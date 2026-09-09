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Le prochain Harry Kane ? L’ancien attaquant de l’Angleterre n’est « pas sûr » que Liam Delap soit l’héritier du trône, malgré un transfert de 50 M£ à Nottingham Forest qui mettrait fin aux difficultés de Chelsea
Kane, recordman, compte 85 buts en sélection
Kane, avec 121 sélections et 85 buts internationaux à son actif, a encore de belles années devant lui. Il a toutefois 33 ans et certains se demandent déjà s’il peut boucler un nouveau cycle de Coupe du monde jusqu’en 2030.
Son bilan au Bayern Munich, avec 63 buts inscrits la saison dernière, suggère qu’il est capable de mener l’attaque en club comme en sélection pendant encore au moins quelques années. Il est devenu un sérieux prétendant au Ballon d’Or 2026.
Sa couronne avec l’Angleterre, ainsi que le brassard, seront transmis lorsqu’il ne sera plus capable de réaliser des exploits surhumains. Qui comblera ce vide ? Delap, à 23 ans, y croira forcément. Le pur produit de l’académie de Manchester City a toutefois vécu une saison compliquée à Chelsea la saison dernière, avec seulement deux buts, ce qui a inévitablement suscité des doutes quant à sa capacité à s’imposer au plus haut niveau.
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Delap a rejoint Nottingham Forest pour un transfert de 50 millions de livres sterling
Il est devenu la recrue la plus onéreuse de l’histoire de Forest et est en train de prendre ses marques au City Ground. Né à Nottingham, l’ancien attaquant des Reds Cole a déclaré à GOAL, en exclusivité dans le cadre d’un entretien en association avec le casino en ligne Unibet, lorsqu’il lui a été demandé si Delap pouvait un jour suivre les traces du prestigieux parcours de Kane : « Je ne sais pas. Cela dépend de la façon dont on voit les choses.
« Je pense que lorsqu’il a rejoint Chelsea depuis Ipswich, j’ai été très surpris. Je sais qu’il a marqué quelques buts à Ipswich, mais passer d’Ipswich à Chelsea et marquer les buts que les gens pensaient qu’il allait marquer allait toujours être très difficile. Donc maintenant qu’il part à Nottingham Forest, je ne suis pas sûr. Il faut simplement attendre et voir, mais pour l’instant, je ne suis pas convaincu. »
Delap déterminé à devenir international chez les seniors
L’ancien milieu de terrain de l’Angleterre Danny Murphy disait de Delap en novembre 2024, alors qu’il avait inscrit 12 buts en Premier League pour une équipe d’Ipswich reléguée hors de l’élite : « Je dirais probablement même qu’il est le successeur évident de Kane sur le long terme. Je pense que c’est le meilleur jeune attaquant anglais du moment.
« Franchement, je ne lui vois aucun point faible. Il a déjà marqué suffisamment de buts dans une équipe en difficulté, mais s’il se procure beaucoup d’occasions, il en marquera davantage. Il a ce très bel équilibre entre les qualités physiques et techniques, et il est rare d’avoir les deux. C’est un talent exceptionnel. »
Delap est déterminé à prouver qu’il mérite de telles attentes, Forest lui offrant l’opportunité de relancer sa carrière en club et de se rapprocher d’une première sélection chez les seniors.
Il a déclaré au The Guardian : « Je veux simplement baisser la tête, me concentrer et continuer à progresser parce que je suis encore si jeune et que j’ai encore tellement à apprendre. Il m’arrive même probablement parfois de penser que je suis dans le football depuis bien plus longtemps que ce n’est le cas. J’ai encore, je l’espère, une longue carrière devant moi.
« Quand on est un petit garçon, tout ce qu’on veut, c’est jouer pour son pays. Donc, bien sûr, dans mon esprit, c’est là que je veux arriver. Mais ce n’est pas aussi simple que ça. Je dois travailler dur et progresser, et c’est tout ce que je peux faire. »
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Qui sera le n°9 de l’Angleterre quand Kane tirera sa révérence ?
Personne ne s’est imposé comme la doublure de Kane au sein du vivier d’attaquants de l’Angleterre, Ivan Toney et Ollie Watkins, qui évoluent tous deux en Saudi Pro League, ayant été retenus pour la Coupe du monde 2026.
Delap devrait entrer en ligne de compte s’il trouve la forme à Forest, et ce sera à lui de convaincre Thomas Tuchel, Cole et tous ceux qui l’observent de loin qu’il peut devenir le prochain sur la liste derrière une légende de tous les temps.
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