La superstar portugaise Fernandes a presque porté United à lui seul pendant certaines périodes difficiles. Il approche des sept années de loyaux services dans ce qu’on appelle le « Theatre of Dreams » et ne montre aucun signe de ralentissement à l’âge de 32 ans.

La saison dernière, il est entré dans l’histoire de la Premier League en délivrant 21 passes décisives sur une seule campagne de première division et compte déjà un triplé à son actif cet exercice. Sa valeur pour la cause collective est impossible à ignorer, mais aucune prolongation de contrat n’a encore été signée.

United reste désireux de négocier de nouvelles conditions avec son capitaine talismanique, mais sait qu’il partira à un moment donné. Il faudra trouver un successeur approprié à cette couronne de meneur de jeu, et Gibbs-White est un nom qui revient souvent.

L’international anglais de 26 ans a grandi en supportant Manchester United. Il pourrait avoir du mal à refuser une approche de la part du club de son enfance, bien qu’il porte souvent le brassard à Forest et soit devenu l’un des chouchous des supporters sur les bords de la Trent.