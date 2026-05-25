À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’équipe nationale iranienne a dû revoir entièrement son plan logistique. En raison du conflit au Moyen-Orient et de la montée des tensions politiques, la sélection a renoncé à installer son camp de base en Arizona et a choisi la ville frontalière mexicaine de Tijuana.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a confirmé lundi que son gouvernement était intervenu pour faciliter ce transfert après que les autorités américaines ont signifié sans équivoque qu’elles ne souhaitaient pas accueillir la délégation iranienne sur leur sol. Elle a également révélé que des responsables de la FIFA avaient sollicité le Mexique pour résoudre cette impasse logistique.



