L’ancien milieu de terrain de l’Angleterre Danny Murphy disait de Delap en novembre 2024, alors qu’il avait inscrit 12 buts en Premier League pour une équipe d’Ipswich reléguée hors de l’élite : « Je dirais probablement même qu’il est le successeur évident de Kane sur le long terme. Je pense que c’est le meilleur jeune attaquant anglais du moment.

« Franchement, je ne lui vois aucun point faible. Il a déjà marqué suffisamment de buts dans une équipe en difficulté, mais s’il se procure beaucoup d’occasions, il en marquera davantage. Il a ce très bel équilibre entre les qualités physiques et techniques, et il est rare d’avoir les deux. C’est un talent exceptionnel. »

Delap est déterminé à prouver qu’il mérite de telles attentes, Forest lui offrant l’opportunité de relancer sa carrière en club et de se rapprocher d’une première sélection chez les seniors.

Il a déclaré au The Guardian : « Je veux simplement baisser la tête, me concentrer et continuer à progresser parce que je suis encore si jeune et que j’ai encore tellement à apprendre. Il m’arrive même probablement parfois de penser que je suis dans le football depuis bien plus longtemps que ce n’est le cas. J’ai encore, je l’espère, une longue carrière devant moi.

« Quand on est un petit garçon, tout ce qu’on veut, c’est jouer pour son pays. Donc, bien sûr, dans mon esprit, c’est là que je veux arriver. Mais ce n’est pas aussi simple que ça. Je dois travailler dur et progresser, et c’est tout ce que je peux faire. »