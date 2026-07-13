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Le prochain Gianfranco Zola ou Eden Hazard ? Cole Palmer explique ce qui lui manque à Chelsea pour suivre les traces des légendes de Stamford Bridge
Palmer à Chelsea : un début fulgurant, mais déjà des pépins physiques
Les blessures malheureuses survenues au cours de la saison 2025-2026 n’ont pas aidé Palmer : une blessure à l’aine et un orteil cassé l’ont contraint à manquer 26 matchs toutes compétitions confondues. Il a terminé la saison avec seulement 11 buts et trois passes décisives à son actif.
Des statistiques nettement inférieures aux 25 unités qu’il avait inscrites juste après son arrivée en provenance de Manchester City, acheté 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars) durant l’été 2023, performance qui lui avait valu le titre de Jeune joueur de l’année de la PFA.
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Perspectives d'avenir : rumeurs concernant Manchester United et contrat à long terme
La deuxième saison de Palmer à Chelsea lui a certes valu la victoire en Ligue des conférences et la Coupe du monde de la FIFA, mais son nombre de buts a chuté à 18 et des questions ont commencé à se poser quant à sa forme. Ce débat s’est intensifié au point que le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, n’a pas pu trouver de place pour le joueur de 24 ans dans son effectif pour la Coupe du monde 2026.
Les rumeurs de transfert ont parfois fait rage, évoquant notamment un retour à Manchester, au sein du club de son enfance, Manchester United, mais un contrat à long terme, valable jusqu’en 2033, le lie à son club actuel. Chelsea entame une nouvelle ère sous la houlette de l’entraîneur espagnol Xabi Alonso.
Légendes des Blues : Palmer capable de suivre les pas de Zola et Hazard ?
Il pourrait bien être celui qui permettra à Palmer de donner à nouveau le meilleur de lui-même. Interrogé sur la capacité de Palmer à se hisser au niveau de joueurs tels que Zola et Hazard, l’ancien attaquant des Blues, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » permet aux clients canadiens de gagner jusqu’à 150 000 dollars canadiens – a déclaré à GOAL : « Oh, bonne question. Je ne sais pas. Avec les jeunes joueurs, c’est toujours délicat : l’adrénaline monte et, dès qu’ils arrivent dans un nouveau club, ils deviennent vite la star.
Cole Palmer a connu un passage à vide, d’où son absence de la sélection anglaise. Les raisons sont évidentes : il n’a tout simplement pas joué au même niveau qu’à ses débuts à Chelsea.
« Cela dit, Chelsea n’était pas non plus au meilleur de sa forme à cette période, et je pense que l’une des caractéristiques marquantes de Chelsea, qui aurait pu aider Cole Palmer, c’est la présence de joueurs expérimentés dans l’équipe.
« En tant que supporter de Liverpool, je me souviens de Steven Gerrard et de l’arrivée de Gary McAllister, alors âgé de 35 ans, pour l’épauler.
« Je ne pense pas que cela se soit produit à Chelsea avec Palmer. J’ai l’impression qu’il était le jeune prodige, le jeune loup qui a démarré en fanfare, mais lorsqu’il a connu un petit passage à vide, il n’avait pas les joueurs nécessaires autour de lui. Enzo Fernández est là, Moïse Caicedo aussi ; ce sont d’excellents joueurs, nous le savons, mais ce sont également des transferts importants, ils doivent donc faire leurs preuves et démontrer leur valeur au sein de l’équipe. »
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Calendrier des matchs de Chelsea pour la saison 2026-2027 : rendez-vous pour le derby contre Fulham
L’ancien international italien Gianfranco Zola figure toujours parmi les candidats au titre de « GOAT » (le plus grand de tous les temps) à Stamford Bridge, après sept saisons mémorables sous les couleurs du Chelsea FC entre 1996 et 2003. L’attaquant belge Eden Hazard, lui, a marqué 110 buts pour les Blues tout en décrochant deux titres de Premier League, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et l’Europa League.
Palmer a déjà montré des éclairs de génie similaires et s’est imposé comme un joueur capable de faire basculer une rencontre, mais il doit désormais le faire de manière régulière. Ce processus commencera lors de la saison 2026-2027 : pour son premier match officiel à la tête de l’équipe, Alonso conduira ses joueurs à Craven Cottage pour un derby d’ouverture de saison face aux voisins de Fulham, le 24 août.
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