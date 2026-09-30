L’équipe masculine des États-Unis a assisté à l’aube d’une nouvelle ère à St. Louis, Albert devenant le plus jeune joueur à avoir jamais marqué pour la sélection A. Lors d’une palpitante victoire 4-2 contre le Chili, l’ailier de Dortmund a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel pour sceller le résultat. À seulement 17 ans et 131 jours, il a officiellement dépassé Pulisic, qui détenait le record depuis son but contre la Bolivie en 2016, à l’âge de 17 ans et 253 jours. Ce but historique est arrivé quand Albert a réagi le plus vite à un ballon relâché, déclenchant une frappe qui a heurté la barre transversale avant de franchir la ligne, provoquant des célébrations folles à l’Energizer Park.

Ce moment record n’est que le dernier chapitre d’une ascension fulgurante pour le natif de Caroline du Sud. Après avoir déjà fait ses débuts en Bundesliga avec Dortmund plus tôt cette année, Albert prouve rapidement qu’il peut gérer la pression de la scène internationale. Revenant sur l’intégration de ses plus jeunes talents, le sélectionneur Mauricio Pochettino a déclaré : « Ils sont adolescents, mais ils sont suffisamment mûrs pour rivaliser. Jouer avec des joueurs de 16, 17, 18, 19 ans, ça peut être bien, ou ça peut être à la mode... mais le plus important, c’est que, quand nous appelons ces jeunes, nous sommes sûrs qu’ils vont être performants. Ce n’est qu’une question de temps. »