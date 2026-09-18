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Le prodige de Manchester United JJ Gabriel s’envole pour Barcelone pour des discussions sur un transfert après avoir lâché une bombe sur son départ
Gabriel cherche à quitter Old Trafford
Le grand espoir de Manchester United JJ Gabriel s’est envolé pour Barcelone alors qu’il tente de forcer son départ du club anglais. Le joueur de 15 ans a récemment déposé une demande surprise d’annulation de son enregistrement avec effet immédiat. Selon un rapport du Daily Mail, l’attaquant a quitté le Royaume-Uni jeudi, en passant par la France avant d’atterrir en Catalogne pour des discussions.
Gabriel ne s’est plus entraîné avec Manchester United depuis son triplé pour ses débuts en Youth League de l’UEFA, ce qui a précédé sa non-convocation controversée pour la victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah.
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Les géants européens se penchent sur l’attaquant
Barcelone conserve un fort intérêt pour Gabriel depuis un certain temps. Le club espagnol l’avait déjà invité à visiter ses installations en août 2024, où il a rencontré Lamine Yamal.
Le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain suivent également la situation de près. Alors que les joueurs du Royaume-Uni ne peuvent généralement pas partir à l’étranger avant leurs 18 ans, Gabriel possède un passeport irlandais. Cette double nationalité signifie qu’il est éligible pour rejoindre un club basé dans l’UE lorsqu’il aura 16 ans, le 6 octobre. Manchester United a jusqu’ici refusé sa demande de résilier son contrat.
Carrick répond aux rumeurs de départ
L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a évoqué les spéculations grandissantes autour de Gabriel lors de sa conférence de presse vendredi. Carrick a insisté sur le fait que la priorité du club, dans cette période agitée, restait de protéger le joueur.
« C’est un jeune garçon, JJ, et je pense qu’il est important de ne rien exposer ici, a déclaré Carrick. Avec l’exposition médiatique, l’attention et tout le reste, il faut faire attention, faire preuve de bon sens et penser à lui avant tout. La situation se réglera d’elle-même, quelle que soit la manière dont elle se réglera. L’important, c’est de s’assurer qu’il va bien. »
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Quelle est la prochaine étape pour Gabriel ?
Gabriel devrait manquer la prochaine rencontre de Premier League 2 contre Brentford vendredi, alors que le bras de fer se poursuit. Si Manchester United conserve son enregistrement, l’attaquant ne pourra pas rejoindre un autre club anglais cette saison. Cependant, alors que son 16e anniversaire approche à grands pas, un transfert au FC Barcelone ou vers un autre cador européen semble de plus en plus probable si un accord est trouvé pour rompre ses liens actuels.
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