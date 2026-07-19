L'incident s'est produit dimanche lors de la 15e étape, à environ 25 kilomètres de l'arrivée. Dans un virage, Vingegaard a heurté un trottoir ; il semble que sa roue avant ait dérapé juste avant.
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Le principal rival de Tadej Pogacar abandonne ! Jonas Vingegaard doit mettre fin à son Tour de France 2026 après une violente chute
Vingegaard est lourdement tombé sur sa clavicule, et la gravité de sa blessure n’a laissé aucun doute dès l’impact. Quelques instants plus tard, le double vainqueur du Tour (2022 et 2023), le bras en écharpe, a été évacué vers un minibus par les soignants. La course s’arrête net pour le principal rival du maillot jaune, Tadej Pogacar.
Le groupe de l’équipe Visma Lease A Bike, qui imposait le tempo pour rapprocher son leader des fugitifs, s’apprêtait à aborder la montée finale vers le Plateau de Solaison, au terme des 183,9 kilomètres de l’étape.
Isaac Del Toro, l’un des précieux coéquipiers de Pogacar, a également été impliqué dans cette chute. Le Mexicain s’en est toutefois beaucoup mieux sorti que Vingegaard et a pu reprendre la course après quelques instants.
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Tour de France 2026 : Jonas Vingegaard quitte prématurément un Grand Tour pour la première fois
Au terme des deux premières semaines du Tour 2026, Vingegaard, comme tous ses adversaires, ne pouvait pas contester la domination « surhumaine » de Pogacar, mais se dirigeait vers une solide deuxième place au classement général, à quatre minutes et demie du Slovène avant la 15e étape.
La lutte pour la deuxième place s’est ravivée après l’élimination amère de Vingegaard, contraint d’abandonner un Grand Tour pour la première fois. Dimanche, Remco Evenepoel (Red Bull – Bora Hansgrohe) a pris le rôle de dauphin grâce à une performance solide. Le Belge a d’abord battu le quadruple vainqueur du Tour pour s’adjuger l’étape, puis a pris le deuxième rang du général. Son retard reste néanmoins de cinq minutes.
Son coéquipier Florian Lipowitz, meilleur Allemand du peloton, se bat lui aussi pour le podium. La troisième place est à sa portée : le coureur de 25 ans a conclu la 15e étape à la cinquième place.
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