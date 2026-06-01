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Le prochain entraîneur du Celtic ? Un ancien attaquant de Liverpool serait en pourparlers pour succéder à Martin O’Neill et souhaiterait s’entourer d’anciennes stars au sein de son staff technique
Keane pourrait faire son retour à Parkhead
Selon le Daily Record, Keane a rencontré des membres du conseil d’administration du Celtic à Londres pour évoquer la possibilité de prendre les rênes du club de Parkhead. Âgé de 45 ans, l’ancien attaquant, qui avait brillé lors d’un prêt réussi en 2010, est très motivé à l’idée d’obtenir ce poste et a déjà présenté sa vision pour l’avenir des champions d’Écosse.
Le club vit actuellement une période d’incertitude concernant son banc, alors qu’il doit décider de maintenir ou non le vétéran O’Neill à son poste.
Revenu pour stabiliser le navire après le « désastreux » passage de Wilfried Nancy, O’Neill a bien mené le club vers le titre national lors de la dernière journée, mais son avenir à long terme reste suspendu aux discussions en cours.
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Une équipe d'entraîneurs ambitieuse dévoilée
Pour renforcer sa candidature, Keane a présenté une équipe technique solidement ancrée dans le football écossais. Son staff comprend l’ancien capitaine du Celtic Scott Brown, l’actuel entraîneur de l’équipe B du Celtic Jonny Hayes et l’ex-manager d’Aberdeen Stephen Glass.
Glass, qui a été l’adjoint de Keane lors de leur récent passage à Ferencvaros, est considéré comme un maillon essentiel de cette éventuelle collaboration.
Si Keane et Brown ont bien partagé quelques mois sur la pelouse de Celtic Park, c’est surtout le lien privilégié entre Glass et l’ex-capitaine des Hoops qui sert de socle à cette proposition. On se souvient que Glass avait convaincu Brown de quitter Glasgow pour endosser un rôle de joueur-entraîneur à Aberdeen ; le groupe est resté très soudé, comme l’illustre la récente visite de Brown et Hayes à Keane et Glass à Budapest dans le cadre de leur formation pour l’UEFA Pro Licence.
Le conseil d'administration doit prendre une décision difficile concernant O'Neill
Alors que Keane s’active pour défendre son projet, la direction du Celtic doit d’abord régler la question O’Neill. Âgé de 74 ans, ce dernier demeure extrêmement populaire auprès des supporters, ayant conquis neuf trophées lors de ses deux passages au club. Les dirigeants s’entretiendront donc avec l’entraîneur doublement couronné pour savoir s’il accepte de rester une saison supplémentaire.
Si l’entraîneur accepte de prolonger, il conservera Mark Fotheringham et Shaun Maloney dans son staff. Toutefois, Maloney pourrait changer de rôle : plusieurs sources évoquent sa candidature « pour un poste de directeur sportif », car il souhaite « monter en grade » plutôt que de rester sur la touche.
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La pression du match
Sous pression après les retombées de l’ère Nancy, la direction du Celtic doit faire le bon choix. Bien que Keane puisse se prévaloir d’un palmarès solide – titres en Israël avec le Maccabi Tel Aviv et coupe en Hongrie avec Ferencvaros –, sa possible nomination suscite un certain mécontentement chez une partie des supporters en raison de son précédent passage en Israël.
Le mercato du club est actuellement gelé, la recherche d’un entraîneur touchant à son terme. Le service de recrutement a déjà présélectionné des cibles de transfert, mais aucun accord ne sera conclu tant qu’un nouveau coach ne sera pas en place.