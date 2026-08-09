La décision du Brésilien de quitter Stamford Bridge aurait été motivée par la féroce concurrence pour les places au milieu de terrain, avec Moises Caicedo qui a signé un nouveau contrat et Chelsea qui a fixé une valorisation vertigineuse de 120 millions de livres sterling pour Enzo Fernandez, Santos a vu sa route vers l’équipe première se refermer à toute vitesse.

La rapidité du transfert a laissé peu de place à l’hésitation une fois que l’opportunité à Old Trafford s’est présentée. « Au moment où mon agent m’a appelé, je l’ai dit à ma femme, et elle m’a dit : “Oui, nous devons y aller” », s’est souvenu Santos. « Manchester United est un club immense, je suis tellement heureux d’être ici, et je veux gagner chaque match. »

Malgré son départ brusque de l’ouest de Londres, il n’éprouve aucune rancœur envers son ancien club, même si son attention est désormais entièrement tournée vers l’idée de laisser une trace dans le nord-ouest. « Merci pour tout ce que Chelsea a fait pour moi pendant mon passage », a-t-il ajouté. « Mais maintenant, Chelsea, c’est du passé, ici, c’est chez moi désormais. Et je veux être ici pendant très, très longtemps et gagner énormément de trophées. »