Le prix demandé pour Pedro Neto est revu à la hausse en raison de l’intérêt pour Bradley Barcola et Yan Diomande. Manchester City et Liverpool sont prévenus : le transfert de l’ailier de Chelsea ne se fera pas « à bas prix »

Chelsea entend réclamer un transfert conséquent pour Neto, après avoir pris la mesure des sommes astronomiques demandées pour d’autres ailiers de premier plan sur le marché actuel. Selon le Daily Mail, le club londonien n’est pas contraint de vendre l’international portugais, mais il connaît la flambée des prix des talents offensifs et ne le cédera pas à bas prix.

Cette position intervient alors que les ailiers sont à la fois très recherchés et rares sur le continent. Manchester City et Liverpool sont tous deux fortement pressentis pour recruter ce joueur de 26 ans, qui s’est imposé comme un élément créatif clé lorsqu’il est en forme. L’intérêt manifesté par la Ligue professionnelle saoudienne constitue par ailleurs un levier supplémentaire pour Chelsea dans les négociations.



