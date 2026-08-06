Getty Images Sport
Traduit par
« Le problème, ce sont les egos ! » : une ancienne star du Real Madrid livre une analyse franche sur la relation entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé
Alkorta s’interroge sur l’association des stars
Alkorta a livré son verdict sur la relation entre Vinicius et Mbappé après l'arrivée du Français à Santiago Bernabéu en 2024. Au micro d'El Larguero de Cadena SER, Alkorta a laissé entendre que les deux joueurs ont eu du mal à développer une entente efficace, tout en se disant optimiste quant à la capacité du nouvel entraîneur Jose Mourinho à enfin rapprocher les deux attaquants.
Les ego pointés du doigt pour les difficultés
Alkorta estime que le plus grand obstacle a été les personnalités impliquées plutôt que leurs qualités footballistiques. Il a déclaré : « Depuis l’arrivée de Mbappe, le problème est une question d’ego. Je n’ai jamais compris toute cette histoire d’ego, et je ne l’ai pas non plus vécue dans un vestiaire, mais la réalité, c’est que la connexion n’a pas vraiment pris.
« Mbappe marque 50 buts par saison, et j’espère que Mourinho pourra faire en sorte qu’ils soient tous les deux performants ensemble. Si Vinicius reste, Mourinho exigera de lui des choses que les entraîneurs précédents n’ont pas pu obtenir. Il lui a sûrement déjà clairement fait part de ses attentes. »
Les discussions autour du contrat apportent des motifs d’encouragement
Les commentaires d’Alkorta interviennent après que les représentants de Vinicius ont rencontré le Real Madrid pour discuter d’une prolongation du contrat du joueur de 26 ans au-delà de son échéance actuelle en 2027. Les deux parties seraient modérément optimistes après avoir rapproché leurs positions dans les négociations.
L’ancien défenseur a également salué ces avancées, en déclarant : « Les supporters seront heureux qu’il soit proche de prolonger. Mourinho essaie de faire ce que ni Xabi Alonso ni [Alvaro] Arbeloa n’ont réussi à faire avec le duo Mbappe-Vinicius. Ils ont eu très peu d’alchimie avec le ballon et aucune sans le ballon. Je pense que les deux dernières années de Vinicius n’ont pas été bonnes. »
- Getty Images Sport
L’attention se tourne vers la nouvelle saison
Le Real Madrid poursuivra désormais sa préparation pour la nouvelle saison avec un match amical contre Ferencvaros samedi. Le club madrilène affrontera ensuite le Deportivo La Corogne quatre jours plus tard avant de lancer sa Liga 2026/27 sur la pelouse de l’Espanyol, au RCDE Stadium, le 22 août. Mourinho espère que ces rencontres offriront le cadre idéal pour améliorer la compréhension entre Vinicius et Mbappe.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles