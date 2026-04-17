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Adhe Makayasa

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Le prochain attaquant du FC Barcelone ? Le leader de la Liga serait en contact avec une star de l’Atlético de Madrid pour assurer la succession de Robert Lewandowski

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A. Soerloth
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Selon les dernières informations, le FC Barcelone a entamé des pourparlers avec l’attaquant de l’Atlético Madrid Alexander Sorloth, alors que l’entraîneur Hansi Flick cherche un successeur à long terme pour Robert Lewandowski. Alors que le vétéran polonais, qui fêtera bientôt ses 38 ans, réfléchit à son avenir, le leader de la Liga voit en l’international norvégien une option à la fois imposante physiquement et financièrement viable.

  • À la recherche d’un nouveau numéro neuf

    Le grand club catalan se prépare activement pour la saison 2026-2027 en envisageant le recrutement de l'attaquant de l'Atlético, âgé de 30 ans. Flick privilégie un avant-centre ayant déjà fait ses preuves en Liga, d'autant plus que le dossier Marcus Rashford s'est refroidi en raison des exigences financières élevées de Manchester United. Alors que Lewandowski devait initialement rester, ses hésitations face à une prolongation de contrat assortie d'une baisse de salaire ont contraint la direction sportive à se tourner vers des options plus réalistes sur le marché.

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    Le profil préféré de Flick

    D’après Marca, Sorloth correspond aux critères physiques exigés par Flick : 1,95 m et une capacité à jouer dos au but. Le Norvégien, qui a souvent été une véritable épine dans le pied du FC Barcelone (sept buts en 15 matches contre le club catalan avec la Real Sociedad, Villarreal et l’Atlético), est désormais considéré comme une cible prioritaire. Les dirigeants blaugranas estiment qu’il peut avoir un impact immédiat et auraient déjà engagé les premières démarches en vue d’un transfert cet été.

  • Équilibre financier à l'Atlético

    Si Sorloth demeure un joueur clé aux yeux de Simeone, la domination incontestée de Julián Álvarez au poste d’attaquant axial lui ferme souvent les portes de la titularisation. Contraint de vendre pour équilibrer ses finances, l’Atlético pourrait accepter une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros, déclenchant ainsi des négociations officielles. À 30 ans, l’international norvégien représente donc une option financière bien plus abordable pour le FC Barcelone que les autres avant-postes de premier plan actuellement sur le marché.

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    Un test décisif se profile

    Sorloth demeure un maillon essentiel de l’Atlético, qui se prépare à disputer une demi-finale de Ligue des champions à haut risque contre Arsenal. Auteur de 17 buts en 47 matchs cette saison, l’attaquant norvégien entend maintenir ce rythme pour propulser l’équipe de Simeone vers un nouveau titre continental. Sous contrat jusqu’en 2028 et courtisé par Barcelone, l’attaquant norvégien pourrait toutefois changer d’air lors du prochain mercato estival.

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