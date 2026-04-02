Le projet BlueCo a été dévoilé ! Pourquoi Chelsea a été le grand perdant de la trêve internationale en Premier League

Fernandez n'était pas la seule star de Chelsea à partager ce point de vue concernant Maresca et un éventuel transfert en Liga ; Marc Cucurella, un autre joueur chevronné de l'équipe, s'est également exprimé sur le sujet.

«Avec Enzo Maresca aux commandes, nous étions plus stables, car nous avons travaillé ensemble pendant 18 mois », a déclaré l’arrière gauche à The Athletic. « Si l’on regarde notre première pré-saison avec lui, il y avait des doutes. Il faut un processus pour que chaque joueur comprenne ce que nous devons faire. Au cours de nos derniers mois avec Maresca, nous jouions presque par cœur. Si nous changions de système, nous savions ce que nous devions faire. Il faut du temps pour cela.

« Quand un entraîneur vous donne cette confiance et vous offre une plateforme pour lutter pour les titres, vous seriez prêt à tout pour lui. Le départ de Maresca a eu un impact énorme sur nous. Ce sont des décisions prises par le club. Si vous m’aviez demandé mon avis, je n’aurais pas pris cette décision.

« L’instabilité qui règne autour du club vient de là, en résumé. Nous avons d’abord eu un entraîneur par intérim (l’ancien entraîneur des moins de 21 ans, Calum McFarlane), puis un nouvel entraîneur, avec de nouvelles idées et pas le temps de les mettre en œuvre. Pour opérer un changement comme celui-là, le mieux est d’attendre la fin de la saison. On donnerait à tout le monde, aux joueurs et au nouvel entraîneur, le temps de se préparer, de faire une pré-saison complète… Regardez Arsenal aujourd’hui, qui se bat pour chaque trophée. Ils sont avec [Mikel] Arteta depuis près de sept ans et ils n’ont pas gagné grand-chose. Mais cette confiance dans le projet porte ses fruits. »

Au moins, lorsqu’on lui a posé la question d’un retour en Espagne avec le club de son enfance, Barcelone, Cucurella a décidé de repousser la décision et d’insister sur le fait qu’il serait probablement toujours à Chelsea même après cet été, contrairement à Fernandez.

« Ce serait difficile de refuser », a-t-il déclaré à propos d’un retour au Barça. « Ce n’est pas seulement moi. Je devrais penser à ma famille. Si ça arrive, ça arrive, et on verra quelle décision sera prise. On pense toujours à y retourner. [Mais] je suis très heureux là-bas [en Angleterre], tout comme ma famille. Je vais laisser ça de côté pour quelques années. »

Le contrat de Fernandez avec Chelsea court jusqu'en 2032, le club détient donc tous les atouts dans les négociations s'il cherchait activement à partir, mais le contrat de Cucurella expirerait en 2028, bien qu'il ait accepté une augmentation de salaire substantielle, et il lui serait plus facile d'organiser son départ.