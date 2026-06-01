Sesko s’est rapidement imposé comme un élément clé de Manchester United, mais son parcours vers la Premier League a été ponctué d’innombrables heures d’étude consacrées à l’un des plus grands showmen de l’histoire du football. L’international slovène a révélé que son modèle durant ses années de formation était l’ancien Red Devil Zlatan Ibrahimovic.

« Mon idole, c’est Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic », a-t-il confié à Givemesport dans une interview exclusive. « Un grand joueur, bien sûr. Il était incroyable. Je l’observais beaucoup, mais pas seulement lui. Je m’intéressais au football dans son ensemble : la technique, les buts. J’essayais de reproduire tout cela sur le terrain. Même en plein été, quand il faisait très chaud, je voulais juste m’améliorer. »



