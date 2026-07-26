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Le prix demandé pour Pedro Neto est revu à la hausse en raison de l’intérêt pour Bradley Barcola et Yan Diomande. Manchester City et Liverpool sont prévenus : le transfert de l’ailier de Chelsea ne se fera pas « à bas prix »
Chelsea surveille de près les tendances du marché européen.
Chelsea entend réclamer un transfert conséquent pour Neto, après avoir pris la mesure des sommes astronomiques demandées pour d’autres ailiers de premier plan sur le marché actuel. Selon le Daily Mail, le club londonien n’est pas contraint de vendre l’international portugais, mais il connaît la flambée des prix des talents offensifs et ne le cédera pas à bas prix.
Cette position intervient alors que les ailiers sont à la fois très recherchés et rares sur le continent. Manchester City et Liverpool sont tous deux fortement pressentis pour recruter ce joueur de 26 ans, qui s’est imposé comme un élément créatif clé lorsqu’il est en forme. L’intérêt manifesté par la Ligue professionnelle saoudienne constitue par ailleurs un levier supplémentaire pour Chelsea dans les négociations.
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L’influence de Barcola et Diomande
La position ferme de Chelsea s’explique en grande partie par la conjoncture financière de ses autres cibles. En France, Bradley Barcola aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, poussant le club de la capitale à envisager une vente estimée à 90 millions d’euros.
Parallèlement, la lutte pour recruter Yan Diomande, la révélation du RB Leipzig, profite à Chelsea dans un contexte d’inflation du marché. D’après les dernières indiscrétions, l’international ivoirien aurait déjà donné son accord verbal au Real Madrid, tandis que Manchester City guette toujours. Les « Blancos » ont déjà vu une proposition substantielle de 90 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus, repoussée, ce qui fixe un nouveau repère pour les « Blues ».
Maresca et son ancrage dans la cité
La présence d’Enzo Maresca à l’Etihad Stadium ajoute un nouveau chapitre à ce feuilleton transfèrement. L’ancien coach de Chelsea était un grand admirateur de Neto lors de son passage à l’ouest de Londres, où il alignait souvent la star portugaise comme ailier droit titulaire.
Malgré les spéculations sur son avenir, le joueur se consacre actuellement à sa convalescence et à son repos post-saison. Il n’a pas pris part au voyage des Blues à Sydney pour le début de la préparation estivale, bénéficiant d’un congé supplémentaire après sa participation à la Coupe du monde avec le Portugal.
- APL
Chelsea attend une manifestation d'intérêt officielle
Courtisé par Manchester City, Liverpool et plusieurs clubs saoudiens, Neto devrait rester sous les feux des projecteurs tout au long du mercato. Chelsea, en position de force, n’a toutefois pas l’intention de baisser ses exigences financières.
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