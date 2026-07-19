Vingegaard est lourdement tombé sur sa clavicule, et la gravité de sa blessure n’a laissé aucun doute dès l’impact. Quelques instants plus tard, le double vainqueur du Tour (2022 et 2023), le bras en écharpe, a été évacué vers un minibus par les soignants. La course s’arrête net pour le principal rival du maillot jaune, Tadej Pogacar.

Le groupe de l’équipe Visma Lease A Bike, qui imposait le tempo pour rapprocher son leader des fugitifs, s’apprêtait à aborder la montée finale vers le Plateau de Solaison, au terme des 183,9 kilomètres de l’étape.

Isaac Del Toro, l’un des précieux coéquipiers de Pogacar, a également été impliqué dans cette chute. Le Mexicain s’en est toutefois beaucoup mieux sorti que Vingegaard et a pu reprendre la course après quelques instants.