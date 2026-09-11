Arsenal a bouclé la signature du prometteur Géorgien Andria Bartishvili, offrant à sa cellule de recrutement un nouveau succès majeur sur le marché. Le joueur de 17 ans a signé un précontrat avec le géant du nord de Londres, un accord qui doit le voir officiellement rejoindre le club en juillet.

Largement présenté comme le « prochain Kvaratskhelia » dans les milieux du scouting, l'adolescent suscite des comparaisons directes avec son célèbre compatriote Khvicha Kvaratskhelia. Connu pour sa polyvalence technique, Bartishvili offre une profondeur impressionnante en attaque, avec une grande efficacité aussi bien en milieu offensif que sur un côté.