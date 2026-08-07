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Le prochain Paulo Dybala ? Miralem Pjanic soutient la nouvelle recrue à 35 M€ Kerim Alajbegovic pour réussir à la Juventus
Le club turinois s’attache les services d’un prodige
La Juventus s’est attaché les services du talent bosnien de 18 ans Alajbegovic en provenance de Leverkusen pour un montant estimé à 35 millions d’euros. Le transfert de l’ailier fait suite à un prêt impressionnant à Salzbourg la saison dernière, où il a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives en 28 apparitions en championnat. Alajbegovic a établi un record en devenant le plus jeune joueur à inscrire plusieurs buts dans un match en Bundesliga autrichienne, tout en étant le seul joueur de la compétition à dépasser les cinq buts et à réussir plus de 50 dribbles.
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Une légende du milieu de terrain soutient l’adolescent
Après avoir passé quatre saisons aux côtés de Dybala à Turin, Pjanic estime qu’Alajbegovic possède le talent brut pour reproduire la réussite de l’attaquant argentin.
Au micro de La Gazzetta dello Sport, il a déclaré : « Nous espérons que Kerim pourra imiter Paulo. C’est un investissement d’un niveau similaire ; l’important sera ce qui se passera sur le terrain. »
« Dybala a beaucoup marqué et beaucoup gagné avec la Juventus. Alajbegovic n’en est qu’au début et doit rester humble, mais il a le potentiel pour avoir une très, très grande carrière. Qu’on le laisse s’amuser et grandir sans trop de pression », a-t-il ajouté.
Énorme test de responsabilité pour le nouveau venu
Au-delà de ses exploits en club, Alajbegovic a brillé avec la Bosnie lors de la Coupe du monde, inscrivant un but et dominant les statistiques de dribbles de sa sélection. Cependant, Pjanic a averti que porter les célèbres rayures noir et blanc s’accompagne de lourdes attentes transmises par les figures légendaires du club.
Le joueur de 36 ans a affirmé : « Vous ressentez la responsabilité laissée par les champions qui ont auparavant porté ce maillot quand vous êtes à la Juve. L’important pour le moment, c’est que Kerim apprenne à bien connaître ses coéquipiers et qu’il apprenne vite l’italien, mais nous sommes plutôt doués avec les langues », a-t-il conclu.
- GOAL
Des débuts en compétition attendent l’ailier
Alajbegovic se concentre désormais sur l’idée d’intégrer le onze de départ de Luciano Spalletti durant la pré-saison afin de s’y installer durablement. Le premier test officiel du jeune ailier pourrait avoir lieu lorsque la Juventus lancera sa campagne de Serie A contre Frosinone le 23 août.
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