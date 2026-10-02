Le prodige de Manchester United JJ Gabriel s’entraîne à Barcelone tandis que Deco sort du silence sur la demande de transfert du jeune talent

Le joueur de 15 ans a demandé une résiliation soudaine de son contrat le mois dernier afin de forcer un départ de Manchester United. Cependant, Manchester United a rapidement rejeté cette proposition, désireux de conserver l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football.

Alors que le bras de fer s’éternise, l’attaquant s’est temporairement installé en Espagne. Selon le Manchester Evening News, Gabriel entretient sa condition physique en travaillant avec l’entraîneur privé Jack Hunter au British School Stadium de Castelldefels, en Catalogne.

Le jeune joueur et sa famille se rendent fréquemment à Barcelone et souhaitent organiser un transfert vers le Camp Nou. Pendant ce temps, le grand rival du Real Madrid suit lui aussi de très près l’évolution rapide de sa situation.



