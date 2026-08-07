On peut pardonner à Howe d’abandonner ce que certains considèrent comme un navire en train de couler. Interrogé sur la possibilité qu’il finisse par être la plus grande perte de toutes, l’icône de Newcastle, Waddle, s’exprimant en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « Peut-être. Écoutez, Eddie, il a construit un bon effectif. La saison dernière, les recrues qu’il a fait venir n’ont pas fonctionné. Ils ont eu du mal. L’équipe a eu du mal, soyons honnêtes, semaine après semaine.

« Mais Eddie, vous savez, était populaire, il faisait jouer un bon système, ce que les Geordies voulaient voir. Ils adorent un football offensif, porté vers l’avant, et il a mis en place ce style, ce qui lui a permis de gagner la League Cup, de se qualifier deux fois pour la Ligue des champions. Donc, il a fait un excellent travail là-bas.

« Mais je pense qu’en perdant Tonali, en perdant Gordon, en faisant venir trois joueurs inconnus, soyons honnêtes, de jeunes joueurs, et avec Guimaraes qui semble en partance pour Arsenal, il s’est probablement dit : “Je ne peux pas faire de cette équipe une équipe du top 4, du top 6, ce que les gens veulent.” Et il s’est probablement dit : “J’ai fait tout ce que je pouvais ici et il est temps de passer à autre chose.” »