Mikel Arteta a confirmé que le sensationnel adolescent Max Dowman est totalement remis et inclus dans le groupe pour affronter Leeds United. Le produit de l’académie de Hale End a connu une ascension fulgurante, faisant les gros titres après avoir décroché trois entrées dans le Livre Guinness des records pour des performances en catégories de jeunes.

Arteta a assuré n’avoir aucune inquiétude quant à la capacité du milieu de terrain à gérer la lumière des projecteurs.

« Max est disponible », a confirmé Arteta en faisant le point sur l’état physique de son groupe avant le match de samedi.