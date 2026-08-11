Liverpool devait s’attendre à dépenser gros pour faire venir un remplaçant déjà prêt pour Salah. Cela n’a pas été le cas, avec 34,5 millions de livres sterling (47 M$) investis dans le potentiel de l’international espagnol Victor Munoz.

Des noms bien connus pourraient-ils être refroidis par la perspective d’être constamment comparés à l’homme qui les a précédés sur l’aile droite de Liverpool ? Lorsque cette question a été posée à Barnes, le double vainqueur de la First Division a répondu : « Ils ne seront pas nécessairement comparés à Mo, parce qu’ils joueront d’une manière différente. Parce qu’évidemment, un nouvel entraîneur a un style différent.

« Les nouveaux entraîneurs vous font jouer dans ce rôle, mais vous allez créer pour que quelqu’un d’autre marque plutôt que de marquer vous-même. Vous ne marchez pas dans les pas de Mo. Vous jouez différemment. Donc vous ne venez pas pour être Mo Salah, vous venez pour être vous-même.

« Et si vous signez quelqu’un pour jouer dans ce rôle, à moins que vous n’alliez recruter un sosie de Mo Salah ou un joueur qui lui ressemble dans le jeu, ce que je ne pense pas que vous allez faire, alors vous ne venez pas là pour faire ce que Mo faisait.

« Donc si vous pouvez créer des buts sans en marquer et que l’équipe gagne quand même, c’est pour ça que vous êtes là. Vous n’êtes pas là pour remplacer Mo.

« Toute l’équipe doit mieux jouer parce que quand Mo était là l’an dernier, nous n’avons pas particulièrement bien joué ni terminé nulle part. C’est pour ça que vous venez. Vous ne remplacez pas le Mo Salah d’il y a cinq ans qui marquait beaucoup de buts. Donc oui, je ne pense pas qu’un joueur arrivant à Liverpool serait sous pression pour faire ça. »