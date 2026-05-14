Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, affirme que l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc n’a pas été une erreur et évoque l’incertitude concernant le renouvellement du contrat de Vinicius Jr

Au cours de son entretien avec Josep Pedrerol, Pérez a maintenu avec fermeté que l’embauche de l’ancien milieu des Blancos, Alonso, était, à l’époque, la bonne décision. Il a expliqué : « Non, c’était une question de circonstances. Tout remonte à la Coupe du monde des clubs : nous n’avons pas eu de préparation estivale. Sans préparation, on le paie physiquement. Nous pensions que ce changement (le limogeage) serait bénéfique, mais l’effet n’a été que temporaire avant que l’équipe ne s’effondre à nouveau. »