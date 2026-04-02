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Chelsea international break GFXGetty/GOAL

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Le projet BlueCo a été dévoilé ! Pourquoi Chelsea a été le grand perdant de la trêve internationale en Premier League

Analysis
Chelsea
E. Fernandez
M. Cucurella
L. Rosenior
C. Palmer
Premier League
FA Cup
FEATURES
Chelsea vs Port Vale

La question de la propriété du Chelsea FC fait l'objet de vifs débats depuis la création du club en 1905, son objectif principal étant alors simplement de remplir le stade de Stamford Bridge, qui venait d'être rénové. Lorsque Roman Abramovich a succédé à Ken Bates en 2003, il a injecté des milliards pour recruter les meilleurs joueurs du monde et moderniser les infrastructures. Cela a permis aux Blues de s'imposer comme une puissance en Premier League et sur la scène européenne, mais cette époque est révolue.

Après les sanctions imposées à Abramovich par le gouvernement britannique en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Chelsea a été racheté par un consortium composé de Todd Boehly, Hansjorg Wyss, Mark Walter et la société d'investissement Clearlake Capital, et est passé sous une nouvelle structure appelée « BlueCo ».

En tant que propriétaires, BlueCo s'est éloigné du modèle d'Abramovich, qui consistait à vivre l'instant présent et à dépenser des sommes colossales pour des joueurs confirmés. Au lieu de cela, ils continuent de dépenser des fortunes, mais pour des jeunes stars prometteuses, même si cela signifie réduire leurs chances de succès à court terme. C'est une stratégie qui n'a pas été bien accueillie par les supporters, qui ont soif de trophées, de victoires et, surtout, d'un sentiment d'identité.

La trêve internationale de mars aurait dû être l'occasion pour Chelsea de se ressourcer et de se regrouper pour la dernière ligne droite d'une saison 2025-2026 éprouvante. Au lieu de cela, elle a mis en évidence la fragilité du projet des propriétaires pour le club.

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    Une forme déplorable

    La forme de Chelsea à l'approche de la trêve internationale de mars était bien mauvaise. Après avoir écrasé Aston Villa, l'un de ses rivaux du top 5, 4-1 à l'extérieur le 4 mars – une victoire qui semblait consolider son statut de favori pour la qualification en Ligue des champions la saison prochaine –, les Blues ont connu une chute vertigineuse.

    Après ce déplacement à Villa Park, ils ont disputé un match du cinquième tour de la FA Cup contre Wrexham, club de Championship. Les hommes de Liam Rosenior ont dû recourir aux prolongations et profiter d'un avantage numérique pour s'imposer 4-2, donnant le ton pour les deux semaines inquiétantes à venir. Quelques jours plus tard, Chelsea s'est effondré en fin de match et s'est incliné 5-2 face au Paris Saint-Germain lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, gâchant ainsi ce qui avait été, pendant environ 70 minutes, une belle performance face aux champions d'Europe.

    La défaite 1-0 à domicile face à Newcastle a été éclipsée par les pitreries puériles et théâtrales de Chelsea avant le coup d'envoi, les joueurs se regroupant autour du ballon dans le cercle central, et l'explication de Rosenior selon laquelle cela visait à « respecter le ballon » n'a pas convaincu.

    Le mois de mars s'est terminé par deux défaites consécutives 3-0 pour Chelsea, d'abord face au PSG en Ligue des champions, puis à l'extérieur contre Everton lors de leur première visite au Hill Dickinson Stadium. Les Blues ont peut-être eu de la chance que la trêve internationale les empêche de s'enfoncer davantage dans cette spirale de défaites sans bénéficier d'une période de réflexion.

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    Enzo serait-il sur le point de partir ?

    Alors qu'il était en sélection argentine, le vice-capitaine de Chelsea, Enzo Fernandez, a accordé plusieurs interviews qui devraient inquiéter les dirigeants du club.

    Il a d'abord déclaré avoir été déconcerté par la décision de démettre Enzo Maresca de ses fonctions d'entraîneur principal le jour de l'An, affirmant : « Je ne comprends pas. Parfois, en tant que joueur, il y a des choses que nous ne comprenons pas, notamment la façon dont ils essaient de gérer les choses. Je n'ai pas de réponse à vous donner parce que je ne sais pas. Évidemment, ce départ nous a beaucoup affectés car nous avions une forte identité, il nous apportait de l'ordre, mais c'est ainsi que fonctionne le football : parfois c'est bien, parfois c'est mal. Mais nous avions toujours une identité claire en matière d'entraînement et de jeu, et bien sûr son départ nous a fait mal, surtout en plein milieu de la saison – cela coupe court à tout. »

    Être aussi franc au sujet du licenciement d’un ancien entraîneur est une chose, mais Fernandez a depuis également évoqué son désir de vivre à Madrid, alors que des rumeurs le lient au Real. Lorsqu’on lui a d’abord demandé s’il comptait rester à Chelsea à long terme, il a répondu : « Je ne sais pas, il reste huit matchs et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et ensuite on verra. »

    Quelques jours plus tard, on lui a demandé où il pourrait aller à l’avenir : « J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid ; ça me rappelle Buenos Aires. Les joueurs vivent où ils veulent. Moi, je vivrais à Madrid. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l’aise en espagnol. »

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Concours Cucurella

    Fernandez n'était pas la seule star de Chelsea à partager ce point de vue concernant Maresca et un éventuel transfert en Liga ; Marc Cucurella, un autre joueur chevronné de l'équipe, s'est également exprimé sur le sujet.

    «Avec Enzo Maresca aux commandes, nous étions plus stables, car nous avons travaillé ensemble pendant 18 mois », a déclaré l’arrière gauche à The Athletic. « Si l’on regarde notre première pré-saison avec lui, il y avait des doutes. Il faut un processus pour que chaque joueur comprenne ce que nous devons faire. Au cours de nos derniers mois avec Maresca, nous jouions presque par cœur. Si nous changions de système, nous savions ce que nous devions faire. Il faut du temps pour cela.

    « Quand un entraîneur vous donne cette confiance et vous offre une plateforme pour lutter pour les titres, vous seriez prêt à tout pour lui. Le départ de Maresca a eu un impact énorme sur nous. Ce sont des décisions prises par le club. Si vous m’aviez demandé mon avis, je n’aurais pas pris cette décision.

    « L’instabilité qui règne autour du club vient de là, en résumé. Nous avons d’abord eu un entraîneur par intérim (l’ancien entraîneur des moins de 21 ans, Calum McFarlane), puis un nouvel entraîneur, avec de nouvelles idées et pas le temps de les mettre en œuvre. Pour opérer un changement comme celui-là, le mieux est d’attendre la fin de la saison. On donnerait à tout le monde, aux joueurs et au nouvel entraîneur, le temps de se préparer, de faire une pré-saison complète… Regardez Arsenal aujourd’hui, qui se bat pour chaque trophée. Ils sont avec [Mikel] Arteta depuis près de sept ans et ils n’ont pas gagné grand-chose. Mais cette confiance dans le projet porte ses fruits. »

    Au moins, lorsqu’on lui a posé la question d’un retour en Espagne avec le club de son enfance, Barcelone, Cucurella a décidé de repousser la décision et d’insister sur le fait qu’il serait probablement toujours à Chelsea même après cet été, contrairement à Fernandez.

    « Ce serait difficile de refuser », a-t-il déclaré à propos d’un retour au Barça. « Ce n’est pas seulement moi. Je devrais penser à ma famille. Si ça arrive, ça arrive, et on verra quelle décision sera prise. On pense toujours à y retourner. [Mais] je suis très heureux là-bas [en Angleterre], tout comme ma famille. Je vais laisser ça de côté pour quelques années. »

    Le contrat de Fernandez avec Chelsea court jusqu'en 2032, le club détient donc tous les atouts dans les négociations s'il cherchait activement à partir, mais le contrat de Cucurella expirerait en 2028, bien qu'il ait accepté une augmentation de salaire substantielle, et il lui serait plus facile d'organiser son départ.

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Des coups de feu ont été tirés en direction du conseil d'administration

    Cucurella, qui est le troisième joueur le plus âgé de tout le club, s'est également élevé de manière surprenante contre la stratégie de la direction consistant à recruter de jeunes joueurs plutôt que des joueurs capables d'avoir un impact immédiat.

    « Je comprends que cela fasse partie de la politique du club et qu’il souhaite prendre cette direction : recruter de jeunes joueurs et se tourner vers l’avenir. Mais pour nous tous qui sommes encore là et qui voulons remporter de grands titres, des moments comme celui-ci sont décourageants », a-t-il déclaré à propos de la défaite 8-2 sur l’ensemble des deux matchs face au PSG.

    « Nous avons un bon noyau de joueurs. Les bases sont là. Mais pour se battre pour des trophées majeurs comme la Premier League ou la Ligue des champions, il faut plus. Ne recruter que des jeunes joueurs pourrait compliquer la réalisation de ces objectifs. Contre le PSG, il nous manquait des joueurs ayant déjà vécu ce genre de situation.

    Il faut aussi du temps, et je sais que ce sont les jeunes joueurs qui auront l’expérience à l’avenir. Mais il faut trouver l’équilibre entre ces deux mondes. »

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Palmer dans une impasse

    Il faut également aborder le sujet qui fâche : Cole Palmer n'a pas été à la hauteur cette saison, n'inscrivant que quatre buts sur action et une passe décisive en Premier League. Mais peut-on vraiment lui en vouloir ? Palmer a été confronté à des problèmes de condition physique et de blessures toute l'année, n'ayant pas eu de pause estivale depuis 2022 et ayant disputé 97 matchs au cours de ses deux premières saisons à Chelsea.

    Palmer n'a pas encore pleinement pris la mesure du système en constante évolution de Rosenior, tandis que les équipes de Premier League semblent avoir modifié leur façon de le marquer, lui opposant des doubles ou triples marquages pour étouffer son influence. Sans une pointe de vitesse, il est plus difficile de se sortir de ces situations, à moins que vous et vos coéquipiers ne réagissiez rapidement et ne soyez sur la même longueur d'onde.

    La chance de représenter l'Angleterre et de s'imposer dans les plans de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde aurait pu insuffler un nouveau souffle à la saison de Palmer, mais il semble au contraire s'être mis hors course et risque de se retrouver avec un été sans match. Ce n'est peut-être pas si grave à long terme, mais le fait que nous en soyons arrivés là en dit long sur sa forme.

    Pour compliquer les choses, les rumeurs concernant Manchester United ne cessent de circuler. Les Red Devils n’ont pas vraiment besoin de l’ajouter à leur effectif (à moins qu’ils ne vendent Bruno Fernandes) et il est lié à Chelsea par le contrat le plus long, valable jusqu’en 2033. Il n’y a pas de fumée sans feu, même si cette rumeur de transfert semble vouée à l’échec.

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    Un mois décisif

    Chelsea revient de la trêve internationale avec trois matchs à domicile consécutifs qui pourraient bien se révéler décisifs pour sa saison. Samedi, le club accueille à Stamford Bridge Port Vale, équipe en difficulté de League One, en quarts de finale de la FA Cup, offrant ainsi à Rosenior l'occasion rêvée de mener son équipe à Wembley et de mettre fin à huit ans de disette des Blues dans cette compétition.

    Vient ensuite le défi de la Premier League, avec la réception de Manchester City, en course pour le titre, puis de Manchester United une semaine plus tard. Ce match à domicile contre les Red Devils devrait donner lieu à une manifestation conjointe des supporters des Blues et de ceux de l’autre club de BlueCo, Strasbourg. Si Chelsea venait à perdre ces deux matchs, le club pourrait chuter hors des places européennes et même hors de la première moitié du classement, si les autres résultats lui sont défavorables.

    La direction semble faire confiance à Rosenior, mais ses promesses seront mises à l'épreuve si cette période difficile s'aggrave. S'il venait à subir davantage de pression, il faudrait pointer du doigt les directeurs sportifs pour leur rôle dans l'effondrement d'une saison qui s'annonçait tout à fait normale.

    Ce manager inexpérimenté et son groupe de joueurs indisciplinés ont-ils ce qu’il faut pour sauver la saison de Chelsea ? Il est difficile d’imaginer que la réponse soit « oui » à ce stade.

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