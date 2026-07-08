Depuis plusieurs semaines, l’incertitude régnait sur l’avenir de Neol Aseko : le jeune joueur, actuellement en prêt à Hanovre 96, allait-il rester au FC Bayern Munich après l’été ? Selon les informations de Sport1, la décision est désormais actée : le talentueux attaquant s’engagera avec l’Eintracht Francfort pour la saison à venir.
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Le prochain départ du FC Bayern serait acté, pour un montant pouvant atteindre douze millions d’euros
Selon ce rapport, la SGE verserait entre dix et douze millions d’euros pour s’attacher les services de ce joueur de l’équipe nationale des moins de 21 ans. À l’Eintracht, Aseko, considéré comme la recrue phare du nouvel entraîneur Adi Hütter, signe un contrat jusqu’en 2030. Ce nouveau bail comprend également une option pour une année supplémentaire.
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Aseko s'est illustré en 2e division – Eberl sur le marché des transferts
La saison passée, Aseko s’est illustré à Hanovre en 2e Bundesliga. Le milieu de terrain a totalisé neuf points (trois buts, six passes décisives), performance qui a poussé le club de Basse-Saxe à lever son option d’achat. Mais le Bayern a immédiatement activé une clause de rachat et a rapatrié le jeune talent à la Säbener Straße.
Au sein du club le plus titré d’Allemagne, le jeune homme disposait déjà de soutiens, qui envisageaient de lui confier un rôle de remplaçant au poste de milieu de terrain central, suite aux départs de Raphael Guerreiro et Leon Goretzka, sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany pour la saison à venir.
Mais à l’Eintracht Francfort de Hütter, il pourrait disposer d’un temps de jeu encore plus conséquent, et un accord verbal serait déjà acté depuis plusieurs semaines. Les deux clubs se seraient désormais entendus sur le montant du transfert.
Après avoir déjà déboursé plus de 100 millions d’euros pour les recrues vedettes Nathaniel Brown et Ismael Saibari, le directeur sportif Max Eberl marque des points supplémentaires en cédant Aseko, alors qu’il doit encore vendre d’autres joueurs après Jonah Kusi-Asare (six millions d’euros, FC Fulham) et Daniel Peretz (8 M€, Southampton), il doit encore céder des joueurs pour renflouer les caisses du club.
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Aseko, la pépite : Francfort devance Rome et Brighton
En 2022, Aseko a quitté le Hertha BSC pour intégrer le Bayern-Campus. Depuis, il n'a pas encore été aligné avec l'équipe première. Avant d'être prêté à Hanovre, il a dû se contenter de jouer avec la réserve en Regionalliga.
Le jeune joueur de 20 ans s’apprête désormais à faire le grand saut vers l’élite allemande. Il semblerait également que des clubs étrangers de renom se soient intéressés à lui. L’AS Rome et Brighton & Hove Albion, entre autres, auraient notamment jeté leur dévolu sur cette étoile montante.
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