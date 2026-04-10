L’ancien joueur de Marseille et de Chelsea s’impose désormais comme un candidat sérieux pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. Selon RMC Sport, le sélectionneur de l’équipe de France figure sur la short-list établie par Florentino Pérez pour prendre les rênes du Bernabéu.

À la tête des Bleus depuis quatorze ans, il devrait laisser son poste après la Coupe du monde, tandis que Zinédine Zidane, longtemps pressenti pour lui succéder, pourrait finalement rester en stand-by. Un retour au management d’un grand club, et pas n’importe lequel, se profile donc pour l’ancien milieu défensif.