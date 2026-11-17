Le prochain Golden Boy ? « Il n’a aucune limite », estime Dietmar Hamann, qui voit Lennart Karl, la pépite de 18 ans du Bayern Munich, suivre les traces de Lamine Yamal
Une Coupe du monde manquée, mais déjà un record chez les professionnels
Karl a déjà parcouru beaucoup de chemin en relativement peu de temps, depuis ses débuts en équipe première lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2025. Il est ensuite devenu le plus jeune buteur du Bayern en Ligue des champions, à 17 ans et 242 jours. Il a inscrit neuf buts au total la saison dernière et remporté le titre en Bundesliga.
Le talentueux adolescent fait face à une rude concurrence pour obtenir du temps de jeu en Bavière, avec notamment Michael Olise et Luis Diaz sur les ailes et Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or, en avant-centre. Il a néanmoins continué à jouer régulièrement et a été appelé en équipe nationale A.
Une blessure à la cuisse survenue au mauvais moment a anéanti ses rêves de Coupe du monde durant l’été 2026. Il a ensuite surmonté un début de saison difficile sur les scènes nationale et continentale. Karl devrait être un sérieux prétendant au prestigieux Golden Boy en 2027.
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Karl remportera-t-il le Golden Boy en 2027 ?
Hamann en convient. L’ancien milieu du Bayern, qui s’exprimait en partenariat avec Lottoland Live Casino, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur les chances de Karl de remporter cette récompense réservée aux moins de 21 ans : « C’est un joueur brillant. Il a évidemment du talent. Je crois qu’il a eu 18 ans il y a seulement quelques mois.
« On parle beaucoup de sa façon de s’habiller, de ce qu’il fait en dehors du terrain. Je pense qu’il faut le laisser tranquille, parce que cela faisait dix ans que nous cherchions quelqu’un d’un peu différent. Nous l’avons maintenant, alors nous ne devrions pas essayer de le changer.
« Je pense que c’est un joueur exceptionnel. Il a joué quelques minutes pour l’Allemagne contre les Pays-Bas. Évidemment, Olise est devant lui dans la hiérarchie, car il aime jouer sur l’aile droite. Il peut aussi jouer dans l’axe.
« Je pense que beaucoup dépendra de ce qui se passera avec Olise. Mais oui, c’est probablement le plus grand talent, ou le meilleur jeune joueur, dont nous disposons actuellement en Allemagne. »
Jusqu’où la pépite Karl peut-elle aller ?
Interrogé plus précisément sur le niveau que Karl pourrait atteindre et sur sa capacité à se hisser à la hauteur de Lamine Yamal, la révélation du Barça, qui a déjà remporté la Liga, le Championnat d’Europe et la Coupe du monde, Hamann a répondu : « Je pense qu’il n’a aucune limite.
« À la même période l’an dernier, en octobre-novembre, Kane traversait une petite période creuse, Olise n’était pas vraiment en réussite et c’est Karl qui portait l’équipe lors des matches de Ligue des champions.
« Il y a eu un match sur le terrain d’Arsenal, je crois que c’était la saison dernière, où il a été le meilleur joueur. Je crois qu’il a marqué un but et qu’il a été le meilleur joueur du Bayern à 17 ans. Quand, à cet âge, vous jouez à ce niveau et que vous ne vous contentez pas de participer, mais dominez les matches, comme il l’a fait en Ligue des champions et en Bundesliga, cela montre quel talent exceptionnel il possède.
« Je pense qu’il n’a aucune limite. Évidemment, les jeunes joueurs subissent aujourd’hui beaucoup d’influences extérieures, mais s’il garde les pieds sur terre, je pense que tout est possible. »
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Le Bayern a Karl sous contrat à long terme
Le Bayern a pu faire signer à Karl un contrat professionnel courant jusqu’à l’été 2029. Le club devrait donc profiter de sa progression dans un avenir prévisible.
Reste à voir jusqu’où ira le jeune joueur, qui a encore beaucoup à apprendre, sur le terrain comme en dehors. S’il garde les pieds sur terre, tout porte à croire qu’après avoir brigué le Golden Boy, il pourra prétendre au Ballon d’Or dans les années à venir.
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