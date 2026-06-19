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Le prochain Jude Bellingham ou Jadon Sancho ? Rio Ngumoha, courtisé par le Bayern Munich, a reçu les conseils de Michael Owen, qui lui a expliqué pourquoi, à 17 ans, il serait judicieux d’opter pour un avenir à Liverpool
Un successeur pour Salah ? Ngumoha capitalise sur son année de révélation.
Ngumoha, qui a quitté Chelsea pour rejoindre le Merseyside en 2024, a connu une année charnière. Son potentiel, devenu trop difficile à contenir, lui a permis de briller lors de ses 29 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière.
Il a ouvert son compteur buts chez les seniors avec panache et devrait jouer un rôle plus important lors de la saison 2026-2027. Le jeune homme pourrait même être chargé de combler le vide laissé par le départ de Mohamed Salah.
Liverpool cherche néanmoins à recruter d’autres joueurs de haut niveau sur les ailes, et ces nouvelles recrues pourraient freiner la progression du jeune joueur. Ce dernier se poserait déjà des questions sur le meilleur endroit pour poursuivre son développement.
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Le Bayern s’intéresserait à ce joueur, malgré la présence de Díaz et Olise dans son effectif.
Le Bayern Munich, actuel champion de Bundesliga, aurait manifesté son intérêt, bien qu’il compte déjà dans ses rangs l’ancienne star de Liverpool Luis Díaz et le spécialiste des passes décisives de l’équipe de France Michael Olise.
Toutefois, il semble peu probable que les champions d’Allemagne obtiennent gain de cause : les géants de la Premier League sont pleinement conscients de détenir un autre jeune espoir très prometteur. Reste que plusieurs jeunes talents anglais ont récemment pris la direction de l’Allemagne.
Rester ou partir : Ngumoha devrait-il rester à Liverpool ?
Bellingham et Sancho se sont illustrés au Borussia Dortmund, ce qui a fait grimper en flèche leur cote, tirant ainsi profit du fait d’être sortis de ce qu’on pourrait appeler leur « zone de confort ». Ngumoha pourrait-il suivre une voie similaire ?
Interrogé à ce sujet, Owen, ancien buteur de Liverpool – également ambassadeur de Casino.org au Royaume-Uni, un comparateur de casinos en ligne adapté aux préférences desjoueurs britanniques – a confié à GOAL : « Quand on regarde les autres joueurs qui ont franchi le pas, beaucoup d’entre eux ne jouaient pas ou évoluaient dans un club de moindre envergure. Jude Bellingham, par exemple, était à Birmingham. C’était un pas en avant. Sancho, lui, ne jouait pas beaucoup à Manchester City.
« Mais Rio joue déjà dans un club incroyable, il a sa chance et il progresse bien. Je ne vois donc aucune raison de considérer les choses sous cet angle.
« Cette nouvelle saison sera cruciale pour lui. Il a bénéficié de davantage d’occasions que prévu l’an dernier, principalement parce que [Cody] Gakpo était souvent en deçà de son niveau. Rio a saisi sa chance et a même brillé en tant que remplaçant.
« Il est encore très jeune et a beaucoup à apprendre. Il pourrait jouer un peu plus cette saison, mais cela dépendra de sa forme et de celle de Gakpo. Il n’est pas encore prêt à être titulaire à Liverpool ou au Bayern Munich ; il est toujours en phase d’apprentissage. »
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Contrat de Ngumoha : de nouvelles conditions en perspective pour l'adolescent
Ngumoha n’a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool qu’en septembre 2025, un accord de trois ans. Selon certaines informations, de nouvelles conditions seraient déjà en cours de négociation pour le mois d’août de cette année, date à laquelle cet attaquant vif fêtera ses 18 ans et pourra s’engager dans un contrat plus long.
Les Reds, désormais dirigés par Andoni Iraola, entameront leur saison 2026-2027 la semaine précédant l’anniversaire marquant de Ngumoha. Ils se rendront à St James’ Park le 23 août pour un match prometteur contre Newcastle.