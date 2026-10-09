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Le prochain roi ! Flick voit en l’« incroyable » prodige du Barça Lamine Yamal un futur maître du football mondial
Flick voit en un prodige adolescent un futur sommet mondial
Hansi Flick a couvert Lamine Yamal d’éloges lors de sa conférence de presse d’avant-match, prédisant que l’ailier de 19 ans deviendra à terme le meilleur footballeur de la planète. Le jeune attaquant est revenu à Barcelone après une nouvelle trêve internationale impressionnante avec l’Espagne.
Flick a souligné que la gestion du développement de Yamal restait une priorité pour le club.
« Lamine a 19 ans, il ne faut pas l’oublier, a rappelé Flick aux journalistes. Pour moi, les minutes qu’il a jouées sont bonnes. Espérons qu’il maintienne ce niveau. »
- AFP
L’entraîneur s’émerveille de la confiance naturelle de l’ailier
L’entraîneur allemand a souligné l’amour de Yamal pour le jeu comme le moteur de son ascension fulgurante vers l’élite du football. « Il aime jouer au football, et quand il a confiance, il est incroyable », a affirmé Flick.
« Il sera le meilleur au monde. »
Yamal a maintenu une forme exceptionnelle avec Barcelone et l’Espagne tout au long des premières étapes de la campagne.
Célébration de la profondeur d’effectif de La Masia et des prolongations
Flick a également salué la force du centre de formation de Barcelone, citant la prolongation de contrat de Xavi Espart et la flexibilité tactique de Marc Bernal comme des atouts majeurs. « C’est fantastique d’avoir Xavi, issu de La Masia. Nous avons différentes options à chaque poste », a déclaré Flick.
« C’est incroyable de pouvoir profiter de Xavi Espart pendant de nombreuses années. »
« Tout le monde doit être à son meilleur niveau. »
- AFP
Concentration maximale requise pour le test de Getafe
Malgré les éloges adressés à ses jeunes talents, Flick a averti que le match de samedi contre Getafe exigera une concentration totale de toute l’équipe. « Getafe ne sera pas un match facile ; ils se sont qualifiés pour la Conference. Il n’est jamais facile de jouer contre eux », a conclu Flick.
« C’est une équipe solide qui défend bien. Ce ne sera pas facile. »
Le FC Barcelone vise à prendre les trois points afin de rester en tête de la Liga.
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