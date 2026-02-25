Le procès de Harry Maguire en Grèce pour avoir agressé un policier et tenté de le corrompre pourrait être reporté pour la CINQUIÈME fois

Maguire n'aura pas à assister en personne au nouveau procès, son équipe de défense étant prête à tenter de blanchir son nom si le nouveau procès a bien lieu à Syros. Le défenseur de Manchester United vient de faire son retour après neuf matchs d'absence pour blessure dans l'équipe de Michael Carrick, mais son avenir au sein du club reste incertain. Le contrat du joueur de 32 ans expire à la fin de la saison et l'on ne sait pas encore où il jouera en 2026-2027.

Il s'est exprimé sur son avenir au début de la saison et ne semblait pas pressé de quitter United, déclarant à BBC Sport : « Évidemment, j'ai une idée de ce que je veux faire et de l'endroit où je veux être. Je ne veux pas le dévoiler à tout le monde, mais c'est un club incroyable pour lequel jouer et il faudrait être fou pour vouloir le quitter dès que possible. La hiérarchie est en place, avec [le directeur technique] Jason [Wilcox] et le manager, et j'ai le sentiment qu'ils vont dans la bonne direction. Depuis mes débuts il y a six ans jusqu'à aujourd'hui, la structure derrière l'équipe dirigeante a complètement changé. Nous sommes dans une bonne situation. Une bien meilleure situation. »

Les récentes performances de Maguire avec Manchester United ont également suscité des rumeurs quant à un éventuel retour en équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a déclaré le mois dernier que le défenseur était « de retour dans le coup » alors qu'il s'apprête à finaliser sa sélection pour le tournoi.