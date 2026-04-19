Le prix de l’absence de trophées : la valeur de Jude Bellingham au Real Madrid a chuté de 40 millions d’euros, et Vinicius Junior connaît le même sort en raison des difficultés de l’équipe à remporter des titres

Seuls huit joueurs ont vu leur valeur marchande augmenter, laissant le reste de l’effectif dans une situation délicate. Ce groupe restreint comprend principalement des produits du centre de formation, tels qu’Asencio et Gonzalo, ainsi que la révélation Arda Güler, qui affiche la plus forte hausse, passant de 30 à 90 millions d’euros (78 millions de livres sterling / 106 millions de dollars).

Dans le même temps, les piliers du milieu de terrain Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni n’ont pas été épargnés par la baisse générale. La valeur de Camavinga a été divisée par deux, passant de 100 à 50 millions d’euros (44 millions de livres / 59 millions de dollars), tandis que celle de Tchouameni est retombée de 100 à 75 millions d’euros (65 millions de livres / 88 millions de dollars). Même les défenseurs sont touchés : la valeur d’Eder Militao s’est effondrée de 60 à 25 millions d’euros, tandis que Rodrygo Goes a subi une baisse catastrophique de 60 millions d’euros, sa valeur tombant à seulement 50 millions d’euros. Le seul joueur senior à conserver sa valeur de 2024 est Federico Valverde, qui reste stable à 120 millions d’euros au milieu du carnage qui touche le reste de l’effectif.