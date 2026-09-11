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« Le prochain Kvaratskhelia ! » - Arsenal devance Liverpool et la Juventus pour recruter un wonderkid géorgien
Arsenal remporte la course pour le phénomène géorgien
Arsenal a bouclé la signature du prometteur Géorgien Andria Bartishvili, offrant à sa cellule de recrutement un nouveau succès majeur sur le marché. Le joueur de 17 ans a signé un précontrat avec le géant du nord de Londres, un accord qui doit le voir officiellement rejoindre le club en juillet.
Largement présenté comme le « prochain Kvaratskhelia » dans les milieux du scouting, l'adolescent suscite des comparaisons directes avec son célèbre compatriote Khvicha Kvaratskhelia. Connu pour sa polyvalence technique, Bartishvili offre une profondeur impressionnante en attaque, avec une grande efficacité aussi bien en milieu offensif que sur un côté.
- AFP
Bartishvili brille sur la scène européenne
Actuellement en pleine réussite en prêt à l’Iberia 1999, pensionnaire de l’élite géorgienne, l’adolescent accélère sa progression en évoluant une division au-dessus de son club d’appartenance, le Kolkheti 1913. Cette période impressionnante a déjà débouché sur un cap important dans sa jeune carrière, avec son premier but chez les professionnels face à Gagra en mai dernier.
Ses performances impressionnantes en Géorgie ne sont pas passées inaperçues auprès de l’élite du continent. La Juventus et Liverpool se sont tous deux vu prêter un intérêt sérieux pour le joueur, en suivant de près sa progression au cours de l’année écoulée. Cependant, le projet présenté par Arsenal et son récent historique en matière d’intégration des jeunes dans l’équipe première se sont révélés décisifs, permettant finalement au club de s’attacher ses services pour l’avenir et de devancer ses rivaux nationaux et européens dans ce dossier.
Un pedigree international et la progression à Hale End
Sur la scène internationale, Bartishvili s'est imposé comme un élément incontournable dans les sélections de jeunes de la Géorgie, représentant son pays des moins de 16 ans jusqu'aux Espoirs. Cette exposition au football international le prépare bien aux exigences physiques et tactiques du football anglais, faisant de lui la dernière recrue de premier plan à Hale End dans le cadre de la politique de recrutement agressive d'Arsenal pour son académie.
L'arrivée de l'ailier géorgien intervient après une période de recrutement intense pour l'académie d'Arsenal. Plus tôt cette semaine, Arsenal a annoncé l'arrivée de Mylo Bernard, un espoir auteur de 40 buts, en provenance de Crystal Palace. La stratégie du club est claire : identifier et attirer les meilleurs talents adolescents à travers l'Europe et le Royaume-Uni afin de garantir la durabilité à long terme et la qualité de l'effectif, en construisant une passerelle entre les équipes de jeunes et les plans d'Arteta pour l'équipe première.
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La campagne agressive d’Arsenal pour recruter au sein des centres de formation
Le mercato estival a été marqué par une intense activité au centre d’entraînement de London Colney. Plus tôt ce mois-ci, le club est parvenu à attirer le duo de Manchester United James Scanlon et Habeeb Ogunneye loin d’Old Trafford, un mouvement qui a provoqué une onde de choc dans le circuit des académies.
D’autres nouveaux visages sont arrivés en provenance de l’EFL et d’ailleurs, avec Igor Tyjon qui a rejoint le club depuis Blackburn Rovers, Axel Donczew arrivé de Cardiff City, et Phoenix Blayney recruté au club nord-irlandais de Larne. Le recrutement ne montre aucun signe de ralentissement, avec des préaccords déjà en place pour que les jumeaux équatoriens très cotés Edwin et Holger Quintero rejoignent le club en août prochain.
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