Le prochain président du Real Madrid ? L'icône du tennis Rafael Nadal réagit aux rumeurs selon lesquelles il pourrait se présenter, après l'annonce d'élections par Florentino Pérez

Nadal a publiquement pris ses distances avec les prochaines élections à la présidence du Real Madrid, alors que la presse espagnole le citait comme possible candidat. Bien qu’il soit l’un des membres d’honneur les plus célèbres et les plus passionnés du club, le « roi de la terre battue » a tenu à calmer l’effervescence autour d’une éventuelle entrée au conseil d’administration.

Le joueur aux 22 titres du Grand Chelem a pris les devants sur les réseaux sociaux pour couper court aux spéculations avant qu’elles ne gagnent encore en ampleur auprès des supporters. « J’ai lu des articles qui m’associent à d’éventuelles candidatures à la présidence du Real Madrid », a écrit Nadal. « Je tiens à préciser que ces informations sont fausses. »