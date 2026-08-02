Le prix est trop élevé ! La Juventus s'est retirée de la course à la signature d'Emilio Martinez en provenance d'Aston Villa

La décision, prise en interne par la direction de la Juventus il y a plusieurs jours, a désormais été officiellement communiquée au club de Premier League, mettant ainsi fin à l’une des pistes de transfert les plus médiatisées de l’été. Selon l’expert mercato Fabrizio Romano, le principal facteur derrière l’échec de l’opération est le « coût total de l’opération », que la Juventus a jugé financièrement irréalisable compte tenu de ses contraintes budgétaires actuelles.

Le club italien a procédé à une analyse approfondie des montants en jeu, notamment l’indemnité de transfert, les importantes exigences salariales du joueur, ainsi que divers frais associés. « Aston Villa a été informé par la Juventus de sa décision de ne plus poursuivre le dossier Dibu Martínez », a écrit Romano sur ses réseaux sociaux. « La décision a été prise en interne il y a plusieurs jours et est maintenant confirmée à Villa, car la Juve estime que les coûts de l’opération sont trop élevés. »







