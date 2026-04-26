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Le programme de Ruben Amorim pour la saison 2026-2027 est désormais connu, l’ancien entraîneur de Manchester United écartant tout retour au Portugal
Prendre une année sabbatique
Selon A BOLA, Amorim a tracé une stratégie claire. Le technicien de 41 ans prévoit un congé sabbatique officiel durant toute la saison 2026-2027 afin d’approfondir ses connaissances et d’affiner ses compétences. Bien que son nom circule auprès de plusieurs clubs européens, dont certains en Premier League, il ne se précipite pas vers un nouveau projet et entend étudier l’évolution du football de haut niveau loin des terrains.
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Échanger des idées avec des cadres supérieurs
Pendant cette pause qu’il s’est imposée, Amorim entend voyager et rencontrer d’autres entraîneurs de haut niveau qui constituent pour lui des références professionnelles. L’échange d’idées et la comparaison des systèmes tactiques sont des pratiques courantes chez les coaches d’élite désireux de renouveler leur regard sur le jeu. Sa progression dans le football a été fulgurante : après avoir quitté Casa Pia pour rejoindre le SC Braga, il a rapidement accédé à la scène internationale. Ses étapes réussies à Braga puis au Sporting CP l’ont propulsé directement sur le banc de Manchester United, sans transition, faisant de cette pause à venir sa première véritable trêve depuis ses débuts comme entraîneur.
Un retour au Portugal est exclu
Si Amorim demeure une figure très respectée dans son pays natal, un retour dans l’élite du football portugais n’est pas d’actualité. Malgré son attachement de longue date au Benfica, en tant qu’ancien joueur et supporter, et ses succès historiques au Sporting CP, son avenir se dessine à l’étranger. Seule une offre exceptionnellement lucrative ou prestigieuse émanant d’un grand club étranger pourrait le convaincre de renoncer à son projet de pause. Pour l’instant, l’idée de diriger une équipe dans le championnat national où il s’est fait un nom est considérée comme un chapitre clos.
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Et maintenant ?
Dans les prochains mois, Amorim devrait étudier le marché européen tout en restant officiellement en congé sabbatique. Une fois sa phase d’analyse et de perfectionnement tactique achevée, le technicien sera prêt à revenir sur le banc d’une grande écurie étrangère pour un projet à la hauteur de ses ambitions.
Il pourrait toutefois garder un œil sur l’actualité de Manchester United, actuellement troisième de Premier League sous la houlette de Michael Carrick et attendu lundi soir sur la pelouse de Brentford.