Bardsley estime que l'historique de blessures préoccupant de Shaw signifie que Manchester United ne peut pas compter sur lui pour une campagne éprouvante sur plusieurs tableaux. Il a désigné Hall comme la solution idéale pour renforcer les options défensives de Carrick. L'ancien joueur de Manchester United estime que ce défenseur polyvalent possède exactement les qualités requises pour réussir à Old Trafford.

« Il reste encore du temps dans le mercato, mais ils ont besoin d'au moins un milieu de terrain supplémentaire, quelqu'un avec un profil plus défensif, et d'un autre arrière gauche », a-t-il expliqué.

« Luke Shaw a eu l'air affûté pendant la préparation, mais avec son historique de blessures, il y a toujours une inquiétude. Je ne pense pas qu'on puisse toujours compter sur lui sur toute une saison, surtout maintenant que Manchester United est de retour en Ligue des champions, à cause du nombre de matches qu'il va devoir jouer.

« Lewis Hall, de Newcastle United, serait le choix parfait. Tout est une question de savoir s'ils peuvent le faire venir de Newcastle United cet été alors qu'ils ont déjà vendu tellement de joueurs et perdu Eddie Howe. C'est toutefois un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et il est à un très bon âge. Je pense que sa manière de jouer correspond parfaitement à Manchester United. »