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Krishan Davis

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Le projet « Brighton de luxe » de Chelsea est en train d’échouer, et les Blues risquent une révolte de leurs supporters s’ils ne reviennent pas sur leur stratégie de transferts cet été

Opinion
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Brighton
L. Rosenior
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Brighton vs Chelsea

Il y a une ironie amère à ce que Chelsea affronte Brighton mardi, alors que le « projet » des Blues traverse l'une de ses pires périodes. Les Blues se rendent sur la côte sud avec l'espoir de terminer parmi les cinq premiers de la Premier League qui ne tient plus qu'à un fil, et la direction du club est enfin prête à abandonner un modèle de transfert qui s'était inspiré du succès des Seagulls.

À la veille d’un périlleux déplacement à l’Amex, Chelsea traverse une zone de turbulences. Avec sept points de retard sur la tête du classement et seulement cinq rencontres restantes dans la course à la Ligue des champions, les Blues semblent désormais en position d’outsiders, victimes d’un passage à vide particulièrement malvenu.

Cette chute brutale incite même le club à envisager des mesures fortes, sans pour autant changer une nouvelle fois d’entraîneur. La lourde tâche de redresser la barre revient donc à Liam Rosenior, dont l’inexpérience contraste avec l’ampleur de la mission. Selon les dernières rumeurs émanant de Stamford Bridge, les Blues s’apprêteraient plutôt à opérer un virage à 180 degrés dans leur stratégie de recrutement, abandonnant l’idée de calquer leur modèle sur les jeunes, une approche qui a si bien fonctionné pour leur adversaire de la semaine, Brighton.

Si le club ne redresse pas la barre lors du mercato estival, les dégâts causés à une relation déjà fragile avec des supporters exaspérés risquent de devenir irréversibles. Le « projet » BlueCo serait alors en sursis.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La saison de championnat est-elle terminée ?

    Le week-end dernier a été catastrophique pour Chelsea. Après avoir été rejoints au classement par Bournemouth et Brentford samedi après-midi, l’équipe de Rosenior se retrouve désormais au cœur d’un milieu de tableau extrêmement serré. En soirée, les Blues ont concédé une quatrième défaite consécutive à domicile face à Manchester United, un concurrent direct du top 5.

    Malgré 21 tirs à 4, la précision chirurgicale de Matheus Cunha en première période a suffi pour que les Red Devils s’imposent, portant à quatre le nombre de défaites consécutives de Chelsea, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis près de sept semaines, soit la victoire contre Aston Villa le 4 mars.

    Dimanche, la situation s’est encore dégradée : des buts tardifs d’Aston Villa et de Liverpool ont permis aux quatrième et cinquième du classement de porter leur avance sur les Blues à 10 et 7 points. Les espoirs de qualification en Ligue des champions, déjà fragiles, tiennent désormais à un fil, même si la Premier League dispose d’une place qualificative supplémentaire.

    Le calendrier à venir est loin d’être favorable : déplacement à Brighton dès mercredi, puis à Anfield, réception de Tottenham, en lutte pour son maintien, et enfin voyage à Sunderland, où les Blues n’ont pas encore gagné cette saison.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Un véritable défi à relever »

    Rosenior, visiblement abattu, n’a pas minimisé la gravité de cette nouvelle défaite. « Cela nous impose un défi de taille », a-t-il déclaré après coup dans les coulisses de Stamford Bridge. « Ce n’est pas insurmontable, mais c’est un défi de taille, et nous devons nous rendre à Brighton avec la conviction que nous devons remporter ce match pour relancer notre saison. »

    Il a ajouté : « C’est très dur à accepter, car les gens ne veulent pas m’entendre dire que nous avons bien joué sans pour autant gagner. Nous sommes là pour gagner. Notre analyse montre que si nous restons dans cette dynamique, nous finirons par remporter des matchs. Pour l’instant, ce n’est pas le cas : Manchester United est venu, a tiré une fois, a marqué contre dix joueurs et a gagné 1-0, ce qui devrait être quasi impossible. »

    Rosenior doit toutefois convaincre un public de plus en plus sceptique quant à sa capacité à décrocher enfin la victoire tant attendue à l’Amex. Les Seagulls, en pleine forme, auront l’extra-motive de dépasser leur adversaire direct pour grimper à la sixième place. Contrairement aux Blues, qui restent sur quatre défaites consécutives, ils sont invaincus depuis quatre matchs et visent eux-mêmes une qualification européenne.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    En position d’équilibre précaire

    Malgré cette série de résultats désastreux, les dirigeants de Chelsea, sous le feu des critiques, ne semblent pas envisager, pour l’instant, de mettre un terme à la dernière mouture de leur « projet » sans fin. Selon The Athletic, le poste de Rosenior n’est pas menacé, même s’il ne parvient pas à terminer parmi les cinq premiers d’ici la fin de la saison.

    Le technicien anglais participe activement à la planification du mercato estival, et sa situation ne devrait pas être réexaminée avant la fin d’une saison complète, conformément au traitement réservé à Mauricio Pochettino et Enzo Maresca. Toutefois, si la dynamique ne s’inverse pas, cette position pourrait rapidement évoluer.

    Un naufrage au milieu de tableau et une absence de l’Europe resteraient toutefois inacceptables. La FA Cup, si Chelsea la remporte, offrirait un sas de secours vers l’Europa League, mais il faudrait d’abord dominer Leeds United – ce qui n’est pas encore arrivé cette saison – puis, probablement, écarter Manchester City en finale.

    Actuellement neuvième de Premier League sous l’ère Rosenior, le club londonien pourrait toutefois légitimement espérer mieux : l’exemple de Michael Carrick, également novice et pourtant parvenu à hisser Manchester United de la septième à la troisième place depuis sa nomination comme intérimaire, prouve qu’une progression rapide est possible.

  • FBL-ENG-PR-FULHAM-CHELSEAAFP

    « Nous estimons que l’équipe suit désormais Liam. »

    Dans une récente interview, Behdad Eghbali, copropriétaire de Chelsea, n’a guère dissipé les doutes concernant le soutien à long terme de la direction envers l’entraîneur anglais, tout en admettant que l’instabilité constante n’avait pas favorisé les intérêts du club.

    « Je pense que nous soutenons Liam. Bien sûr, ce sont les résultats qui comptent, mais nous pensons qu’il peut réussir à long terme », a-t-il déclaré lors du CAA World Congress of Sports à Los Angeles la semaine dernière. Interrogé sur le départ de Maresca en cours de saison, il a répondu : « Assurer cette stabilité au niveau de l’entraîneur est l’une des choses que nous n’avons pas encore bien gérées. »

    Il a ajouté : « Il y a un plan, nous le peaufinons et nous l’ajusterons s’il ne produit pas les effets escomptés. Le message est clair : nous sommes engagés. Peut-on réussir sans gagner ? Non. Nous devons gagner. »

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Un changement indispensable

    Eghbali a confirmé une information déjà largement diffusée : Chelsea devrait enfin ajuster sa stratégie sur le marché des transferts cet été. Après plusieurs années passées à recruter des jeunes talents pour bâtir un effectif durable tout en restant compétitif immédiatement, le club londonien s’apprête à changer de cap.

    Désormais, le club vise des joueurs « émotionnellement résilients », « matures » et « ayant fait leurs preuves en Premier League », capables d’avoir un impact immédiat, alors qu’il cherche à combler l’écart grandissant avec ses rivaux, avec à l’ordre du jour un nouveau défenseur central, un milieu de terrain et éventuellement un gardien de but. Cela ne signifie toutefois pas qu’il se tournera forcément vers des stars expérimentées et plus âgées.

    Concernant le recrutement, Eghbali a ajouté : « Je pense que nous avons fait quelques bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Nous devons nous améliorer sur certains points, recruter davantage de joueurs prêts à l’emploi à ce stade du projet, pour passer au niveau supérieur et être constants dans le temps. Nous reconnaissons que nous avons besoin d’équilibre. On peaufine un modèle, on s’améliore, on apprend de ses erreurs. »

    Il conclut : « Nous estimons aujourd’hui disposer d’un excellent noyau dur, auquel il manque juste un peu d’expérience pour franchir un cap et garantir la régularité. Nous en sommes pleinement conscients. »

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une pâle copie

    Ironie du calendrier : Chelsea se rend à Brighton au cœur d’une crise qui pourrait marquer l’abandon de sa stratégie de recrutement. Depuis 2023 et le rachat par BlueCo, le club a tenté, en vain, d’imiter le modèle « Moneyball » des Seagulls, axé sur les données et les jeunes talents.

    Non seulement ils ont gaspillé des dizaines de millions de livres en recrutant des jeunes joueurs sous-évalués, qui n’ont jamais atteint le niveau requis pour générer des bénéfices, mais les Blues ont aussi déboursé plus de 250 millions de livres en frais de transfert auprès de Brighton seul depuis que BlueCo a succédé à Roman Abramovich en 2023, enrôlant notamment Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Robert Sánchez et Joao Pedro. Hors des terrains, les Blues ont aussi débauché l’entraîneur Graham Potter puis le directeur sportif Paul Winstanley chez les Seagulls.

    Si ce quatuor peut être considéré comme une réussite, le club a tout simplement gaspillé trop d’argent dans des recrutements de jeunes joueurs inutiles au cours des quatre dernières années – trop nombreux pour être cités. Les récents rapports et les propos d’Eghbali semblent marquer une prise de conscience tardive, et Chelsea semble enfin prêt à s’éloigner du modèle de Brighton.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    Risque de révolte

    Après l’échec du projet « Brighton de luxe », les dirigeants de Chelsea doivent tenir leur promesse de recruter cet été des joueurs plus confirmés et « émotionnellement résilients », sous peine de provoquer une révolte totale de la part d’un public lassé, dont la patience quant à leur capacité à assurer un succès durable s’amenuise plus que jamais.

    Les dissensions se multiplient : dans une lettre ouverte adressée la semaine dernière aux propriétaires, au conseil d’administration et à la direction, le Chelsea Supporters’ Trust a déclaré : « On a demandé aux supporters de Chelsea d’accepter un niveau de changement sans précédent au nom d’une vision à long terme qui n’a jamais été expliquée de manière claire ou cohérente. Quatre ans plus tard, cette vision n’a toujours pas gagné leur confiance.

    « Il ne s’agit pas d’une réaction à un simple résultat ou à une série de performances, mais d’une inquiétude plus profonde et durable quant à la direction du club et au manque de confiance croissant envers son leadership, sa structure et sa stratégie. »

    Ils ont ajouté : « La vision reste floue, sa mise en œuvre incohérente et sa direction insuffisamment responsable. C’est pourquoi cela importe. Les supporters de Chelsea ne demandent pas simplement de gagner chaque année. Ils veulent retrouver le club qu’ils ont toujours soutenu. Aujourd’hui, trop nombreux sont ceux qui ne le reconnaissent plus. »

    Avant la rencontre face à Manchester United, plusieurs centaines d’ultras ont défilé dans les rues, déployant des banderoles « BlueCo OUT ! » et entonnant « Nous voulons retrouver notre Chelsea », tout en marquant leur soutien à l’ancien propriétaire Abramovich devant Stamford Bridge. Si les dirigeants ne réagissent pas durant ce mercato estival, ces manifestations ne cesseront de se multiplier et de s’envenimer.

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