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Le prodige de Manchester United JJ Gabriel s’entraîne à Barcelone tandis que Deco sort du silence sur la demande de transfert du jeune talent
Gabriel s’entraîne dans la ville de Barcelone après une demande de transfert
Le joueur de 15 ans a demandé une résiliation soudaine de son contrat le mois dernier afin de forcer un départ de Manchester United. Cependant, Manchester United a rapidement rejeté cette proposition, désireux de conserver l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football.
Alors que le bras de fer s’éternise, l’attaquant s’est temporairement installé en Espagne. Selon le Manchester Evening News, Gabriel entretient sa condition physique en travaillant avec l’entraîneur privé Jack Hunter au British School Stadium de Castelldefels, en Catalogne.
Le jeune joueur et sa famille se rendent fréquemment à Barcelone et souhaitent organiser un transfert vers le Camp Nou. Pendant ce temps, le grand rival du Real Madrid suit lui aussi de très près l’évolution rapide de sa situation.
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Carrick appelle au calme face à l’attention portée sur lui
Malgré le feuilleton extrasportif en cours, l’entraîneur de United, Michael Carrick, a récemment tenté de minimiser la situation. L’ancien milieu de terrain a insisté sur la nécessité de protéger la star du centre de formation d’une attention médiatique écrasante.
« Je vais simplement répéter ce que j’ai dit : c’est un jeune garçon, il est important que nous ne mettions rien ici, l’exposition et l’examen auquel il est soumis exigent de la prudence, a expliqué Carrick. Nous devons faire preuve de bon sens et penser à lui. La situation finira par se régler d’elle-même. »
Deco éloigne Barcelone de la pépite adolescente
Alors que l’entourage de Gabriel envisage un transfert en Catalogne, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a rapidement calmé les spéculations grandissantes. S’exprimant lors du Portugal Football Summit, le dirigeant du Camp Nou a insisté sur le fait que son club ne poursuit pas activement l’Anglais.
« Il n’y a rien à dire sur ce garçon », a déclaré Deco. « Il est normal que des joueurs soient liés à nous. Cela arrive tout le temps. Il existe un énorme marché pour cela, avec beaucoup d’intérêts en jeu, même quand [les joueurs] sont jeunes. Mais nous ne sommes intéressés par aucun joueur dans sa situation. »
Deco a ensuite souligné que Barcelone n’interviendra pas tant que Gabriel reste lié à Old Trafford. Il a ajouté : « Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, ni même s’il est toujours un joueur de Manchester United. Nous ne sommes pas impliqués là-dedans. Avant toute chose, nous devons comprendre la situation avant d’essayer de faire quoi que ce soit. Parler de jeunes joueurs adolescents, ce n’est pas notre affaire. »
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Un anniversaire qui approche et un exil de l’équipe première
Gabriel fêtera son 16e anniversaire la semaine prochaine, même si des règles strictes l’empêchent de signer un contrat professionnel avec un quelconque club avant ses 17 ans. Pour l’instant, son développement reste complètement en suspens après sa mise à l’écart brutale du groupe professionnel.
Avant la demande de transfert, Carrick était prêt à offrir à l’adolescent ses débuts en équipe première lors d’un match de Carabao Cup contre Brighton. À la place, Gabriel n’a pas été retenu pour cette défaite 3-2, ce qui fait que sa dernière apparition en compétition reste une victoire 5-0 contre Sabah en Youth League de l’UEFA le mois dernier.
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