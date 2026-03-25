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Le procès concernant la Liga est classé sans suite ! Le parquet espagnol rejette les accusations de manifestation « illégale » sur le terrain lors du match à Miami entre Barcelone et Villarreal
Le ministère public donne raison aux joueurs
Selon un jugement auquel a eu accès le média espagnol EL ESPAÑOL, le parquet de l'Audiencia Nacional a officiellement classé sans suite la plainte déposée par la ligue contre le syndicat des joueurs. À la suite des événements survenus lors de la neuvième journée, au cours de laquelle les footballeurs ont marqué une pause de 15 secondes au coup d'envoi pour protester contre le projet de délocalisation d'un match aux États-Unis, le parquet a estimé que cette brève interruption ne constituait pas une grève. La ligue aurait réclamé 8,7 millions d'euros de dommages-intérêts, mais le tribunal a déclaré que ces événements « ne constituaient pas un acte d'exercice du droit fondamental de grève, compte tenu de la brièveté de leur durée et de l'absence d'une cessation réelle ou d'une modification collective de la prestation de services de travail propre aux footballeurs professionnels ».
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Défaite pour le président de la ligue
Cette décision porte un coup dur à Tebas, qui avait engagé une action en justice après l'échec d'une première médiation menée par le Service interconfédéral de médiation et d'arbitrage. Il avait auparavant justifié son approche juridique musclée en déclarant : « Compte tenu des circonstances dans lesquelles le mouvement de grève a eu lieu, lorsque ce genre de choses se produit, si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord, la médiation s'impose. Voyons si nous comprenons que le recours aux tribunaux est ce que font les gens civilisés. »
Cependant, le syndicat a vivement critiqué la direction pour son manque flagrant de dialogue. Un front uni s'est rapidement formé à la suite d'une réunion entre les 20 capitaines de club, qui ont fait valoir que le déménagement avait été imposé sans consulter les personnes qui doivent effectivement entrer sur le terrain, réussissant ainsi à protéger leur liberté d'expression.
Le rêve de Miami brisé et la censure audiovisuelle
Ce match controversé, initialement prévu pour décembre 2025, a finalement été annulé. Les organisateurs ont reconnu qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de temps pour mettre en place un événement d'une telle envergure, compte tenu de la forte incertitude juridique. Pendant les manifestations, les chaînes de télévision ont reçu pour consigne de diffuser des plans larges du stade tout en affichant un message « Engagement pour la paix » afin de masquer les 15 secondes pendant lesquelles les joueurs sont restés immobiles. Malgré ces tentatives de censure flagrantes, le message a atteint le public. Barcelone a toujours maintenu une position ferme, et le club a démontré que le bien-être des joueurs ne pouvait être ignoré au profit d'une expansion mondiale, ce qui a conduit à l'échec du projet lucratif de Miami.
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Quelle suite pour Barcelone et Villarreal ?
Barcelone occupe actuellement la tête de la Liga avec 73 points après 29 journées, avec quatre points d'avance sur le Real Madrid, deuxième au classement. Le club doit faire face à un calendrier chargé en avril, avec trois rencontres décisives contre l'Atlético de Madrid à venir, tant en championnat qu'en quarts de finale de la Ligue des champions. De son côté, Villarreal occupe la troisième place avec 58 points, conservant un maigre avantage d'un point sur l'Atlético. Le club doit disputer prochainement des matchs à l'extérieur décisifs contre Gérone et l'Athletic Club, alors qu'il cherche à assurer définitivement sa qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.