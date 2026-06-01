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Le prochain Zlatan Ibrahimovic ? Pourquoi Benjamin Sesko, la pépite de Manchester United, veut marcher dans les pas de l’énigmatique buteur suédois
Sur les traces d’une légende
Sesko s’est rapidement imposé comme un élément clé de Manchester United, mais son parcours vers la Premier League a été ponctué d’innombrables heures d’étude consacrées à l’un des plus grands showmen de l’histoire du football. L’international slovène a révélé que son modèle durant ses années de formation était l’ancien Red Devil Zlatan Ibrahimovic.
« Mon idole, c’est Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic », a-t-il confié à Givemesport dans une interview exclusive. « Un grand joueur, bien sûr. Il était incroyable. Je l’observais beaucoup, mais pas seulement lui. Je m’intéressais au football dans son ensemble : la technique, les buts. J’essayais de reproduire tout cela sur le terrain. Même en plein été, quand il faisait très chaud, je voulais juste m’améliorer. »
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L’effet Zlatan à Old Trafford
Zlatan Ibrahimović demeure une figure très appréciée à Manchester United malgré un passage éclair au sein du club. Recruté librement en provenance du Paris Saint-Germain en 2016, l’attaquant charismatique a défié les années en inscrivant 28 buts en 46 matches, contribuant à un exercice inaugural couronné par les victoires en Carabao Cup et en Europa League sous la direction de José Mourinho.
Une grave blessure au genou a certes freiné son élan lors de sa deuxième saison, mais son héritage, forgé par une mentalité d’élite et des finishes acrobatiques, a marqué durablement la génération suivante. Sesko, dont le profil physique rappelle celui de son aîné, cherche désormais à produire le même impact offensif sous le maillot des Red Devils.
Une belle alchimie entre Cunha et Mbeumo
Au-delà de ses idoles personnelles, Sesko s’est penché sur l’impressionnante ligne d’attaque que United a constituée. Arrivés au club en même temps que Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, les trois joueurs ont pris un excellent départ, chacun ayant atteint la barre des dix buts dès sa première saison. Sesko estime que la diversité de leurs qualités en fait un véritable cauchemar pour les défenseurs de Premier League.
« Chacun possède des qualités différentes qu’il apporte sur le terrain, et c’est essentiel », explique Sesko en parlant de ses partenaires d’attaque. « Nous ne sommes pas tous identiques, et c’est important pour le club de disposer de ces atouts. Nous sommes tous très doués, et au vu de la qualité que nous avons apportée cette saison, nous pouvons être plus que satisfaits. »
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Forger le succès grâce à l’esprit d’équipe
Si leurs statistiques sur le terrain sont impressionnantes, Sesko est convaincu que le lien qui les unit en dehors des terrains d’entraînement est le véritable secret de leur succès. L’ancien attaquant du RB Leipzig a souligné que l’ambiance dans les vestiaires constituait un facteur clé dans la rapidité avec laquelle les nouvelles recrues se sont adaptées à la pression liée au fait de jouer pour l’un des plus grands clubs du monde.
« Mais ce n’est pas tout, je pense que nous formons aussi une excellente équipe en tant qu’amis », a ajouté Sesko lors de son interview. « Il est important d’entretenir de bonnes relations, car c’est ce qui mène au succès au final. » Avec une ligne d’attaque jeune et ambitieuse, inspirée par des icônes comme Ibrahimovic et soudée par une amitié sincère, les supporters de United ont toutes les raisons d’être optimistes quant à l’avenir de leur secteur offensif.