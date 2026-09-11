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Le prochain Bruno Fernandes ? Les qualités spéciales de Morgan Gibbs-White mises en avant par un ancien attaquant de Nottingham Forest alors que Manchester United commence à préparer le plan de succession de son meneur de jeu
Fernandes n’a pas encore signé de nouveau contrat à Manchester United
La superstar portugaise Fernandes a presque porté United à lui seul pendant certaines périodes difficiles. Il approche des sept années de loyaux services dans ce qu’on appelle le « Theatre of Dreams » et ne montre aucun signe de ralentissement à l’âge de 32 ans.
La saison dernière, il est entré dans l’histoire de la Premier League en délivrant 21 passes décisives sur une seule campagne de première division et compte déjà un triplé à son actif cet exercice. Sa valeur pour la cause collective est impossible à ignorer, mais aucune prolongation de contrat n’a encore été signée.
United reste désireux de négocier de nouvelles conditions avec son capitaine talismanique, mais sait qu’il partira à un moment donné. Il faudra trouver un successeur approprié à cette couronne de meneur de jeu, et Gibbs-White est un nom qui revient souvent.
L’international anglais de 26 ans a grandi en supportant Manchester United. Il pourrait avoir du mal à refuser une approche de la part du club de son enfance, bien qu’il porte souvent le brassard à Forest et soit devenu l’un des chouchous des supporters sur les bords de la Trent.
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Gibbs-White serait-il un remplaçant solide pour Fernandes ?
Interrogé sur la possibilité de voir MGW suivre les traces de Fernandes, Cole, qui s’exprimait en association avec le casino en ligne Unibet, a déclaré à GOAL : « Est-ce que je le pourrais ? Eh bien, il faudrait poser cette question à la direction de Manchester United.
« Je repense à la saison dernière, je l’ai trouvé brillant avec Nottingham Forest. Je pense qu’il aurait pu partir la saison dernière aussi. Il aurait pu aller à Tottenham, et cela ne s’est pas concrétisé.
« Au final, si vous gardez la tête baissée, si vous continuez à enchaîner les performances, je ne pense pas que vous aurez à vous inquiéter des clubs qui vont s’intéresser à lui. Je ne pense pas que Nottingham Forest veuille le vendre, pour être tout à fait honnête, parce qu’il est un élément tellement clé pour eux. »
Comment Gibbs-White a franchi un cap à Forest
Natif de Nottingham, Cole a mis un terme à sa carrière au City Ground, après avoir auparavant goûté à la gloire du triplé avec Manchester United en 1999. Il a suivi de près l’évolution de Gibbs-White dans les East Midlands.
Il a déclaré au sujet du milieu offensif, qui a parcouru un long chemin depuis son transfert de Wolverhampton à Nottingham Forest en 2022 : « Il l’a fait. Quand vous évoluez à ce poste, vous devez être très créatif. Je pense qu’il est très créatif.
« Il a aussi commencé à marquer des buts vers la fin de la saison dernière, ce qui a contribué au maintien de Nottingham Forest en Premier League. Je pense qu’il a ces qualités. Il essaie toujours de demander le ballon, il cherche toujours à créer, il essaie toujours d’entrer dans la surface et de marquer des buts. Quand vous jouez à ce poste, c’est ce que vous êtes censé faire.
« Comme je l’ai dit, vers la fin de la saison dernière, j’ai trouvé qu’il avait vraiment, vraiment bien joué. Pourvu que ça dure pour lui. Continue à rester concentré, continue à bien jouer. Je sais qu’il a été très malchanceux, personnellement selon moi, de ne pas être retenu dans le groupe de l’Angleterre, au vu de la forme qu’il avait affichée en fin de saison dernière. »
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Gibbs-White est une présence talismanique au City Ground
Gibbs-White a été laissé de côté pour la Coupe du monde 2026 par Thomas Tuchel. Il a retrouvé le chemin des filets cette saison, dans une équipe de Forest au nouveau visage qui travaille sous la direction d’Oliver Glasner.
Nottingham Forest affiche de grandes ambitions, avec le propriétaire grec milliardaire Evangelos Marinakis à sa tête, mais reste à savoir si cela suffira pour conserver un atout précieux à Nottingham, surtout si Manchester vient à l’appeler.
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