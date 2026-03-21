Le prochain bal des débutants ! Un jeune de 16 ans fait ses débuts professionnels avec le FC Bayern Munich contre l'Union Berlin

Dès le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, deux jeunes talents du FCB avaient fait leurs débuts en raison de la situation difficile de l'effectif du champion allemand. Deniz Ofli et Filip Pavic sont tous deux entrés en jeu en deuxième mi-temps.

Samedi, Kompany a de nouveau dû se passer de nombreux joueurs. Alors que Nicolas Jackson (carton rouge), Luis Diaz (carton jaune-rouge) et Jonathan Tah (cinq cartons jaunes) étaient suspendus, Jamal Musiala (problèmes à la cheville), Alphonso Davies (blessure à la cuisse), Manuel Neuer (déchirure musculaire) et Sven Ulreich (rupture de faisceaux musculaires) étaient quant à eux indisponibles pour cause de blessure. De plus, Aleksandar Pavlovic a dû déclarer forfait à la dernière minute en raison de douleurs à la hanche.