un périlleux déplacement à l’Amex, Chelsea traverse une zone de turbulences. Avec sept points de retard sur la tête du classement et seulement cinq rencontres restantes dans la course à la Ligue des champions, les Blues semblent désormais en position d’outsiders, victimes d’un passage à vide particulièrement malvenu.

Cette chute brutale incite même le club à envisager des mesures fortes, sans pour autant changer une nouvelle fois d’entraîneur. La lourde tâche de redresser la barre revient donc à Liam Rosenior, dont l’inexpérience contraste avec l’ampleur de la mission. Selon les dernières rumeurs émanant de Stamford Bridge, les Blues s’apprêteraient plutôt à opérer un virage à 180 degrés dans leur stratégie de recrutement, abandonnant l’idée de calquer leur modèle sur les jeunes, une approche qui a si bien fonctionné pour leur adversaire de la semaine, Brighton.

Si le club ne redresse pas la barre lors du mercato estival, les dégâts causés à une relation déjà fragile avec des supporters exaspérés risquent de devenir irréversibles. Le « projet » BlueCo serait alors en sursis.