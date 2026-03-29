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Edin Dzeko BosniaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Le procureur Martina : « Dzeko avait signé à la Juventus. Buffon est plus fort en tant que dirigeant qu'en tant que gardien de but »

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L'agent de longue date de l'attaquant bosniaque et de l'ancien capitaine de la Juventus et des Azzurri s'exprime

L'ancien gardien Silvano Martina, agent de longue date de champions telsqu'Edin Dzeko et Gigi Buffon, s'exprime dans La Stampa.


L'ancien gardien de but de Gênes, Turin et de la Lazio commence par Dzeko, qui affrontera mardi l'Italie avec la Bosnie en finale des barrages pour se qualifier pour la Coupe du monde : « Dzeko, un meneur à 40 ans ? S'il joue à cet âge, c'est parce qu'il a de la classe et qu'il est un professionnel incroyable. Il court toujours énormément : il parcourt encore plus de 10 kilomètres par match. Il a clairement perdu un peu de ses capacités, mais s’il reçoit un bon ballon, il le met au fond. Il vivra ce match d’une manière particulière ».

  • « DZEKO AVAIT DÉJÀ SIGNÉ À LA JUVE »

    Martina raconte les coulisses de l'affaire : « Il était sur le point de rejoindre la Juve en 2020, il avait déjà signé. Avec Paratici, tout était réglé. Mais la Roma a appelé pour dire qu'elle ne le laisserait plus partir, car Milik n'avait pas passé les visites médicales et qu'elle n'aurait donc pas de remplaçant. Il a finalement rejoint l'Inter gratuitement à la fin de la saison. Paratici, quant à lui, ne pouvait pas attendre et a conclu l'affaire avec Morata. »

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  • « BUFFON EST PLUS FORT MAINTENANT QU'IL N'ÉTAIT EN TANT QUE GARDIEN DE BUT »

    Enfin, à propos de Buffon, l'actuel chef de délégation de l'équipe nationale : « La présence de Buffon est extrêmement importante pour l'équipe nationale. J'irais même jusqu'à dire qu'ilest encore plus fort dans ce rôle qu'il ne l'était lorsqu'il gardait les buts. Quand il s'adresse aux joueurs, il sait exactement sur quelles cordes jouer. »

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