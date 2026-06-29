Le problème du latéral droit de l’Angleterre : comment le plus grand atout des « Three Lions » s’est transformé en point faible lors de la Coupe du monde – et pourquoi les choix de Thomas Tuchel en sont largement responsables

La sélection de Spence par Tuchel pour la Coupe du monde avait surpris, mais le sélectionneur anglais peut désormais se féliciter d’avoir appelé ce latéral polyvalent de 25 ans. Le joueur aura à cœur de saisir sa chance pour faire taire une nouvelle fois ses détracteurs.
En 2021, alors qu’il portait les couleurs de Middlesbrough, il avait été prêté à Nottingham Forest par Neil Warnock, qui l’avait averti qu’il risquait de se retrouver à jouer en dehors des ligues professionnelles d’ici cinq ans s’il ne remettait pas de l’ordre dans son attitude. Cinq ans plus tard, il s’apprête à être titulaire avec l’Angleterre en phase à élimination directe de la Coupe du monde.
Son parcours à Tottenham n’a pas non plus été un long fleuve tranquille : formé à Fulham, il a enchaîné trois prêts consécutifs à Rennes, Leeds et Gênes avant de s’imposer lors de la saison 2024-2025, après avoir été écarté par Antonio Conte à son arrivée dans le nord de Londres. Cette progression lui a valu une première sélection avec les Three Lions en septembre dernier, marquant l’histoire en tant que premier musulman à représenter l’équipe masculine senior.
Plus tôt dans la compétition, Tuchel avait été filmé en train de réprimander le latéral à l’entraînement, puis il a réitéré ses critiques après sa titularisation à gauche contre le Ghana.
Spence passe sa carrière à prouver que ses détracteurs ont tort, et l’on oublie facilement à quel point il était apprécié il y a quelques années, en tant qu’arrière latéral offensif au jeu long. Les grands tournois forgent et brisent les réputations : le joueur de Tottenham a désormais l’occasion de s’imposer à un poste problématique sur la plus grande scène, ce qui marquerait l’aboutissement d’un revirement déjà incroyable.