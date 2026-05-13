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Le prochain président du Real Madrid ? L'icône du tennis Rafael Nadal réagit aux rumeurs selon lesquelles il pourrait se présenter, après l'annonce d'élections par Florentino Pérez
Nadal met fin aux spéculations sur une candidature à la présidence
Nadal a publiquement pris ses distances avec les prochaines élections à la présidence du Real Madrid, alors que la presse espagnole le citait comme possible candidat. Bien qu’il soit l’un des membres d’honneur les plus célèbres et les plus passionnés du club, le « roi de la terre battue » a tenu à calmer l’effervescence autour d’une éventuelle entrée au conseil d’administration.
Le joueur aux 22 titres du Grand Chelem a pris les devants sur les réseaux sociaux pour couper court aux spéculations avant qu’elles ne gagnent encore en ampleur auprès des supporters. « J’ai lu des articles qui m’associent à d’éventuelles candidatures à la présidence du Real Madrid », a écrit Nadal. « Je tiens à préciser que ces informations sont fausses. »
- AFP
Florentino Pérez relance la spéculation sur une nouvelle élection.
L’icône majorquine s’est exprimée seulement un jour après l’annonce officielle de l’actuel président, Florentino Pérez, concernant l’organisation d’élections à la présidence du club. Cette décision a immédiatement relancé la course à la succession et ouvert le débat sur la personnalité qui dirigera le prochain cycle de ce quintuple vainqueur de la Ligue des champions.
Lors d’une conférence de presse, le président de longue date a précisé que tout membre du club remplissant les critères pourrait se présenter. Pérez, qui a supervisé une période de succès tant sur le terrain qu’en dehors, demeure la figure dominante de la politique madrilène, mais son annonce a inévitablement déclenché les spéculations sur un éventuel successeur de premier plan.
Pourquoi cette icône du tennis a été mise en cause
En raison de sa notoriété mondiale, de ses liens étroits avec le club et de sa grande popularité auprès des Madridistas, le nom de Nadal a rapidement circulé dans les médias espagnols et sur les réseaux sociaux. Il est souvent apparu en loge VIP du Santiago Bernabéu et n’a jamais caché son affection pour les Merengues.
Malgré le prestige d’une icône sportive mondiale à la tête du plus grand club de football du monde, la star majorquine a désormais fermement exclu toute participation à cette course spécifique. Bien que les conditions pour devenir président soient strictes – notamment être membre depuis 20 ans et fournir une garantie financière importante –, beaucoup estimaient que sa renommée pourrait compenser ces critères.
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Qui pourrait prétendre rivaliser avec Pérez ?
Depuis le retrait de Nadal, les projecteurs se tournent vers d’autres prétendants susceptibles de défier le président sortant. En Espagne, le nom d’Enrique Riquelme revient avec insistance : il envisagerait sérieusement de briguer la présidence afin de bousculer l’ordre établi.
Reste à savoir si Pérez devra vraiment affronter une opposition de taille : peu de personnalités possèdent en effet le poids financier et politique nécessaire pour rivaliser avec l’homme qui a façonné l’ère des « Galacticos » et rénové le Bernabéu. Mais, avec l’ouverture officielle du cycle électoral, les jeux de pouvoir madrilènes ne font que commencer.