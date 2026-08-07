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Le prochain poste d’Eddie Howe ? L’ex-entraîneur de Newcastle sommé de quitter l’Angleterre et de se tenir prêt à remplacer Thomas Tuchel après l’Euro 2028
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Ligue des champions et trophée remportés : Howe à Newcastle
Après avoir mené Newcastle en Ligue des champions et offert à Tyneside un premier trophée national en 70 ans, Howe a stupéfié le monde du football en confirmant son départ de St James’ Park le 30 juillet 2026.
Il aura dirigé 231 matches à la tête de Newcastle, après avoir pris les rênes en novembre 2021, et faisait partie des entraîneurs les plus anciens en poste dans l’élite anglaise. Un vent de changement l’a emporté loin du Nord-Est.
Cela a également été le cas pour plusieurs autres figures de premier plan cet été, Anthony Gordon et Sandro Tonali ayant rejoint Barcelone et Tottenham dans le cadre de transferts conséquents. Bruno Guimaraes est tout proche d’un transfert de 75 millions de livres sterling (101 M$) à Arsenal.
Howe sera-t-il la plus grosse perte d’un été de changement ?
On peut pardonner à Howe d’abandonner ce que certains considèrent comme un navire en train de couler. Interrogé sur la possibilité qu’il finisse par être la plus grande perte de toutes, l’icône de Newcastle, Waddle, s’exprimant en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « Peut-être. Écoutez, Eddie, il a construit un bon effectif. La saison dernière, les recrues qu’il a fait venir n’ont pas fonctionné. Ils ont eu du mal. L’équipe a eu du mal, soyons honnêtes, semaine après semaine.
« Mais Eddie, vous savez, était populaire, il faisait jouer un bon système, ce que les Geordies voulaient voir. Ils adorent un football offensif, porté vers l’avant, et il a mis en place ce style, ce qui lui a permis de gagner la League Cup, de se qualifier deux fois pour la Ligue des champions. Donc, il a fait un excellent travail là-bas.
« Mais je pense qu’en perdant Tonali, en perdant Gordon, en faisant venir trois joueurs inconnus, soyons honnêtes, de jeunes joueurs, et avec Guimaraes qui semble en partance pour Arsenal, il s’est probablement dit : “Je ne peux pas faire de cette équipe une équipe du top 4, du top 6, ce que les gens veulent.” Et il s’est probablement dit : “J’ai fait tout ce que je pouvais ici et il est temps de passer à autre chose.” »
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Menace pour Tuchel : le sélectionneur de l’Angleterre est-il sous pression ?
Howe est évoqué depuis quelque temps comme un possible sélectionneur de l’Angleterre. Interrogé sur le fait de savoir s’il représente désormais une menace immédiate pour Thomas Tuchel après la défaite peu inspirée de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Waddle a ajouté : « Non, je pense qu’on lui laissera [à Tuchel] du temps. Il a un excellent bilan comme entraîneur de club. Le football international est différent, on le sait. Vous ne pouvez pas aller acheter un défenseur central, vous ne pouvez pas acheter de joueurs, vous devez faire avec ce que vous avez.
« Il a un effectif solide à sa disposition. Ils s’en sont bien sortis. Je ne pensais pas qu’ils allaient la gagner, au début du tournoi et en les regardant. Je pensais qu’ils iraient dans le dernier carré, comme ils l’ont fait, mais je ne les ai jamais imaginés la remporter.
« Il s’agit simplement de trouver le bon équilibre et ce qui nous manque, c’est un bon numéro 10 et un ailier vraiment, vraiment de tout premier plan. Et si nous pouvions trouver ces deux joueurs, cela aiderait beaucoup plus sa cause. Mais à l’heure actuelle, je pense que nous avons un effectif solide. Cette équipe donnera du fil à retordre à n’importe qui, on le sait. Mais il nous manque juste quelque chose. »
Le prochain poste de Howe : l’ex-entraîneur de Newcastle va-t-il partir à l’étranger ?
Alors que Howe est écarté d’un départ imminent vers une sélection nationale, Waddle a poursuivi au sujet de la voie qu’un technicien très coté devrait suivre : « Je ne connais pas Eddie personnellement. Je sais qu’il est discret en dehors du terrain. On n’entend pas vraiment beaucoup parler de lui. On ne le voit pas partout. C’est football, maison, football, maison, à ce qu’on dit.
« Si j’étais Eddie Howe, je partirais maintenant à l’étranger pendant un an ou deux pour encore apprendre un peu plus le métier, puis je reviendrais. Et alors je pense qu’il serait prêt pour l’Angleterre dans deux ans, après le prochain Euro.
« Je pense que son prochain choix est très important. C’est toujours le cas en Premier League, des postes se libèrent, il y en aura quelques-uns après six, dix matches, on sait que c’est toujours comme ça. Faire venir Eddie Howe, on sait qu’il peut entraîner en Premier League. Il l’a bien fait.
« Mais je pense que pour apprendre davantage, il faut aller à l’étranger et découvrir ce qu’est la vie et ce qu’est le coaching. Parce que quand vous allez à l’étranger, vous êtes un entraîneur. Vous n’êtes pas un manager, vous êtes un entraîneur. Et je pense que cela aiderait beaucoup Eddie. Et cela nous mettrait en bonne position pour l’Angleterre à l’avenir. »
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Jaissle a fort à faire à St James' Park
Reste à savoir si ce conseil sera suivi, alors qu’il est possible que Howe cherche à faire une pause loin du stress du métier d’entraîneur avant de revenir sur un banc en Angleterre ou ailleurs.
Il laisse un poste important à pourvoir à Newcastle, avec le technicien allemand Matthias Jaissle, qui a déjà travaillé avec le Red Bull Salzbourg et le club de Saudi Pro League d’Al-Ahli, prêt à reprendre le flambeau avant la saison 2026-2027 de Premier League.
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