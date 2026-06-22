« Le prodige espagnol Lamine Yamal pourrait atteindre le niveau de Lionel Messi à condition de garder les pieds sur terre », juge le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Rangnick a désigné Yamal comme l’une des futures stars du football tout en évoquant les atouts de l’Espagne. Le sélectionneur autrichien a établi une comparaison frappante avec Messi, la légende du Barça.

Il a déclaré : « L'Espagne n'est pas un adversaire que l'on a envie d'affronter. C'est également l'une des nations qui ont marqué l'histoire du football ces dernières années et, qui plus est, elle compte dans ses rangs Lamine Yamal, l'une des superstars incontestables de demain. J'imagine que s'il reste en forme et garde les pieds sur terre, il pourrait atteindre un niveau similaire à celui de Lionel Messi. »