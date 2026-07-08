Le prochain départ du FC Bayern serait acté, pour un montant pouvant atteindre douze millions d’euros

La saison passée, Aseko s’est illustré à Hanovre en 2e Bundesliga. Le milieu de terrain a totalisé neuf points (trois buts, six passes décisives), performance qui a poussé le club de Basse-Saxe à lever son option d’achat. Mais le Bayern a immédiatement activé une clause de rachat et a rapatrié le jeune talent à la Säbener Straße.

Au sein du club le plus titré d’Allemagne, le jeune homme disposait déjà de soutiens, qui envisageaient de lui confier un rôle de remplaçant au poste de milieu de terrain central, suite aux départs de Raphael Guerreiro et Leon Goretzka, sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany pour la saison à venir.

Mais à l’Eintracht Francfort de Hütter, il pourrait disposer d’un temps de jeu encore plus conséquent, et un accord verbal serait déjà acté depuis plusieurs semaines. Les deux clubs se seraient désormais entendus sur le montant du transfert.

Après avoir déjà déboursé plus de 100 millions d’euros pour les recrues vedettes Nathaniel Brown et Ismael Saibari, le directeur sportif Max Eberl marque des points supplémentaires en cédant Aseko, alors qu’il doit encore vendre d’autres joueurs après Jonah Kusi-Asare (six millions d’euros, FC Fulham) et Daniel Peretz (8 M€, Southampton), il doit encore céder des joueurs pour renflouer les caisses du club.