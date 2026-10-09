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Alvino Hanafi
Traduit par

Le prodige Max ! Arteta encense Dowman, auteur d’un record, alors que la star adolescente décroche une place dans le groupe de Leeds

Arsenal
M. Dowman
Arsenal vs Leeds
Leeds
Premier League
M. Arteta

Mikel Arteta a confirmé que le prodige de 16 ans Max Dowman était pleinement disponible pour affronter Leeds United. L’entraîneur d’Arsenal a salué le caractère humble du jeune joueur après son entrée dans le Livre Guinness des records.

  • Dowman disponible pour la réception de Leeds

    Mikel Arteta a confirmé que le sensationnel adolescent Max Dowman est totalement remis et inclus dans le groupe pour affronter Leeds United. Le produit de l’académie de Hale End a connu une ascension fulgurante, faisant les gros titres après avoir décroché trois entrées dans le Livre Guinness des records pour des performances en catégories de jeunes.

    Arteta a assuré n’avoir aucune inquiétude quant à la capacité du milieu de terrain à gérer la lumière des projecteurs.

    « Max est disponible », a confirmé Arteta en faisant le point sur l’état physique de son groupe avant le match de samedi.

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    Responsabilité collective pour faire éclore les talents

    Interrogé sur la manière dont Arsenal gère l'engouement entourant ce talent prodige, Arteta a salué la famille de Dowman et les entraîneurs de l'académie pour les valeurs solides qu'ils lui ont inculquées. « Je pense que c'est une responsabilité collective », a expliqué Arteta.

    « D'abord les parents, parce que ce sont eux avec qui il passe le plus de temps, et ils lui ont déjà donné l'éducation qui fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. »

    « Et ensuite, toutes les personnes qui travaillent avec lui et autour de lui. »

  • Le terrain reste l’unique priorité

    Arteta a salué la concentration exclusive de Dowman sur le football plutôt que sur les récompenses extérieures ou l’attention sur les réseaux sociaux. « Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de signes inquiétants chez Max », a souligné l’entraîneur.

    « Parce que ce qu’il veut faire, c’est jouer au football, jouer au football aussi bien qu’il le peut au plus haut niveau, et son objectif est là. »

    Le joueur de 16 ans continue de s’entraîner régulièrement avec l’équipe première au Sobha Realty Training Centre.

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    Option offensive sur le banc

    Avec Christos Tzolis forfait en raison d’une blessure musculaire, la présence de Dowman parmi les remplaçants offre une précieuse profondeur créative à Arteta face à Leeds. L’Espagnol reste désireux d’offrir des opportunités aux jeunes joueurs lorsqu’ils les ont méritées.

    Arsenal reçoit Leeds United samedi à 13 h 30.

    Dowman espérera avoir un nouvel impact sous les projecteurs de l’Emirates.

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