Bellingham et Sancho se sont illustrés au Borussia Dortmund, ce qui a fait grimper en flèche leur cote, tirant ainsi profit du fait d’être sortis de ce qu’on pourrait appeler leur « zone de confort ». Ngumoha pourrait-il suivre une voie similaire ?

Interrogé à ce sujet, Owen, ancien buteur de Liverpool – également ambassadeur de Casino.org au Royaume-Uni, un comparateur de casinos en ligne adapté aux préférences desjoueurs britanniques – a confié à GOAL : « Quand on regarde les autres joueurs qui ont franchi le pas, beaucoup d’entre eux ne jouaient pas ou évoluaient dans un club de moindre envergure. Jude Bellingham, par exemple, était à Birmingham. C’était un pas en avant. Sancho, lui, ne jouait pas beaucoup à Manchester City.

« Mais Rio joue déjà dans un club incroyable, il a sa chance et il progresse bien. Je ne vois donc aucune raison de considérer les choses sous cet angle.

« Cette nouvelle saison sera cruciale pour lui. Il a bénéficié de davantage d’occasions que prévu l’an dernier, principalement parce que [Cody] Gakpo était souvent en deçà de son niveau. Rio a saisi sa chance et a même brillé en tant que remplaçant.

« Il est encore très jeune et a beaucoup à apprendre. Il pourrait jouer un peu plus cette saison, mais cela dépendra de sa forme et de celle de Gakpo. Il n’est pas encore prêt à être titulaire à Liverpool ou au Bayern Munich ; il est toujours en phase d’apprentissage. »