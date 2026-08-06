Alkorta estime que le plus grand obstacle a été les personnalités impliquées plutôt que leurs qualités footballistiques. Il a déclaré : « Depuis l’arrivée de Mbappe, le problème est une question d’ego. Je n’ai jamais compris toute cette histoire d’ego, et je ne l’ai pas non plus vécue dans un vestiaire, mais la réalité, c’est que la connexion n’a pas vraiment pris.

« Mbappe marque 50 buts par saison, et j’espère que Mourinho pourra faire en sorte qu’ils soient tous les deux performants ensemble. Si Vinicius reste, Mourinho exigera de lui des choses que les entraîneurs précédents n’ont pas pu obtenir. Il lui a sûrement déjà clairement fait part de ses attentes. »



