D’après Marca, Sorloth correspond aux critères physiques exigés par Flick : 1,95 m et une capacité à jouer dos au but. Le Norvégien, qui a souvent été une véritable épine dans le pied du FC Barcelone (sept buts en 15 matches contre le club catalan avec la Real Sociedad, Villarreal et l’Atlético), est désormais considéré comme une cible prioritaire. Les dirigeants blaugranas estiment qu’il peut avoir un impact immédiat et auraient déjà engagé les premières démarches en vue d’un transfert cet été.