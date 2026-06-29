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Krishan Davis

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Le problème du latéral droit de l’Angleterre : comment le plus grand atout des « Three Lions » s’est transformé en point faible lors de la Coupe du monde – et pourquoi les choix de Thomas Tuchel en sont largement responsables

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
D. Spence
FEATURES
Angleterre vs RD Congo
R. James
V. Livramento
K. Walker
K. Trippier

Après seulement trois matchs de la Coupe du monde 2026, l'Angleterre se retrouve privée de ses trois arrière droits titulaires. Ce secteur, autrefois bien pourvu chez les Three Lions, se transforme donc en un véritable casse-tête au pire moment. Reece James, Tino Livramento et Jarell Quansah sont tous blessés, et Thomas Tuchel fait désormais l'objet d'une attention particulière en raison de certains choix de sélection pour le moins étranges.

Le sélectionneur allemand pourra toutefois se féliciter d’avoir inclus le polyvalent Djed Spence dans son effectif : le joueur de Tottenham, initialement prévu comme remplaçant à gauche, devrait, à la surprise générale, intégrer le onze de départ comme arrière droit lors des phases à élimination directe.

Si la sélection peut se féliciter de disposer d’un tel joker, la situation interpelle : les Three Lions doivent se contenter de leur quatrième choix à droite de la défense, les blessures ayant déjà frappé et Trent Alexander-Arnold faisant partie des joueurs laissés à la maison.

Même en cas de qualification face à la RD Congo en 32es de finale, cette faiblesse à droite risque d’être exploitée par les futurs adversaires des Three Lions en phase à élimination directe.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    Les blessures déciment l’effectif

    Après la blessure au genou subie par Ben White (Arsenal) en mai, qui a mis fin à sa saison, et l’exclusion de Livramento (Newcastle) – déjà fragilisé toute la saison – juste avant le coup d’envoi en raison d’une douleur au mollet contractée à l’entraînement, le sélectionneur Tuchel a perdu un nouveau latéral droit.

    Le latéral droit titulaire, James, s’est ensuite blessé lors du match nul sans relief contre le Ghana lors de la deuxième journée, mais il a dû rester sur le terrain, Tuchel ayant déjà utilisé tous ses remplacements. Sa lésion aux ischio-jambiers s’avère désormais plus grave que prévu, ce qui remet sérieusement en cause sa participation au reste du tournoi.

    Pour aggraver la situation, son remplaçant, Quansah, a dû sortir sur blessure (entorse de la cheville) lors du dernier match de groupe face au Panama, privant ainsi l’équipe de tous les joueurs initialement convoqués pour évoluer sur le flanc droit de la défense.

    • Publicité
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Bien sûr que je suis inquiet »

    Après ce nouvel revers, Tuchel a exprimé son inquiétude au sujet des blessures récurrentes de l’Angleterre au poste d’arrière droit.

    « Une entorse classique de la cheville, et il souffre », a-t-il expliqué au sujet de la blessure de Quansah. « Il a déjà connu ce problème par le passé ; ce ne devrait être qu’une question de jours. Il a la jambe surélevée et sous glace.

    « Bien sûr, je suis inquiet pour le poste d’arrière droit : nous comptons déjà un nouveau blessé à ce poste. La course sera serrée pour Reece James et Jarell Quansah s’ils veulent rejouer dans le tournoi, mais notre rôle est de trouver des solutions, et nous le ferons. »

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Décisions contestables

    Tuchel a raison de s’inquiéter : il sera pointé du doigt si le manque d’options de l’Angleterre au poste d’arrière droit se révèle coûteux. Même si le technicien allemand ne pouvait pas prévoir que ses trois solutions à ce poste se blesseraient, il aurait pu atténuer le risque d’un tel scénario.

    Le bilan médical de Livramento lors de la saison 2025-2026 était alarmant : quatre blessures distinctes, dont une lésion à la cuisse qui l’a tenu à l’écart des terrains pendant les cinq dernières semaines du championnat, limitant son total à 17 apparitions en Premier League.

    Bien qu’il ait affirmé avec audace que « personne n’aurait pu prévoir la blessure de James », l’ancien entraîneur de Chelsea aurait dû être parfaitement conscient des problèmes physiques du capitaine des Blues. Le joueur de 26 ans avait également été écarté des terrains en fin de saison en raison d’une nouvelle blessure aux ischio-jambiers et, par conséquent, n’avait plus été titularisé lors de deux matches consécutifs depuis le mois de mars. Et pourtant, il figurait toujours dans le onze de départ pour le match amical de préparation contre le Costa Rica, ainsi que pour les matches de groupe suivants contre la Croatie et le Ghana.

    Une fois Livramento écarté, Tuchel a fait appel au défenseur central Trevoh Chalobah, issu de la liste de réserve, plutôt qu’à Alexander-Arnold, l’arrière droit titulaire du Real Madrid, tout en affirmant que Quansah, un autre axial, pouvait assurer la couverture sur ce flanc. Ces choix n’ont fait qu’alimenter la controverse autour de sa sélection. La composition controversée qu’il avait annoncée dès mai risquait fort de lui revenir comme un boomerang si les choses tournaient mal en Amérique du Nord, et il l’apprend aujourd’hui à ses dépens.

  • Kyle Walker Kieran Trippier

    De la promesse au problème

    Il paraît surprenant de rappeler que, jusqu’il y a peu, l’Angleterre disposait d’un vivier d’arrières droits envié par ses rivaux internationaux. Kyle Walker enchaînait les titres avec Manchester City et figurait parmi les meilleurs spécialistes mondiaux ; Kieran Trippier se montrait fiable sur les deux ailes ; Alexander-Arnold et James étaient présentés comme les futures superstars du poste ; enfin, White s’était imposé comme une option crédible après ses performances avec Arsenal.

    À cela s’ajoutaient des jeunes talents comme Livramento, Aaron Wan-Bissaka, Kyle Walker-Peters, James Justin, Tyriq Lamptey, Max Aarons et Rico Lewis, présentés comme l’avenir du poste.

    Mais les événements ne se sont pas déroulés comme prévu : les retraites internationales de Walker et Trippier après l’Euro 2024 ont créé un vide. James et Livramento ont été freinés par les blessures, White s’est brouillé avec l’ancien staff, et Alexander-Arnold, convoqué une seule fois sous Tuchel, ne semble pas entrer dans les plans du sélectionneur.

    Quant aux autres, ils n’ont pas confirmé les promesses de leurs débuts : Wan-Bissaka a même changé d’allégeance pour rejoindre la RD Congo, adversaire de mercredi en 16es de finale, après s’être retrouvé trop loin dans la hiérarchie des arrières droits anglais, alors qu’il réalisait ses meilleures performances avec Manchester United.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une option peu probable

    Le joueur le mieux placé pour profiter de la crise à droite de la défense anglaise est celui qui a été convoqué pour jouer à un poste totalement différent.

    Spence a en effet été retenu dans l’effectif en tant que remplaçant de Nico O’Reilly, le latéral gauche de Manchester City, même si Tuchel avait également invoqué sa capacité à « jouer des deux côtés » pour justifier la sélection du défenseur de Tottenham en Amérique du Nord.

    « Il a été excellent à chaque match qu’il a disputé avec nous », a déclaré l’entraîneur le mois dernier. « Il adore défendre, c’est le joueur le plus rapide de notre effectif, et il adore les duels en un contre un. C’est ce qui fait de lui un arrière latéral spécial pour nous. Il peut jouer des deux côtés. »

    Avec les forfaits, à la fois imprévus et relativement prévisibles, de James, Livramento et Quansah, le joueur des Spurs devrait donc occuper le poste de latéral droit titulaire de l’Angleterre durant l’intégralité des phases à élimination directe de la compétition.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une ascension fulgurante

    La sélection de Spence par Tuchel pour la Coupe du monde avait surpris, mais le sélectionneur anglais peut désormais se féliciter d’avoir appelé ce latéral polyvalent de 25 ans. Le joueur aura à cœur de saisir sa chance pour faire taire une nouvelle fois ses détracteurs.

    En 2021, alors qu’il portait les couleurs de Middlesbrough, il avait été prêté à Nottingham Forest par Neil Warnock, qui l’avait averti qu’il risquait de se retrouver à jouer en dehors des ligues professionnelles d’ici cinq ans s’il ne remettait pas de l’ordre dans son attitude. Cinq ans plus tard, il s’apprête à être titulaire avec l’Angleterre en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

    Son parcours à Tottenham n’a pas non plus été un long fleuve tranquille : formé à Fulham, il a enchaîné trois prêts consécutifs à Rennes, Leeds et Gênes avant de s’imposer lors de la saison 2024-2025, après avoir été écarté par Antonio Conte à son arrivée dans le nord de Londres. Cette progression lui a valu une première sélection avec les Three Lions en septembre dernier, marquant l’histoire en tant que premier musulman à représenter l’équipe masculine senior.

    Plus tôt dans la compétition, Tuchel avait été filmé en train de réprimander le latéral à l’entraînement, puis il a réitéré ses critiques après sa titularisation à gauche contre le Ghana.

    Spence passe sa carrière à prouver que ses détracteurs ont tort, et l’on oublie facilement à quel point il était apprécié il y a quelques années, en tant qu’arrière latéral offensif au jeu long. Les grands tournois forgent et brisent les réputations : le joueur de Tottenham a désormais l’occasion de s’imposer à un poste problématique sur la plus grande scène, ce qui marquerait l’aboutissement d’un revirement déjà incroyable.

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