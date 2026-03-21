Erblin Osmani, âgé de seulement 16 ans, a fait ses débuts chez les professionnels contre les Eisernen : il est entré en jeu à la 87e minute à la place de Leon Goretzka. Par ailleurs, Guido Della Rovere (18 ans) a également été retenu pour la première fois dans le groupe de l'entraîneur Vincent Kompany, mais il n'a pas pu entrer en jeu.
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Le prochain bal des débutants ! Un jeune de 16 ans fait ses débuts professionnels avec le FC Bayern Munich contre l'Union Berlin
Dès le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, deux jeunes talents du FCB avaient fait leurs débuts en raison de la situation difficile de l'effectif du champion allemand. Deniz Ofli et Filip Pavic sont tous deux entrés en jeu en deuxième mi-temps.
Samedi, Kompany a de nouveau dû se passer de nombreux joueurs. Alors que Nicolas Jackson (carton rouge), Luis Diaz (carton jaune-rouge) et Jonathan Tah (cinq cartons jaunes) étaient suspendus, Jamal Musiala (problèmes à la cheville), Alphonso Davies (blessure à la cuisse), Manuel Neuer (déchirure musculaire) et Sven Ulreich (rupture de faisceaux musculaires) étaient quant à eux indisponibles pour cause de blessure. De plus, Aleksandar Pavlovic a dû déclarer forfait à la dernière minute en raison de douleurs à la hanche.
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FC Bayern Munich : seulement trois joueurs confirmés sur le banc
Della Rovere et Osmani évoluent tous deux au milieu de terrain. Le premier a rejoint Munich en 2024 après avoir fait ses classes dans le centre de formation de la Cremonese. L'Italien fait déjà partie intégrante de l'équipe réserve en Regionalliga Bayern et a inscrit quatre buts et délivré dix passes décisives en 21 matches de championnat. Osmani, quant à lui, fait partie du centre de formation du Bayern depuis 2017 et n'a jusqu'à présent joué qu'avec les U17.
Les défenseurs Pavic et Ofli étaient également de retour dans le groupe. Le gardien Leonard Prescott et l'attaquant Mayon Cardozo, deux autres talents, figuraient également dans l'effectif. Ce dernier a déjà fait ses débuts contre Gladbach et a également pu jouer les dernières minutes contre l'Union. Le banc était complété par Raphael Guerreiro, Hiroki Ito et Tom Bischof.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Mardi 7 avril 21 h Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions) Samedi 11 avril 18 h 30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mercredi 15 avril 21 h FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)