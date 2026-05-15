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Le prix d'Adam Wharton est fixé ! La star, courtisée par Manchester United et Liverpool, pourrait changer d'air cet été, car la victoire en Ligue Europa Conférence pourrait ne pas suffire à convaincre Crystal Palace de le conserver
Palace devrait réaliser une plus-value substantielle sur la vente de Wharton, milieu de terrain recruté 18 millions de livres sterling.
Sous contrat jusqu’en 2029, Tyrick Wharton n’est pas à vendre et Crystal Palace peut donc réclamer le prix fort pour son international anglais, que Thomas Tuchel pourrait convoquer pour la Coupe du monde.
Formé à Blackburn, il n’a cessé de progresser depuis son arrivée dans le sud de Londres contre 18 millions de livres (24 millions de dollars) en février 2024. Il s’est désormais imposé en Premier League et compte quatre sélections avec les Three Lions à son actif.
Il a déjà conquis un premier trophée majeur en remportant la finale de la FA Cup 2025, avant de dominer Liverpool lors du Community Shield, et pourrait ajouter une nouvelle médaille à son palmarès face au Rayo Vallecano en finale de la Ligue Europa Conférence 2026.
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Un titre et une qualification européenne suffiront-ils à retenir Wharton à Crystal Palace ?
Une victoire lors de cette rencontre offrirait à Palace un nouveau trophée et un billet pour l’Europa League 2026-2027. Suffirait-ce à convaincre Wharton de prolonger d’une saison son aventure avec les Eagles ?
Interrogé sur le sujet, Morrison, ancien attaquant des Eagles – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Freebets.com – a répondu : « C’est une excellente question. J’aimerais qu’il reste encore douze mois, et je pense qu’il devrait rester. Mais, étant donné sa progression fulgurante et ses 22 ans, il pourrait se dire : “Je dois jouer en Ligue des champions pour devenir un titulaire régulier en équipe d’Angleterre”. Sans oublier qu’il veut gagner des titres.
Si une offre de 60 ou 70 millions d’euros arrivait, Palace pourrait se dire : “On a déboursé 18 millions pour le recruter à Blackburn, difficile de refuser”.
« J’aimerais qu’il reste, mais il est plus que probable qu’il parte cet été. Toutefois, comme on l’a vu avec Guehi ou Eze, si l’offre n’est pas à la hauteur, le président ne lâchera pas. Il connaît le prix de son joueur et, si l’offre n’est pas à la hauteur, il le gardera. Mais je pense qu’il partira cet été. »
Combien Wharton va-t-il coûter à des clubs comme Manchester United et Liverpool ?
Morrison a déjà confié à GOAL les sommes susceptibles d’inciter Palace à céder le joueur : « Oui, 60 millions de livres (81 millions de dollars), 70 millions de livres (95 millions de dollars) — si quelqu’un est prêt à payer 80 millions de livres (108 millions de dollars), je pense qu’ils sauteraient sur l’occasion. Mais oui, au moins 60 à 70 millions de livres, c’est certain.
Compte tenu de son jeune âge et de son talent, les prétendants seront nombreux et Palace a raison de viser entre 60 et 70 millions de livres pour un joueur qu’ils ont formé. C’est un élément de haut niveau ; s’il est sélectionné pour la Coupe du monde avec l’Angleterre, sa cote pourrait encore grimper.
Il possède toutes les qualités nécessaires et, le moment venu, il devra rejoindre l’un des quatre ou cinq plus grands clubs, ou même partir à l’étranger, pour continuer à progresser.
Pour l’instant, il progresse bien à Palace et en tire beaucoup d’enseignements. Il sera prêt pour l’étape suivante : cela pourrait être dès cet été, mais je pense qu’une saison supplémentaire lui serait bénéfique avant de partir. Il est encore jeune. »
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Contrat de Wharton : en fin de contrat à Selhurst Park
Crystal Palace espère que de nouveaux succès concrets, qui lui permettront de se lancer dans une nouvelle campagne européenne, suffiront à convaincre Wharton de reporter tout projet de transfert au moins jusqu’à l’été 2027.
Sa cote ne cessera de grimper au fur et à mesure que son potentiel se confirmera, ce qui profitera grandement aux Eagles le jour où ils devront s’en séparer – avec à la clé une somme importante à réinvestir dans un successeur digne d’un joueur promis aux sommets du football mondial.