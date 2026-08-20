Ngumoha, qui a rejoint le Merseyside après avoir passé du temps dans le centre de formation de Chelsea, a connu une saison de la révélation en 2025-2026. Il a inscrit ses premiers buts, avec les livres d’histoire réécrits régulièrement, et est considéré comme un grand espoir.

Ce potentiel a été remarqué ailleurs, le Bayern Munich aurait à un moment envisagé de passer à l’action, alors que les spéculations sur un transfert de l’international français Michael Olise allaient bon train à l’Allianz Arena.

Aucun départ vers la Bundesliga n’est toutefois prévu pour l’instant, Liverpool étant prêt à offrir à Ngumoha un rôle plus important dans ses plans. Il a souvent été aligné sur le flanc gauche la saison dernière, mais une place de premier plan s’est désormais libérée à droite. Triple joueur de l’année PFA, Salah est parti après avoir inscrit 257 buts pour Liverpool et remporté neuf trophées.

Aucune recrue à prix d’or n’a été amenée pour remplacer le multiple lauréat du Soulier d’or, ce qui signifie que Ngumoha pourrait avoir sa chance. Il avait impressionné sur l’aile droite lors de ses débuts chez les seniors avec l’Angleterre, à l’occasion d’un match amical de préparation à la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande.