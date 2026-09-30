Getty Images Sport
Traduit par
Le prodige du Borussia Dortmund Mathis Albert entre dans l’histoire de l’USMNT en devenant le plus jeune buteur de tous les temps lors du thriller remporté 4-2 contre le Chili, dépassant le record de Christian Pulisic
Albert entre dans l’histoire
L’équipe masculine des États-Unis a assisté à l’aube d’une nouvelle ère à St. Louis, Albert devenant le plus jeune joueur à avoir jamais marqué pour la sélection A. Lors d’une palpitante victoire 4-2 contre le Chili, l’ailier de Dortmund a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel pour sceller le résultat. À seulement 17 ans et 131 jours, il a officiellement dépassé Pulisic, qui détenait le record depuis son but contre la Bolivie en 2016, à l’âge de 17 ans et 253 jours. Ce but historique est arrivé quand Albert a réagi le plus vite à un ballon relâché, déclenchant une frappe qui a heurté la barre transversale avant de franchir la ligne, provoquant des célébrations folles à l’Energizer Park.
Ce moment record n’est que le dernier chapitre d’une ascension fulgurante pour le natif de Caroline du Sud. Après avoir déjà fait ses débuts en Bundesliga avec Dortmund plus tôt cette année, Albert prouve rapidement qu’il peut gérer la pression de la scène internationale. Revenant sur l’intégration de ses plus jeunes talents, le sélectionneur Mauricio Pochettino a déclaré : « Ils sont adolescents, mais ils sont suffisamment mûrs pour rivaliser. Jouer avec des joueurs de 16, 17, 18, 19 ans, ça peut être bien, ou ça peut être à la mode... mais le plus important, c’est que, quand nous appelons ces jeunes, nous sommes sûrs qu’ils vont être performants. Ce n’est qu’une question de temps. »
- Getty Images Sport
Un thriller haletant à rebondissements à St. Louis
Le match lui-même a été riche en émotions et a commencé par un but de Sebastian Berhalter, qui a profité d’une intelligente feinte de son compatriote adolescent Julian Hall. Cependant, le Chili a réagi avec agressivité, Diego Ulloa et Maximiliano Gutierrez trouvant le chemin des filets de part et d’autre de la mi-temps pour donner brièvement l’avantage aux visiteurs. Les États-Unis ont presque immédiatement répondu par l’intermédiaire de Hall, qui a repris de la tête un centre de Gio Reyna pour égaliser à 2-2. La jeune sélection américaine a fait preuve d’une grande résilience face à une équipe chilienne rugueuse qui a eu du mal à contenir la vitesse de la ligne d’attaque remaniée de Pochettino.
L’intensité du match est restée élevée jusqu’au coup de sifflet final, avant que les hôtes ne fassent finalement la différence. Chris Richards a redonné l’avantage aux Américains d’une tête puissante sur corner, avant que la contribution historique tardive d’Albert ne mette définitivement le match hors de portée. Cette victoire a constitué un hommage approprié au défenseur vétéran Tim Ream, honoré lors d’une cérémonie d’avant-match après la confirmation de sa retraite internationale.
L’étoile montante issue de la filière Dortmund
Le parcours d’Albert vers les livres des records de la sélection nationale suit une trajectoire familière pour les supporters américains. Tout comme Pulisic et Reyna avant lui, l’ailier perfectionne son jeu en Allemagne. Avant de rejoindre l’Europe, le natif de Caroline du Sud est passé par l’académie du LA Galaxy, où sa qualité technique et sa vitesse ont attiré l’attention des recruteurs de Dortmund. Il a officiellement rejoint le géant de Bundesliga en 2024 et a depuis rapidement gravi les échelons chez les jeunes, au point même d’effectuer ses débuts avec l’équipe première du club à la toute fin de la précédente saison nationale.
Son impact sur la scène internationale a été tout aussi immédiat. Après avoir reçu les éloges de Pochettino pour ses débuts contre le Pérou, Albert a désormais ajouté une redoutable efficacité à son jeu. Sa capacité à trouver des espaces dans la surface et son sang-froid devant le but laissent penser qu’il sera un point d’ancrage de l’USMNT dans sa préparation des futurs tournois. Avec plusieurs autres jeunes basés en Europe, comme Malik Tillman, également entrés en jeu en seconde période, la profondeur de talent à la disposition du staff semble n’avoir jamais été aussi importante.
- Getty Images Sport
Les esprits s’échauffent au coup de sifflet final
Malgré l’ambiance de fête entourant le record d’Albert, le match s’est terminé dans la confusion lorsque des tacles en fin de rencontre ont déclenché une vive altercation au bord du terrain entre les deux équipes et leurs staffs techniques. Bien que frustrés par le jeu agressif de l’équipe sud-américaine, les jeunes Américains ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final, affichant une intensité bien au-delà d’un simple match d’exhibition, alors que les États-Unis se tournent désormais vers leurs prochaines confrontations contre leurs rivaux nord-américains, le Mexique et le Canada.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles