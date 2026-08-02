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Le prix est trop élevé ! La Juventus s'est retirée de la course à la signature d'Emilio Martinez en provenance d'Aston Villa
Le barrage financier à l’Allianz Stadium
La décision, prise en interne par la direction de la Juventus il y a plusieurs jours, a désormais été officiellement communiquée au club de Premier League, mettant ainsi fin à l’une des pistes de transfert les plus médiatisées de l’été. Selon l’expert mercato Fabrizio Romano, le principal facteur derrière l’échec de l’opération est le « coût total de l’opération », que la Juventus a jugé financièrement irréalisable compte tenu de ses contraintes budgétaires actuelles.
Le club italien a procédé à une analyse approfondie des montants en jeu, notamment l’indemnité de transfert, les importantes exigences salariales du joueur, ainsi que divers frais associés. « Aston Villa a été informé par la Juventus de sa décision de ne plus poursuivre le dossier Dibu Martínez », a écrit Romano sur ses réseaux sociaux. « La décision a été prise en interne il y a plusieurs jours et est maintenant confirmée à Villa, car la Juve estime que les coûts de l’opération sont trop élevés. »
- AFP
Martinez et le transfert de rêve avorté
La nouvelle constitue un coup dur important pour Martinez, qui aurait, selon les informations, identifié la Juventus comme sa destination idéale. Le joueur de 33 ans aurait été prêt à entrer en conflit avec Villa pour s’assurer un transfert de rêve en Italie. Plus tôt dans ce mercato, la Juventus était même allée jusqu’à soumettre une première offre de contrat à l’international argentin, signe d’un fort intérêt mutuel.
Pour Martinez, un transfert à Turin représentait l’occasion de se tester en Serie A et de décrocher une place de titulaire dans l’un des clubs les plus historiques d’Europe. La Juventus considérait depuis longtemps l’ancien joueur d’Arsenal comme le profil parfait pour son effectif, appréciant son immense expérience et la mentalité de gagnant qu’il a affichée lors du parcours victorieux de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar.
La tension reste vive à Villa Park
Malgré l’échec du dossier avec la Juventus, la situation à Villa reste complexe. Martinez est actuellement sous contrat dans les West Midlands jusqu’à l’été 2029, un engagement signé après son arrivée en provenance d’Arsenal en 2020. Si Villa a publiquement soutenu que son gardien vedette n’était pas à vendre, des signes clairs de tensions en coulisses ont émergé. La direction du club aurait fixé le prix du joueur à 12 millions d’euros, un montant qui a suscité le débat compte tenu de son statut parmi les meilleurs joueurs de Premier League à son poste.
L’historique de tensions entre le joueur et la direction du club est bien documenté, plusieurs saisons précédentes ayant été marquées par des désaccords publics sur son avenir. Ce climat de friction a atteint son paroxysme lorsque le gardien aurait déjà poussé pour un départ, ce qui avait conduit à son exclusion temporaire du onze de départ. Il a finalement réintégré le groupe et aidé l’équipe d’Unai Emery à se qualifier pour la Ligue des champions.
- Getty Images Sport
Et après pour la star argentine ?
À son retour en club, la question de savoir où il passera la saison 2026-2027 redeviendra le principal sujet de discussion dans les West Midlands. Si aucun autre prétendant ne se manifeste avec une offre qui satisfait à la fois les exigences d’Aston Villa et les ambitions personnelles du joueur, Martinez pourrait rester dans un club qu’il a exprimé le désir de quitter.
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