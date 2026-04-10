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Le prochain entraîneur du Real Madrid ?! Le sélectionneur national émerge comme candidat surprise pour prendre les rênes du Bernabéu
Un candidat surprise pour le Bernabéu
L’ancien joueur de Marseille et de Chelsea s’impose désormais comme un candidat sérieux pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. Selon RMC Sport, le sélectionneur de l’équipe de France figure sur la short-list établie par Florentino Pérez pour prendre les rênes du Bernabéu.
À la tête des Bleus depuis quatorze ans, il devrait laisser son poste après la Coupe du monde, tandis que Zinédine Zidane, longtemps pressenti pour lui succéder, pourrait finalement rester en stand-by. Un retour au management d’un grand club, et pas n’importe lequel, se profile donc pour l’ancien milieu défensif.
- AFP
Les difficultés de l’ère post-Ancelotti
L’intérêt pour Deschamps survient alors que les « Blancos » traversent une période d’instabilité. Depuis le départ de Carlo Ancelotti en juin 2025, le club peine à conserver son statut de géant mondial. Xabi Alonso, recruté l’été dernier avec de grands espoirs, n’a pas réussi à s’adapter et a été limogé après seulement sept mois à la tête de l’équipe.
L’actuel entraîneur, Álvaro Arbeloa, a pris les commandes en janvier, mais peine à s’imposer. Le club merengue se dirige vers une nouvelle saison sans titre majeur, et l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich pourrait bien être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour l’ancien défenseur, malgré ses liens étroits avec le président.
La logique derrière la décision de Deschamps
Trois atouts majeurs placent Deschamps en pole position pour le banc madrilène. D’abord, sa capacité à mener les hommes est reconnue : il a déjà géré des ego lourds à Monaco, à la Juventus, à Marseille et en équipe de France. Dans un vestiaire madrilène où la gestion des individualités compte autant que le sens tactique, il apparaît comme l’homme de la situation.
De plus, son palmarès parle de lui-même : finale de Ligue des champions avec Monaco, titre de champion de France avec Marseille et victoire en Coupe du monde 2018, suivie d’une nouvelle finale en 2022 avec les Bleus. Enfin, ses relations privilégiées avec des cadres du Real comme Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, ainsi que sa parfaite maîtrise de l’espagnol, constituent des atouts supplémentaires.
- AFP
Un avenir prometteur s’ouvre au Français.
Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes concernant son avenir, Deschamps reste concentré sur ses fonctions actuelles au sein de la Fédération française de football. Il a toujours refusé d'évoquer la suite, même si des sources proches du sélectionneur laissent entendre qu'il garde toutes les options ouvertes, y compris d'éventuelles offres provenant d'autres pays d'Europe ou d'Arabie saoudite. Son entourage explique qu'il est libre de choisir et qu'il n'écarte aucune possibilité.