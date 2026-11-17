Karl a déjà parcouru beaucoup de chemin en relativement peu de temps, depuis ses débuts en équipe première lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2025. Il est ensuite devenu le plus jeune buteur du Bayern en Ligue des champions , à 17 ans et 242 jours. Il a inscrit neuf buts au total la saison dernière et remporté le titre en Bundesliga.

Le talentueux adolescent fait face à une rude concurrence pour obtenir du temps de jeu en Bavière, avec notamment Michael Olise et Luis Diaz sur les ailes et Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or, en avant-centre. Il a néanmoins continué à jouer régulièrement et a été appelé en équipe nationale A.

Une blessure à la cuisse survenue au mauvais moment a anéanti ses rêves de Coupe du monde durant l’été 2026. Il a ensuite surmonté un début de saison difficile sur les scènes nationale et continentale. Karl devrait être un sérieux prétendant au prestigieux Golden Boy en 2027.