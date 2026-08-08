Getty Images Sport
Traduit par
« Le profil parfait ! » - Manchester United invité à foncer sur la star de Newcastle plutôt que sur Myles Lewis-Skelly d'Arsenal
Bardsley exhorte United à viser Hall
Bardsley a conseillé à son ancien club de renforcer son effectif avec la signature du défenseur de Newcastle Hall. Dans un entretien accordé à Casinolyze, Bardsley a insisté sur le fait que la profondeur d'effectif est essentielle avec le retour de United en compétition européenne. L'ancien international écossais a désigné le poste de latéral gauche comme un sujet d'inquiétude prioritaire malgré la pré-saison prometteuse de Luke Shaw.
- (C)Getty Images
Hall, le « parfait profil »
Bardsley estime que l'historique de blessures préoccupant de Shaw signifie que Manchester United ne peut pas compter sur lui pour une campagne éprouvante sur plusieurs tableaux. Il a désigné Hall comme la solution idéale pour renforcer les options défensives de Carrick. L'ancien joueur de Manchester United estime que ce défenseur polyvalent possède exactement les qualités requises pour réussir à Old Trafford.
« Il reste encore du temps dans le mercato, mais ils ont besoin d'au moins un milieu de terrain supplémentaire, quelqu'un avec un profil plus défensif, et d'un autre arrière gauche », a-t-il expliqué.
« Luke Shaw a eu l'air affûté pendant la préparation, mais avec son historique de blessures, il y a toujours une inquiétude. Je ne pense pas qu'on puisse toujours compter sur lui sur toute une saison, surtout maintenant que Manchester United est de retour en Ligue des champions, à cause du nombre de matches qu'il va devoir jouer.
« Lewis Hall, de Newcastle United, serait le choix parfait. Tout est une question de savoir s'ils peuvent le faire venir de Newcastle United cet été alors qu'ils ont déjà vendu tellement de joueurs et perdu Eddie Howe. C'est toutefois un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et il est à un très bon âge. Je pense que sa manière de jouer correspond parfaitement à Manchester United. »
Hall préféré à Lewis-Skelly
Au moment d’évaluer de potentielles pistes au poste d’arrière gauche, Bardsley a tranché nettement entre Hall et Lewis-Skelly, vainqueur de la Premier League. Il a insisté sur le fait que Hall était bien mieux armé pour répondre aux besoins défensifs immédiats de Manchester United.
« Je préfère Lewis Hall à Myles Lewis-Skelly quand on regarde ce dont Manchester United a besoin cet été, a déclaré Bardsley. Hall est plus adapté au poste d’arrière gauche. Je pense que si vous regardez Lewis-Skelly, c’est un bien meilleur joueur quand il évolue au milieu de terrain, et je ne pense pas que United ait besoin d’un autre jeune joueur dans l’entrejeu. Ils ont besoin d’un milieu défensif confirmé, avec cette expérience, capable d’arriver et de s’approprier ce poste.
« Écoutez, c’est un joueur de qualité. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il a remporté la Premier League la saison dernière et a été titulaire lors d’une finale de Ligue des champions au milieu de terrain. Mais pour moi, si je devais choisir entre les deux, ce serait Lewis Hall tous les jours de la semaine et deux fois le dimanche. »
- Getty
Quel avenir pour Manchester United ?
Reste à savoir si Manchester United soumettra une offre formelle pour Hall ou Lewis-Skelly. Newcastle a récemment, selon certaines informations, clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de vendre son arrière gauche cet été. Pendant ce temps, Arsenal semble également ne pas vouloir se séparer de l’un de ses plus grands espoirs. Si United ne parvient à recruter aucun des deux joueurs, le club explorera probablement d’autres options, Fulham et Antonee Robinson étant déjà liés à un transfert à Old Trafford.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles