Le prochain roi ! Flick voit en l’« incroyable » prodige du Barça Lamine Yamal un futur maître du football mondial

Hansi Flick a couvert Lamine Yamal d’éloges lors de sa conférence de presse d’avant-match, prédisant que l’ailier de 19 ans deviendra à terme le meilleur footballeur de la planète. Le jeune attaquant est revenu à Barcelone après une nouvelle trêve internationale impressionnante avec l’Espagne.

Flick a souligné que la gestion du développement de Yamal restait une priorité pour le club.

« Lamine a 19 ans, il ne faut pas l’oublier, a rappelé Flick aux journalistes. Pour moi, les minutes qu’il a jouées sont bonnes. Espérons qu’il maintienne ce niveau. »