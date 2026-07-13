Il pourrait bien être celui qui permettra à Palmer de donner à nouveau le meilleur de lui-même. Interrogé sur la capacité de Palmer à se hisser au niveau de joueurs tels que Zola et Hazard, l’ancien attaquant des Blues, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » permet aux clients canadiens de gagner jusqu’à 150 000 dollars canadiens – a déclaré à GOAL : « Oh, bonne question. Je ne sais pas. Avec les jeunes joueurs, c’est toujours délicat : l’adrénaline monte et, dès qu’ils arrivent dans un nouveau club, ils deviennent vite la star.

Cole Palmer a connu un passage à vide, d’où son absence de la sélection anglaise. Les raisons sont évidentes : il n’a tout simplement pas joué au même niveau qu’à ses débuts à Chelsea.

« Cela dit, Chelsea n’était pas non plus au meilleur de sa forme à cette période, et je pense que l’une des caractéristiques marquantes de Chelsea, qui aurait pu aider Cole Palmer, c’est la présence de joueurs expérimentés dans l’équipe.

« En tant que supporter de Liverpool, je me souviens de Steven Gerrard et de l’arrivée de Gary McAllister, alors âgé de 35 ans, pour l’épauler.

« Je ne pense pas que cela se soit produit à Chelsea avec Palmer. J’ai l’impression qu’il était le jeune prodige, le jeune loup qui a démarré en fanfare, mais lorsqu’il a connu un petit passage à vide, il n’avait pas les joueurs nécessaires autour de lui. Enzo Fernández est là, Moïse Caicedo aussi ; ce sont d’excellents joueurs, nous le savons, mais ce sont également des transferts importants, ils doivent donc faire leurs preuves et démontrer leur valeur au sein de l’équipe. »