Le prochain adversaire de l’équipe d’Allemagne à la Coupe du monde est « quasi certain » : qui l’Allemagne affrontera-t-elle en seizièmes de finale de la compétition ?

L’équipe sud-américaine a terminé à la troisième place du groupe D, derrière les États-Unis et l’Australie. Vendredi matin, heure allemande, elle comptait quatre points et une différence de buts de 2-4, ce qui la place avec quasi certitude parmi les huit meilleurs troisièmes. Le Paraguay a conclu sa phase de groupes par un match nul 0-0 contre l’Australie.

Théoriquement, l’Écosse et la Suède pourraient encore croiser l’Allemagne au premier tour à élimination directe, mais selon Football meets Data, ces scénarios n’ont qu’une probabilité respective de 1 % et de moins de 1 %.

Avant même le coup d’envoi de la compétition, le vainqueur du groupe E allemand savait qu’il rencontrerait, au premier tour à élimination directe, l’un des troisièmes des groupes A, B, C, D ou F. Initialement, 495 combinaisons étaient possibles pour la répartition des huit meilleurs troisièmes issus des douze groupes. Les deux premiers de chaque poule sont déjà assurés de disputer les phases à élimination directe.