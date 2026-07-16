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« Le président reste le président des États-Unis. » JT Batson, responsable de la Fédération américaine de football, éclaire l’implication de Donald Trump dans la suspension du carton rouge infligé à Folarin Balogun
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« Appliquons la consigne du coach : faire exactement ce que le président souhaite faire sur le terrain. »
Jeudi, à Atlanta, Batson s’est exprimé devant la presse aux côtés d’Arsène Wenger, responsable du développement mondial du football à la FIFA, et de Dan Helfrich, directeur des opérations de l’U.S. Soccer. Le trio a présenté les prochaines étapes pour le football américain après la Coupe du monde. Interrogé sur la levée de la suspension d’un match de Balogun, juste avant la rencontre de l’équipe nationale américaine contre la Belgique, Batson a détaillé le processus ayant mené à cette décision.
Dans les jours qui ont précédé cette rencontre, finalement perdue 4-1 par les États-Unis, Donald Trump et plusieurs responsables gouvernementaux ont détaillé leur implication, dont un appel direct du président à Gianni Infantino. Cette ingérence a suscité de vives critiques tant aux États-Unis qu’à l’étranger, la Belgique exprimant un mécontentement particulier envers la décision de la FIFA.
Jeudi, on a demandé à Batson si l’implication de la Maison Blanche avait été une erreur et si elle n’allait pas trop loin.
« Le président est libre de faire ce qu’il souhaite », a déclaré Batson. « Le président est le président des États-Unis. Évidemment, nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de tous nos supporters à travers le pays, où qu’ils se trouvent, et cela nous réjouit. Nous savons que cela portera ses fruits à l’avenir. »
Il a ajouté : « Cet élan de soutien a été incroyable. Tout au long de la compétition, mon téléphone n’a pas cessé de sonner dès qu’une décision arbitrale nous semblait litigieuse ou qu’il y avait place à amélioration. Je pense que c’est le signe que notre culture du football évolue. Les gens s’y intéressent, et le fait que ces sujets aient fait la une, que les gens en aient parlé dans des émissions de radio sportives d’une manière qui n’aurait jamais été envisageable auparavant pour le football, c’est pour moi le signe de l’essor de notre sport. »
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« Beaucoup de bruit autour de l’équipe »
Interrogé cette semaine par CBS, Balogun a reconnu que sa réintégration avait momentanément déstabilisé le groupe, déjà confronté à des spéculations extérieures concernant l’implication de la Maison Blanche.
« Ma première réaction a été de me réjouir de faire à nouveau partie de l’équipe », a-t-il déclaré à CBS, « mais quand j’ai commencé à y réfléchir, j’ai compris que cela allait susciter beaucoup de polémiques, et je pouvais presque percevoir une certaine nervosité chez mes coéquipiers, car c’est une situation tout à fait unique. »
Il a ajouté : « À mesure que le match approchait, j’ai essayé de me concentrer du mieux que je pouvais, mais c’était difficile. Il y avait beaucoup de bruit extérieur, et c’est difficile à éviter. »
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Perspectives d'avenir pour le football américain
Batson est également revenu sur la Coupe du monde de l’équipe nationale masculine américaine dans son ensemble et sur les leçons que le programme en a tirées. Dans le cadre de cette discussion, la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) affirme sa volonté d’aller de l’avant, en commençant par une refonte du système de formation des jeunes qui débouchera, à terme, sur une meilleure formation. Wenger, en particulier, s’est longuement exprimé sur cette formation et sur le processus que devra suivre l’équipe nationale masculine américaine pour rejoindre l’élite.
Pour Batson, cet été a marqué un pas dans cette direction, mais pas le dernier.
« De nombreux éléments doivent être réunis pour que nous puissions continuer à remporter des Coupes du monde chez les femmes, et pour que nous puissions véritablement nous battre pour le titre chez les hommes », a-t-il déclaré. « Notre priorité est de nous mettre dans la meilleure position possible pour y parvenir. Les performances de l’équipe nationale senior comptent, bien sûr, mais aussi la santé de nos équipes jeunes, la qualité de nos centres de formation, notre capacité à détecter et développer les talents, ainsi que le niveau de notre encadrement technique.
« L’un de nos objectifs est d’informer plus efficacement nos supporters et nos parties prenantes sur tous ces enjeux. Nous voulons nous hisser au niveau de l’Argentine ou de l’Espagne et disputer des finales. »
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Pochettino va-t-il rester ?
Interrogé sur le successeur de l’actuel sélectionneur, M. Batson a répondu que le choix n’était pas encore arrêté. Après la Coupe du monde, l’entraîneur principal Mauricio Pochettino et la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) avaient convenu d’une période de réflexion avant de décider de la suite. Cette phase se poursuit, a confirmé M. Batson.
« Comme nous l’avions annoncé, nous allions faire une pause après la Coupe du monde pour nous reposer et récupérer », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de me reposer ni de récupérer, mais nous sommes impatients de poursuivre ces discussions. Ils se sont montrés très actifs dans la planification à long terme. Pour ne citer qu’un exemple récent, nous menons actuellement des discussions avec Steve [Cherundolo] concernant le poste au sein de l’équipe des moins de 23 ans, et nous jouons un rôle clé dans ce processus. Nous sommes globalement satisfaits de la situation actuelle et nous attendons ces discussions avec impatience. »
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« La Coupe du monde a été un succès retentissant. »
Alors que la Coupe du monde est toujours en cours, Batson et la Fédération américaine de football ont pris le temps, durant la semaine écoulée, d’analyser leur parcours dans la compétition. Si beaucoup y voient l’aboutissement de plusieurs années de travail, la fédération considère cet événement comme une étape majeure dans son plan de développement.
Ce processus se poursuit, d’autant plus que d’autres compétitions internationales sont déjà prévues sur le sol américain dans les années à venir.
« Du point de vue de U.S. Soccer, la Coupe du monde 2026 a été un succès incroyable et a fondamentalement changé la trajectoire de ce sport aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Quand on repense aux années 1994, 1996 et 1999, cette période de cinq ans qui a marqué le début d’une ère du football dans ce pays, on a l’impression d’être à un mois du début de la prochaine période de cinq ans, cet été, les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 et la Coupe du monde féminine en 2031, afin de garantir à terme que les États-Unis comptent parmi les grandes nations du football mondial. »
La Coupe du monde de cet été s’achèvera dimanche par une finale Argentine-Espagne dans le New Jersey. Côté USMNT, les joueurs se retrouveront en septembre pour leurs premiers matchs post-Mondial.
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