Le procès concernant la Liga est classé sans suite ! Le parquet espagnol rejette les accusations de manifestation « illégale » sur le terrain lors du match à Miami entre Barcelone et Villarreal

Cette décision porte un coup dur à Tebas, qui avait engagé une action en justice après l'échec d'une première médiation menée par le Service interconfédéral de médiation et d'arbitrage. Il avait auparavant justifié son approche juridique musclée en déclarant : « Compte tenu des circonstances dans lesquelles le mouvement de grève a eu lieu, lorsque ce genre de choses se produit, si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord, la médiation s'impose. Voyons si nous comprenons que le recours aux tribunaux est ce que font les gens civilisés. »

Cependant, le syndicat a vivement critiqué la direction pour son manque flagrant de dialogue. Un front uni s'est rapidement formé à la suite d'une réunion entre les 20 capitaines de club, qui ont fait valoir que le déménagement avait été imposé sans consulter les personnes qui doivent effectivement entrer sur le terrain, réussissant ainsi à protéger leur liberté d'expression.