Le prochain club d'Andy Robertson : plusieurs prétendants se détachent pour recruter la légende de Liverpool, dont le départ d'Anfield est désormais acté

Tottenham est devenu le grand favori pour recruter Robertson, dont le contrat avec Liverpool expire cet été. Le club londonien prépare ce dossier depuis l’hiver dernier et a déjà entamé des pourparlers avec le joueur de 32 ans lors du mercato de janvier.

Si plusieurs clubs européens, comme l’Atlético Madrid, Naples et la Juventus, suivent encore le dossier, les Spurs restent favoris selon The Athletic.

Toutefois, tout accord éventuel est subordonné au maintien du club en Premier League : les Spurs pointent actuellement à la 17e place, à un seul point de la zone de relégation, avec sept matchs encore à disputer.