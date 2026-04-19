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Le prix de l’absence de trophées : la valeur de Jude Bellingham au Real Madrid a chuté de 40 millions d’euros, et Vinicius Junior connaît le même sort en raison des difficultés de l’équipe à remporter des titres
Les valorisations des « galacticos » s’effondrent
L’arrivée tant attendue de Kylian Mbappé, recruté par Florentino Pérez pour renforcer un effectif déjà étincelant, devait propulser le club vers une domination sans partage. Deux ans plus tard, le bilan sportif est bien maigre : une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe intercontinentale, rien de plus.
Cette déception sportive s’est traduite par un véritable cauchemar financier. Après l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich et un retard de neuf points sur Barcelone en Liga, la valeur de l’effectif madrilène a chuté de 176 millions d’euros (153 millions de livres / 207 millions de dollars), selon Transfermarkt. Des joueurs clés, jadis considérés comme des atouts intouchables, voient désormais leur valeur marchande chuter, illustrant cruellement le prix de l’échec pour le géant espagnol.
- AFP
Bellingham et Vinicius sont les principaux artisans de ce déclin.
Arrivé sous les projecteurs avec un immense battage médiatique et ayant d’abord brillé en Liga, Jude Bellingham a subi l’une des plus fortes dépréciations de valeur du marché. Le milieu de terrain anglais a vu sa cote chuter de 40 millions d’euros (35 M£ / 47 M$), passant de 180 à 140 millions d’euros (122 M£ / 165 M$). Il n’est pas le seul dans ce cas : son partenaire en attaque, Vinicius Junior, a également vu sa cote passer de 180 à 150 millions d’euros (131 millions de livres / 177 millions de dollars) après une série de performances irrégulières. L’attaquant brésilien, souvent présenté comme la grande déception du Real Madrid, n’a pas réussi à maintenir l’efficacité offensive de son équipe en Ligue des champions et en Liga, entraînant une réévaluation sévère de la valeur réelle de ces superstars sur le marché actuel.
Le trou noir de 176 millions d'euros dévoilé
Seuls huit joueurs ont vu leur valeur marchande augmenter, laissant le reste de l’effectif dans une situation délicate. Ce groupe restreint comprend principalement des produits du centre de formation, tels qu’Asencio et Gonzalo, ainsi que la révélation Arda Güler, qui affiche la plus forte hausse, passant de 30 à 90 millions d’euros (78 millions de livres sterling / 106 millions de dollars).
Dans le même temps, les piliers du milieu de terrain Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni n’ont pas été épargnés par la baisse générale. La valeur de Camavinga a été divisée par deux, passant de 100 à 50 millions d’euros (44 millions de livres / 59 millions de dollars), tandis que celle de Tchouameni est retombée de 100 à 75 millions d’euros (65 millions de livres / 88 millions de dollars). Même les défenseurs sont touchés : la valeur d’Eder Militao s’est effondrée de 60 à 25 millions d’euros, tandis que Rodrygo Goes a subi une baisse catastrophique de 60 millions d’euros, sa valeur tombant à seulement 50 millions d’euros. Le seul joueur senior à conserver sa valeur de 2024 est Federico Valverde, qui reste stable à 120 millions d’euros au milieu du carnage qui touche le reste de l’effectif.
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L’âge des joueurs et les lourds contrats accentuent la crise du club.
Au-delà de l’absence de trophées, d’autres éléments tirent vers le bas la valeur globale de l’effectif dirigé par Florentino Pérez. Des cadres expérimentés comme Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger et Dani Carvajal voient aussi leur cote baisser, principalement en raison de leur âge et de l’expiration imminente de leurs contrats.
Alors que la saison touche à sa fin, les perspectives restent sombres pour la direction madrilène. Les experts préviennent que les chiffres pourraient être encore plus dramatiques dans les mois à venir, lorsque les prochaines mises à jour des évaluations de Transfermarkt seront publiées. Sans un retour rapide sur la voie de la victoire, le prestige financier du club le plus célèbre du monde continue de pendre au fil.