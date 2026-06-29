Le problème du latéral droit de l’Angleterre : comment le plus grand atout des « Three Lions » s’est transformé en point faible lors de la Coupe du monde – et pourquoi les choix de Thomas Tuchel en sont largement responsables

Tuchel a raison de s’inquiéter : il sera pointé du doigt si le manque d’options de l’Angleterre au poste d’arrière droit se révèle coûteux. Même si le technicien allemand ne pouvait pas prévoir que ses trois solutions à ce poste se blesseraient, il aurait pu atténuer le risque d’un tel scénario.

Le bilan médical de Livramento lors de la saison 2025-2026 était alarmant : quatre blessures distinctes, dont une lésion à la cuisse qui l’a tenu à l’écart des terrains pendant les cinq dernières semaines du championnat, limitant son total à 17 apparitions en Premier League.

Bien qu’il ait affirmé avec audace que « personne n’aurait pu prévoir la blessure de James », l’ancien entraîneur de Chelsea aurait dû être parfaitement conscient des problèmes physiques du capitaine des Blues. Le joueur de 26 ans avait également été écarté des terrains en fin de saison en raison d’une nouvelle blessure aux ischio-jambiers et, par conséquent, n’avait plus été titularisé lors de deux matches consécutifs depuis le mois de mars. Et pourtant, il figurait toujours dans le onze de départ pour le match amical de préparation contre le Costa Rica, ainsi que pour les matches de groupe suivants contre la Croatie et le Ghana.

Une fois Livramento écarté, Tuchel a fait appel au défenseur central Trevoh Chalobah, issu de la liste de réserve, plutôt qu’à Alexander-Arnold, l’arrière droit titulaire du Real Madrid, tout en affirmant que Quansah, un autre axial, pouvait assurer la couverture sur ce flanc. Ces choix n’ont fait qu’alimenter la controverse autour de sa sélection. La composition controversée qu’il avait annoncée dès mai risquait fort de lui revenir comme un boomerang si les choses tournaient mal en Amérique du Nord, et il l’apprend aujourd’hui à ses dépens.