Le procès de Harry Maguire en Grèce pour avoir agressé un policier et tenté de le corrompre pourrait être reporté pour la CINQUIÈME fois
Pourquoi Maguire a-t-il été arrêté ?
Maguire a été arrêté et reconnu coupable d'agressionaggravée, de résistance à l'arrestation et de tentatives répétées de corruption en 2020 à Syros, en Grèce, alors qu'il était en vacances avec sa famille et ses amis. Les accusations ont été portées à la suite d'une altercation avec des policiers qui a donné lieu à des allégations de tentative de corruption après que la star de Manchester United ait été emmenée au poste de police. Maguire a ensuite été reconnu coupable et condamné à une peine de 21 mois de prison avec sursis. Cependant, il a fait appel du verdict, qui, en vertu de la loi grecque, a été immédiatement annulé. Le premier nouveau procès a été reporté en mai 2023, son avocat étant indisponible en raison d'un conflit d'horaires. Une deuxième tentative a ensuite été retardée par une grève des avocats en février 2024. Deux autres nouveaux procès ont également été reportés, la dernière date fixée étant le 4 mars.
Le nouveau procès pourrait être reporté une nouvelle fois
Selon le Daily Mail, il y a désormais de fortes chances que le nouveau procès de Maguire soit reporté pour la cinquième fois. Si cela devait se produire, cela augmenterait le risque que l'affaire Maguire ne soit jamais jugée, car le délai de prescription en Grèce est de huit ans, soit août 2028 dans le cas de Maguire.
Le défenseur de Manchester United a toujours vigoureusement nié les accusations portées contre lui. Il a déclaré à BBC Sport en 2020 : « Ce n'est pas agréable de voir de mauvaises informations circuler à son sujet. Personne ne sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Même après le procès, les récits qui en ressortent sont tellement éloignés de la vérité que c'en est incroyable. Donc non, mon caractère et ma personnalité resteront les mêmes. Je suis fort mentalement et je surmonterai cette épreuve. J'ai la conscience tranquille. Je sais exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. »
Maguire de retour au jeu à Manchester United
Maguire n'aura pas à assister en personne au nouveau procès, son équipe de défense étant prête à tenter de blanchir son nom si le nouveau procès a bien lieu à Syros. Le défenseur de Manchester United vient de faire son retour après neuf matchs d'absence pour blessure dans l'équipe de Michael Carrick, mais son avenir au sein du club reste incertain. Le contrat du joueur de 32 ans expire à la fin de la saison et l'on ne sait pas encore où il jouera en 2026-2027.
Il s'est exprimé sur son avenir au début de la saison et ne semblait pas pressé de quitter United, déclarant à BBC Sport : « Évidemment, j'ai une idée de ce que je veux faire et de l'endroit où je veux être. Je ne veux pas le dévoiler à tout le monde, mais c'est un club incroyable pour lequel jouer et il faudrait être fou pour vouloir le quitter dès que possible. La hiérarchie est en place, avec [le directeur technique] Jason [Wilcox] et le manager, et j'ai le sentiment qu'ils vont dans la bonne direction. Depuis mes débuts il y a six ans jusqu'à aujourd'hui, la structure derrière l'équipe dirigeante a complètement changé. Nous sommes dans une bonne situation. Une bien meilleure situation. »
Les récentes performances de Maguire avec Manchester United ont également suscité des rumeurs quant à un éventuel retour en équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a déclaré le mois dernier que le défenseur était « de retour dans le coup » alors qu'il s'apprête à finaliser sa sélection pour le tournoi.
Et ensuite ?
Maguire se concentrera sur le football en attendant de savoir si son dernier procès en révision aura lieu. Avant cette date, Manchester United doit affronter Crystal Palace en Premier League. Les Red Devils ont remporté cinq matchs et fait un match nul sous la direction de leur entraîneur intérimaire Carrick et tenteront de maintenir cette forme dimanche à Old Trafford.
