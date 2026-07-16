Jeudi, à Atlanta, Batson s’est exprimé devant la presse aux côtés d’Arsène Wenger, responsable du développement mondial du football à la FIFA, et de Dan Helfrich, directeur des opérations de l’U.S. Soccer. Le trio a présenté les prochaines étapes pour le football américain après la Coupe du monde. Interrogé sur la levée de la suspension d’un match de Balogun, juste avant la rencontre de l’équipe nationale américaine contre la Belgique, Batson a détaillé le processus ayant mené à cette décision.

Dans les jours qui ont précédé cette rencontre, finalement perdue 4-1 par les États-Unis, Donald Trump et plusieurs responsables gouvernementaux ont détaillé leur implication, dont un appel direct du président à Gianni Infantino. Cette ingérence a suscité de vives critiques tant aux États-Unis qu’à l’étranger, la Belgique exprimant un mécontentement particulier envers la décision de la FIFA.

Jeudi, on a demandé à Batson si l’implication de la Maison Blanche avait été une erreur et si elle n’allait pas trop loin.

« Le président est libre de faire ce qu’il souhaite », a déclaré Batson. « Le président est le président des États-Unis. Évidemment, nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de tous nos supporters à travers le pays, où qu’ils se trouvent, et cela nous réjouit. Nous savons que cela portera ses fruits à l’avenir. »

Il a ajouté : « Cet élan de soutien a été incroyable. Tout au long de la compétition, mon téléphone n’a pas cessé de sonner dès qu’une décision arbitrale nous semblait litigieuse ou qu’il y avait place à amélioration. Je pense que c’est le signe que notre culture du football évolue. Les gens s’y intéressent, et le fait que ces sujets aient fait la une, que les gens en aient parlé dans des émissions de radio sportives d’une manière qui n’aurait jamais été envisageable auparavant pour le football, c’est pour moi le signe de l’essor de notre sport. »