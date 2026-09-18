Le prodige de Manchester United JJ Gabriel s’envole pour Barcelone pour des discussions sur un transfert après avoir lâché une bombe sur son départ

Le grand espoir de Manchester United JJ Gabriel s’est envolé pour Barcelone alors qu’il tente de forcer son départ du club anglais. Le joueur de 15 ans a récemment déposé une demande surprise d’annulation de son enregistrement avec effet immédiat. Selon un rapport du Daily Mail, l’attaquant a quitté le Royaume-Uni jeudi, en passant par la France avant d’atterrir en Catalogne pour des discussions.

Gabriel ne s’est plus entraîné avec Manchester United depuis son triplé pour ses débuts en Youth League de l’UEFA, ce qui a précédé sa non-convocation controversée pour la victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah.