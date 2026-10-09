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Atletico de Madrid v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Le prochain roi ! Flick voit en l’« incroyable » prodige du Barça Lamine Yamal un futur maître du football mondial

FC Barcelone
H. Flick
FC Barcelone vs Getafe
Getafe
LaLiga

Hansi Flick estime que l’ailier de 19 ans Lamine Yamal a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du football mondial. L’entraîneur du FC Barcelone a salué la maturité et les performances du jeune joueur après la trêve internationale.

  • Flick voit en un prodige adolescent un futur sommet mondial

    Hansi Flick a couvert Lamine Yamal d’éloges lors de sa conférence de presse d’avant-match, prédisant que l’ailier de 19 ans deviendra à terme le meilleur footballeur de la planète. Le jeune attaquant est revenu à Barcelone après une nouvelle trêve internationale impressionnante avec l’Espagne.

    Flick a souligné que la gestion du développement de Yamal restait une priorité pour le club.

    « Lamine a 19 ans, il ne faut pas l’oublier, a rappelé Flick aux journalistes. Pour moi, les minutes qu’il a jouées sont bonnes. Espérons qu’il maintienne ce niveau. »

  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    L’entraîneur s’émerveille de la confiance naturelle de l’ailier

    L’entraîneur allemand a souligné l’amour de Yamal pour le jeu comme le moteur de son ascension fulgurante vers l’élite du football. « Il aime jouer au football, et quand il a confiance, il est incroyable », a affirmé Flick.

    « Il sera le meilleur au monde. »

    Yamal a maintenu une forme exceptionnelle avec Barcelone et l’Espagne tout au long des premières étapes de la campagne.

  • Célébration de la profondeur d’effectif de La Masia et des prolongations

    Flick a également salué la force du centre de formation de Barcelone, citant la prolongation de contrat de Xavi Espart et la flexibilité tactique de Marc Bernal comme des atouts majeurs. « C’est fantastique d’avoir Xavi, issu de La Masia. Nous avons différentes options à chaque poste », a déclaré Flick.

    « C’est incroyable de pouvoir profiter de Xavi Espart pendant de nombreuses années. »

    « Tout le monde doit être à son meilleur niveau. »

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    Concentration maximale requise pour le test de Getafe

    Malgré les éloges adressés à ses jeunes talents, Flick a averti que le match de samedi contre Getafe exigera une concentration totale de toute l’équipe. « Getafe ne sera pas un match facile ; ils se sont qualifiés pour la Conference. Il n’est jamais facile de jouer contre eux », a conclu Flick.

    « C’est une équipe solide qui défend bien. Ce ne sera pas facile. »

    Le FC Barcelone vise à prendre les trois points afin de rester en tête de la Liga.

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