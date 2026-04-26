Le programme de Ruben Amorim pour la saison 2026-2027 est désormais connu, l’ancien entraîneur de Manchester United écartant tout retour au Portugal

Dans les prochains mois, Amorim devrait étudier le marché européen tout en restant officiellement en congé sabbatique. Une fois sa phase d’analyse et de perfectionnement tactique achevée, le technicien sera prêt à revenir sur le banc d’une grande écurie étrangère pour un projet à la hauteur de ses ambitions.

Il pourrait toutefois garder un œil sur l’actualité de Manchester United, actuellement troisième de Premier League sous la houlette de Michael Carrick et attendu lundi soir sur la pelouse de Brentford.