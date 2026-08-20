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Le prochain Mohamed Salah ? Ce que le prodige de Liverpool Rio Ngumoha « doit changer » pour tenter de prendre la relève du Roi égyptien à Anfield
Salah a marqué 257 buts pour Liverpool
Ngumoha, qui a rejoint le Merseyside après avoir passé du temps dans le centre de formation de Chelsea, a connu une saison de la révélation en 2025-2026. Il a inscrit ses premiers buts, avec les livres d’histoire réécrits régulièrement, et est considéré comme un grand espoir.
Ce potentiel a été remarqué ailleurs, le Bayern Munich aurait à un moment envisagé de passer à l’action, alors que les spéculations sur un transfert de l’international français Michael Olise allaient bon train à l’Allianz Arena.
Aucun départ vers la Bundesliga n’est toutefois prévu pour l’instant, Liverpool étant prêt à offrir à Ngumoha un rôle plus important dans ses plans. Il a souvent été aligné sur le flanc gauche la saison dernière, mais une place de premier plan s’est désormais libérée à droite. Triple joueur de l’année PFA, Salah est parti après avoir inscrit 257 buts pour Liverpool et remporté neuf trophées.
Aucune recrue à prix d’or n’a été amenée pour remplacer le multiple lauréat du Soulier d’or, ce qui signifie que Ngumoha pourrait avoir sa chance. Il avait impressionné sur l’aile droite lors de ses débuts chez les seniors avec l’Angleterre, à l’occasion d’un match amical de préparation à la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande.
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Ngumoha est-il l’héritier de la couronne du roi d’Égypte ?
Interrogé sur la question de savoir si le jeune joueur est l’héritier du trône de Salah et sur la manière dont il peut commencer à assumer ce rôle, l’ancien attaquant de Liverpool Heskey, s’exprimant en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours du site de paris sur la Premier League BetWright, a déclaré : « Peut-être, j’aimerais le voir. La seule chose, c’est qu’il doit changer sa façon de penser, parce que c’est généralement un ailier gauche. Donc tant qu’il peut changer cela, il est dangereux.
« Je sais que quand vous avez un joueur capable de dribbler comme il dribble, inévitablement cela attire des joueurs d’autres positions et des espaces commencent à s’ouvrir. Et c’est là que vous pouvez commencer à créer des surnombres, etc., dans différentes zones. Donc c’est clairement quelqu’un qui semble très, très prometteur pour l’avenir. La seule chose, c’est qu’on ne peut pas attendre de Rio le même total de buts que Mo nous a donné. On n’aura pas ça. »
À quoi ressemble la prochaine étape pour Ngumoha ?
Autre ancien chouchou d’Anfield, John Barnes a récemment déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemble la « prochaine étape » pour Ngumoha, sa capacité à mettre les défenses adverses au supplice ne faisant aucun doute : « La prochaine étape, c’est qu’il joue régulièrement.
« Parce que bien sûr, il n’a pas joué régulièrement et nous avons automatiquement supposé que, tout d’un coup, il allait jouer pour l’Angleterre, marquer des buts et devenir le meilleur joueur du monde. Malheureusement, nous faisons trop souvent cela avec nos jeunes joueurs. Et aujourd’hui, il n’est même plus dans l’équipe.
« Nous devons donc lui permettre de se développer et de grandir progressivement. Et de s’intégrer peu à peu à l’équipe, puis d’y gagner sa place durablement, avant de commencer à parler de lui comme d’un joueur majeur de Liverpool ou d’un grand joueur pour l’Angleterre.
« On veut qu’il fasse ce qui est bon pour l’équipe. C’est bien de s’exprimer et d’éliminer cinq joueurs sans avoir de résultat concret au bout. Donc tout dépend de ce que vous considérez comme son jeu. Parce que bien sûr, il doit marquer des buts.
« C’est bien d’éliminer des joueurs en permanence, mais après avoir éliminé des joueurs, éliminé des joueurs, éliminé des joueurs, combien de buts allez-vous marquer ? Combien de buts allez-vous créer ? C’est comme cela qu’il sera jugé. Pas sur son allure ni sur le nombre de joueurs qu’il peut éliminer.
« Donc il ne s’agit pas de le brider. Il s’agit de lui donner de l’efficacité et de faire de lui un élément précieux de l’équipe sous cet angle. »
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Ngumoha pressenti pour faire partie des plans pour l’Euro 2028
Ngumoha, qui est pressenti pour devenir un élément régulier des plans de Thomas Tuchel en vue de l'Euro 2028, a aidé Liverpool à boucler sa préparation de pré-saison avant l'exercice 2026-2027.
Celle-ci s'ouvrira, alors que de précieux points de Premier League seront de nouveau en jeu, par un déplacement à Newcastle dimanche pour un test délicat à St James’ Park face à un rival national qui a vu son effectif décimé pendant le mercato estival.
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