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Le prochain club d'Andy Robertson : plusieurs prétendants se détachent pour recruter la légende de Liverpool, dont le départ d'Anfield est désormais acté
Selon les dernières informations, Tottenham mène la danse pour s’attacher les services de Robertson.
Tottenham est devenu le grand favori pour recruter Robertson, dont le contrat avec Liverpool expire cet été. Le club londonien prépare ce dossier depuis l’hiver dernier et a déjà entamé des pourparlers avec le joueur de 32 ans lors du mercato de janvier.
Si plusieurs clubs européens, comme l’Atlético Madrid, Naples et la Juventus, suivent encore le dossier, les Spurs restent favoris selon The Athletic.
Toutefois, tout accord éventuel est subordonné au maintien du club en Premier League : les Spurs pointent actuellement à la 17e place, à un seul point de la zone de relégation, avec sept matchs encore à disputer.
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La fin d’une époque dorée à Anfield
Liverpool a officiellement confirmé jeudi le départ de Robertson cet été, quelques jours après celui de Mohamed Salah, dont le contrat a été résilié un an avant son terme. Arrivé en provenance de Hull City, le latéral gauche a été un pilier du club sous les époques Jürgen Klopp et Arne Slot, totalisant plus de 370 apparitions.
Dans un message émouvant publié sur le site officiel du club, le joueur a confié : « Quitter un club comme Liverpool n’est jamais facile. Il a tenu une place immense dans ma vie et celle de ma famille pendant ces neuf dernières années, mais je sais que le football évolue. Les effectifs changent, et le moment est venu pour moi de tourner la page. »
Le leadership des Spurs
Les Spurs considèrent Andrew Robertson comme la solution idéale pour pallier le manque d’expérience et de leadership de leur effectif. Souvent handicapés par les blessures de Destiny Udogie et Ben Davies, ils misent sur ce vétéran pour ajouter profondeur et mentalité de gagnant à un groupe en quête de régularité.
Dans le nord de Londres, il devrait endosser un rôle de mentor auprès de jeunes talents comme Udogie et Souza, arrivé en janvier. Roberto De Zerbi, qui a toujours valorisé l’expérience lors de son passage à Brighton, serait ravi d’intégrer un joueur ayant remporté la Premier League, la Ligue des champions et plusieurs coupes nationales durant son séjour sur les bords de la Mersey.
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L'héritage est assuré dans le Merseyside
Malgré son départ imminent, le statut légendaire de Robertson à Anfield demeure intact. Recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en 2017, il est vite devenu l’une des meilleures affaires de l’histoire du club. Cette saison toutefois, son temps de jeu s’est réduit avec l’arrivée de Milos Kerkez en provenance de Bournemouth, Robertson n’ayant été titularisé que six fois en Premier League.
Le capitaine de l’Écosse demeurera professionnel jusqu’au terme de l’exercice, alors que Liverpool vise une place dans le top 5 et espère renverser la vapeur en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.