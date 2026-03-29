Le procureur Martina : « Dzeko avait signé à la Juventus. Buffon est plus fort en tant que dirigeant qu'en tant que gardien de but »

L'ancien gardien Silvano Martina, agent de longue date de champions telsqu'Edin Dzeko et Gigi Buffon, s'exprime dans La Stampa.





L'ancien gardien de but de Gênes, Turin et de la Lazio commence par Dzeko, qui affrontera mardi l'Italie avec la Bosnie en finale des barrages pour se qualifier pour la Coupe du monde : « Dzeko, un meneur à 40 ans ? S'il joue à cet âge, c'est parce qu'il a de la classe et qu'il est un professionnel incroyable. Il court toujours énormément : il parcourt encore plus de 10 kilomètres par match. Il a clairement perdu un peu de ses capacités, mais s’il reçoit un bon ballon, il le met au fond. Il vivra ce match d’une manière particulière ».