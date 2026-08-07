Le prochain Paulo Dybala ? Miralem Pjanic soutient la nouvelle recrue à 35 M€ Kerim Alajbegovic pour réussir à la Juventus

Après avoir passé quatre saisons aux côtés de Dybala à Turin, Pjanic estime qu’Alajbegovic possède le talent brut pour reproduire la réussite de l’attaquant argentin.

Au micro de La Gazzetta dello Sport, il a déclaré : « Nous espérons que Kerim pourra imiter Paulo. C’est un investissement d’un niveau similaire ; l’important sera ce qui se passera sur le terrain. »

« Dybala a beaucoup marqué et beaucoup gagné avec la Juventus. Alajbegovic n’en est qu’au début et doit rester humble, mais il a le potentiel pour avoir une très, très grande carrière. Qu’on le laisse s’amuser et grandir sans trop de pression », a-t-il ajouté.