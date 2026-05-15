Sous contrat jusqu’en 2029, Tyrick Wharton n’est pas à vendre et Crystal Palace peut donc réclamer le prix fort pour son international anglais, que Thomas Tuchel pourrait convoquer pour la Coupe du monde.

Formé à Blackburn, il n’a cessé de progresser depuis son arrivée dans le sud de Londres contre 18 millions de livres (24 millions de dollars) en février 2024. Il s’est désormais imposé en Premier League et compte quatre sélections avec les Three Lions à son actif.

Il a déjà conquis un premier trophée majeur en remportant la finale de la FA Cup 2025, avant de dominer Liverpool lors du Community Shield, et pourrait ajouter une nouvelle médaille à son palmarès face au Rayo Vallecano en finale de la Ligue Europa Conférence 2026.