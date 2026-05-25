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Le président mexicain confirme le transfert de l’équipe d’Iran des États-Unis vers l’Iran, à l’approche de la Coupe du monde, alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit
Sheinbaum facilite la décision de l'Iran
À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’équipe nationale iranienne a dû revoir entièrement son plan logistique. En raison du conflit au Moyen-Orient et de la montée des tensions politiques, la sélection a renoncé à installer son camp de base en Arizona et a choisi la ville frontalière mexicaine de Tijuana.
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a confirmé lundi que son gouvernement était intervenu pour faciliter ce transfert après que les autorités américaines ont signifié sans équivoque qu’elles ne souhaitaient pas accueillir la délégation iranienne sur leur sol. Elle a également révélé que des responsables de la FIFA avaient sollicité le Mexique pour résoudre cette impasse logistique.
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Position officielle du Mexique
« Nous n’avons aucune raison de leur refuser la possibilité de rester au Mexique », a déclaré Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne. Cette décision offre une bouée de sauvetage essentielle à la Team Melli, dont la participation au tournoi était restée incertaine suite aux escalades militaires impliquant les États-Unis et Israël en février dernier.
Si la Maison Blanche et le Département d’État n’ont pas encore commenté officiellement ce refus, le choix du Mexique apparaît comme une solution pragmatique à une équation diplomatique complexe. Installée à Tijuana, la sélection iranienne restera ainsi à proximité immédiate de ses stades de compétition tout en évitant les tensions politiques liées à un camp d’entraînement sur sol américain.
Les problèmes de logistique et les difficultés liées aux visas
Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football, a expliqué que le choix de s’installer au Mexique visait aussi à contourner d’éventuels obstacles administratifs. Samedi, M. Taj a souligné que ce déménagement permettrait d’éviter les complications liées aux visas et que l’équipe pourrait rejoindre directement le Mexique via des vols d’Iran Air.
Cette réorganisation logistique permet aux joueurs de se concentrer sereinement sur leur préparation, à l’abri des incertitudes liées aux déplacements. Le programme sportif demeure inchangé : l’équipe franchira toujours la frontière pour honorer ses matchs prévus en Californie et à Washington.
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Calendrier des matchs de l’Iran dans le groupe G
L’Iran aura fort à faire dans un Groupe G particulièrement relevé. Sa campagne débutera à Los Angeles, où il affrontera la Nouvelle-Zélande le 15 juin. Puis, toujours dans le sud de la Californie, il défiera la Belgique le 21 juin dans un choc très attendu.
Pour conclure cette phase de groupes, les Iraniens mettront le cap sur Seattle afin d’y défier l’Égypte le 26 juin. Dans l’intervalle, la FIFA sera chargée d’organiser les déplacements de la délégation iranienne entre son camp de base au Mexique et les trois stades américains où l’équipe disputera ses rencontres.