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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Le prodige de Manchester United JJ Gabriel s’envole pour Barcelone pour des discussions sur un transfert après avoir lâché une bombe sur son départ

J. Gabriel
Manchester United
FC Barcelone
Manchester United Academy
LaLiga
Premier League

Le jeune de Manchester United JJ Gabriel s’est rendu à Barcelone pour tenir des discussions au sujet d’un éventuel transfert, après avoir récemment informé le club de Premier League de son souhait de mettre immédiatement fin à son enregistrement actuel. L’attaquant très coté suscite un vif intérêt de la part des plus grands clubs européens à l’approche de son 16e anniversaire au début du mois prochain.

  • Gabriel cherche à quitter Old Trafford

    Le grand espoir de Manchester United JJ Gabriel s’est envolé pour Barcelone alors qu’il tente de forcer son départ du club anglais. Le joueur de 15 ans a récemment déposé une demande surprise d’annulation de son enregistrement avec effet immédiat. Selon un rapport du Daily Mail, l’attaquant a quitté le Royaume-Uni jeudi, en passant par la France avant d’atterrir en Catalogne pour des discussions.

    Gabriel ne s’est plus entraîné avec Manchester United depuis son triplé pour ses débuts en Youth League de l’UEFA, ce qui a précédé sa non-convocation controversée pour la victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah.

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026-27Getty Images

    Les géants européens se penchent sur l’attaquant

    Barcelone conserve un fort intérêt pour Gabriel depuis un certain temps. Le club espagnol l’avait déjà invité à visiter ses installations en août 2024, où il a rencontré Lamine Yamal.

    Le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain suivent également la situation de près. Alors que les joueurs du Royaume-Uni ne peuvent généralement pas partir à l’étranger avant leurs 18 ans, Gabriel possède un passeport irlandais. Cette double nationalité signifie qu’il est éligible pour rejoindre un club basé dans l’UE lorsqu’il aura 16 ans, le 6 octobre. Manchester United a jusqu’ici refusé sa demande de résilier son contrat.

  • Carrick répond aux rumeurs de départ

    L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a évoqué les spéculations grandissantes autour de Gabriel lors de sa conférence de presse vendredi. Carrick a insisté sur le fait que la priorité du club, dans cette période agitée, restait de protéger le joueur.

    « C’est un jeune garçon, JJ, et je pense qu’il est important de ne rien exposer ici, a déclaré Carrick. Avec l’exposition médiatique, l’attention et tout le reste, il faut faire attention, faire preuve de bon sens et penser à lui avant tout. La situation se réglera d’elle-même, quelle que soit la manière dont elle se réglera. L’important, c’est de s’assurer qu’il va bien. »

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026 pre-seasonGetty

    Quelle est la prochaine étape pour Gabriel ?

    Gabriel devrait manquer la prochaine rencontre de Premier League 2 contre Brentford vendredi, alors que le bras de fer se poursuit. Si Manchester United conserve son enregistrement, l’attaquant ne pourra pas rejoindre un autre club anglais cette saison. Cependant, alors que son 16e anniversaire approche à grands pas, un transfert au FC Barcelone ou vers un autre cador européen semble de plus en plus probable si un accord est trouvé pour rompre ses liens actuels.