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« Le prodige espagnol Lamine Yamal pourrait atteindre le niveau de Lionel Messi à condition de garder les pieds sur terre », juge le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick
L'Espagne continue d'impressionner grâce au brillant Yamal
Après la victoire écrasante de l'Espagne 4-0 face à l'Arabie saoudite, le sélectionneur autrichien Rangnick a souligné l'immense potentiel de Yamal. La star du FC Barcelone a une nouvelle fois démontré tout son talent en ouvrant le score à la 10e minute et en mettant à plusieurs reprises la défense des « Faucons verts » en difficulté sur les ailes.
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Rangnick compare le potentiel de Yamal à celui de Messi
Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Rangnick a désigné Yamal comme l’une des futures stars du football tout en évoquant les atouts de l’Espagne. Le sélectionneur autrichien a établi une comparaison frappante avec Messi, la légende du Barça.
Il a déclaré : « L'Espagne n'est pas un adversaire que l'on a envie d'affronter. C'est également l'une des nations qui ont marqué l'histoire du football ces dernières années et, qui plus est, elle compte dans ses rangs Lamine Yamal, l'une des superstars incontestables de demain. J'imagine que s'il reste en forme et garde les pieds sur terre, il pourrait atteindre un niveau similaire à celui de Lionel Messi. »
L’importance croissante de Yamal pour l’Espagne
Bien qu’il n’ait que 18 ans, l’ailier s’est déjà imposé comme un pilier de l’attaque espagnole et l’un des joueurs les plus dangereux du groupe. Toutefois, le staff technique de la Roja reste vigilant quant à sa condition physique.
Après une première mi-temps impressionnante, il a été remplacé au retour des vestiaires afin de gérer sa charge de travail pendant la compétition, suite à une blessure subie en fin de saison dernière. Lors du match nul 0-0 contre le Cap-Vert pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde, l’ailier n’avait pas non plus disputé l’intégralité de la rencontre, faisant son entrée en jeu en seconde période.
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L'Espagne entend maintenir Yamal à son meilleur niveau de fraîcheur.
L'Espagne se concentre désormais sur une rencontre cruciale face à l'Uruguay, et De la Fuente devrait continuer à gérer avec prudence le temps de jeu de Yamal à l'approche des phases à élimination directe. Préserver la fraîcheur de l'adolescent pourrait s'avérer essentiel aux ambitions ibériques d'aller loin dans la compétition.