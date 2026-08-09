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Le prochain Casemiro ? Andrey Santos affirme pouvoir remplacer la légende brésilienne à Manchester United après son transfert à Chelsea pour 50 M£
Marcher sur les traces d’une légende
Le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière a laissé à Manchester United la tâche redoutable de lui trouver un successeur à la hauteur d’un quintuple vainqueur de la Ligue des champions. Si Manchester United avait auparavant dépensé 70 M£ pour recruter le vétéran en 2022, Santos, 22 ans, représente une vision davantage tournée vers le long terme. Malgré la pression, l’ancien de Chelsea ne fuit pas la comparaison.
Le Brésilien a déjà commencé à justifier l’engouement pendant la pré-saison, en étant titulaire lors des quatre matches amicaux et en livrant une performance autoritaire contre le double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain, à Göteborg. Sa sûreté technique et sa lecture défensive se sont distinguées, ce qui laisse penser qu’il pourrait être l’ancre tactique dont le système en 4-2-3-1 de Carrick a besoin.
- Every Second Media
Santos est convaincu de pouvoir remplir le rôle de Casemiro
S’exprimant pour la première fois devant les médias en tant que joueur de United, le Brésilien a assumé la pression liée au fait de succéder à une icône nationale, tandis que Casemiro poursuit désormais sa carrière aux côtés de Lionel Messi à l’Inter Miami. « Casemiro, pour moi, c’est comme une légende, vous savez, a déclaré Santos. Donc maintenant, il est parti. Maintenant, je suis ici, donc je sens que je peux faire comme Casemiro l’a fait la saison dernière et je suis ici pour le faire. »
Le Brésilien a également détaillé en quoi son style correspond au système de Carrick, qui exige une excellence technique à la base du milieu de terrain. « Mes qualités, j’aime et je préfère jouer plus bas, comme un numéro 6, a-t-il ajouté. Donc j’essaie d’aider mes coéquipiers sans le ballon, et avec le ballon, j’adore casser les lignes. »
Échapper à l’embouteillage de Chelsea
La décision du Brésilien de quitter Stamford Bridge aurait été motivée par la féroce concurrence pour les places au milieu de terrain, avec Moises Caicedo qui a signé un nouveau contrat et Chelsea qui a fixé une valorisation vertigineuse de 120 millions de livres sterling pour Enzo Fernandez, Santos a vu sa route vers l’équipe première se refermer à toute vitesse.
La rapidité du transfert a laissé peu de place à l’hésitation une fois que l’opportunité à Old Trafford s’est présentée. « Au moment où mon agent m’a appelé, je l’ai dit à ma femme, et elle m’a dit : “Oui, nous devons y aller” », s’est souvenu Santos. « Manchester United est un club immense, je suis tellement heureux d’être ici, et je veux gagner chaque match. »
Malgré son départ brusque de l’ouest de Londres, il n’éprouve aucune rancœur envers son ancien club, même si son attention est désormais entièrement tournée vers l’idée de laisser une trace dans le nord-ouest. « Merci pour tout ce que Chelsea a fait pour moi pendant mon passage », a-t-il ajouté. « Mais maintenant, Chelsea, c’est du passé, ici, c’est chez moi désormais. Et je veux être ici pendant très, très longtemps et gagner énormément de trophées. »
- Getty Images Sport
À la poursuite de trophées sur tous les fronts
Après avoir terminé troisième de Premier League la saison dernière, Manchester United doit cette saison composer avec les exigences supplémentaires de la Ligue des champions. Carrick a chargé son effectif remanié de combler l’écart en tête du classement, et Santos adhère pleinement à ces ambitions élevées.
« Quand je parle de Manchester United, je parle de victoire, a conclu Santos. Nous devons travailler dur chaque jour pour essayer de remporter tous les trophées possibles. Et individuellement, j’ai mes objectifs, et j’espère pouvoir travailler avec mes coéquipiers pour les atteindre et gagner des trophées. » Le véritable test de ses déclarations audacieuses commencera lorsque la compétition débutera.
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