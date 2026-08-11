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Le prochain Mohamed Salah ? Pourquoi l’héritier de la couronne du roi d’Égypte ne sera pas sous « pression » alors que la légende de Liverpool John Barnes réagit à la décision de Trabzonspor
Salah en route vers la Turquie après les rumeurs venues d’Arabie saoudite et de MLS
Malgré une année restant à courir sur son contrat avec le poids lourd de Premier League du Merseyside, il a été révélé dès le mois de mars que Salah serait autorisé à se trouver un nouveau club cet été en tant qu’agent libre.
Un transfert vers la Saudi Pro League était évoqué depuis un certain temps, avec des offres lucratives à la clé, tandis que plusieurs clubs à travers l’Europe, dont quelques-uns en Serie A, auraient manifesté leur intérêt pour un joueur qui a remporté neuf trophées avec Liverpool et inscrit 257 buts.
Plutôt que de prendre la direction du Moyen-Orient, ou de rejoindre Lionel Messi en MLS, Salah a signé un contrat de deux ans en Turquie. Il sera sous pression pour être performant, avec parmi les supporters les plus passionnés du monde dans cette partie du globe, et le meneur de jeu de 34 ans n’est clairement pas encore prêt à se contenter du minimum.
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Pourquoi Salah mérite le respect pour avoir évité la « facilité »
À propos de la décision de Salah de tenter sa chance en Süper Lig, la légende de Liverpool Barnes, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec 247Bet, a déclaré : « Eh bien, quelle autre option avait-il ? Nous ne savons pas. Option facile, probablement, nous ne savons pas si la piste saoudienne est revenue. Nous ne savons pas. C’était là l’année dernière. Est-ce que c’est là cette année ?
« Mo Salah n’allait jamais être le même joueur l’année dernière qu’il l’était l’année d’avant. Ce qui signifie que je pense qu’il est probablement resté un an de trop. Vous savez, s’il était parti en Arabie saoudite, alors bien sûr il aurait été, je ne dis pas qu’il aurait renoncé au football, mais il aurait gagné son argent en jouant devant 2 000 personnes. Alors que maintenant, il est allé dans un championnat où il sera encore jugé parce que c’est un bon championnat.
« Ce n’est pas l’une des meilleures équipes du championnat. Ce n’est ni Beşiktaş ni Fenerbahçe. Donc, évidemment, je le respecte pour le fait qu’il soit allé dans un club comme celui-là, où il va quand même devoir être performant. Donc oui, seul le temps dira ce que l’avenir réserve à Mo Salah. »
Personne n’est censé imiter Liverpool
Liverpool devait s’attendre à dépenser gros pour faire venir un remplaçant déjà prêt pour Salah. Cela n’a pas été le cas, avec 34,5 millions de livres sterling (47 M$) investis dans le potentiel de l’international espagnol Victor Munoz.
Des noms bien connus pourraient-ils être refroidis par la perspective d’être constamment comparés à l’homme qui les a précédés sur l’aile droite de Liverpool ? Lorsque cette question a été posée à Barnes, le double vainqueur de la First Division a répondu : « Ils ne seront pas nécessairement comparés à Mo, parce qu’ils joueront d’une manière différente. Parce qu’évidemment, un nouvel entraîneur a un style différent.
« Les nouveaux entraîneurs vous font jouer dans ce rôle, mais vous allez créer pour que quelqu’un d’autre marque plutôt que de marquer vous-même. Vous ne marchez pas dans les pas de Mo. Vous jouez différemment. Donc vous ne venez pas pour être Mo Salah, vous venez pour être vous-même.
« Et si vous signez quelqu’un pour jouer dans ce rôle, à moins que vous n’alliez recruter un sosie de Mo Salah ou un joueur qui lui ressemble dans le jeu, ce que je ne pense pas que vous allez faire, alors vous ne venez pas là pour faire ce que Mo faisait.
« Donc si vous pouvez créer des buts sans en marquer et que l’équipe gagne quand même, c’est pour ça que vous êtes là. Vous n’êtes pas là pour remplacer Mo.
« Toute l’équipe doit mieux jouer parce que quand Mo était là l’an dernier, nous n’avons pas particulièrement bien joué ni terminé nulle part. C’est pour ça que vous venez. Vous ne remplacez pas le Mo Salah d’il y a cinq ans qui marquait beaucoup de buts. Donc oui, je ne pense pas qu’un joueur arrivant à Liverpool serait sous pression pour faire ça. »
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Rumeurs autour de Barcola : Liverpool va-t-il recruter un successeur à Salah ?
Liverpool a été annoncé sur la piste de l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola, alors que l’international français, vainqueur de la Ligue des champions, semble chercher une porte de sortie du Parc des Princes. Arsenal s’intéresserait également à lui.
Andoni Iraola a jusqu’au 1er septembre pour apporter d’autres renforts à son effectif, après avoir hérité du poste d’entraîneur à Anfield d’Arne Slot, le technicien espagnol devenant le premier entraîneur depuis neuf ans à ne pas pouvoir compter sur le talent imprévisible de Salah.
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