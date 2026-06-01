Selon le Daily Record, Keane a rencontré des membres du conseil d’administration du Celtic à Londres pour évoquer la possibilité de prendre les rênes du club de Parkhead. Âgé de 45 ans, l’ancien attaquant, qui avait brillé lors d’un prêt réussi en 2010, est très motivé à l’idée d’obtenir ce poste et a déjà présenté sa vision pour l’avenir des champions d’Écosse.

Le club vit actuellement une période d’incertitude concernant son banc, alors qu’il doit décider de maintenir ou non le vétéran O’Neill à son poste.

Revenu pour stabiliser le navire après le « désastreux » passage de Wilfried Nancy, O’Neill a bien mené le club vers le titre national lors de la dernière journée, mais son avenir à long terme reste suspendu aux discussions en cours.