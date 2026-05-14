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Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, affirme que l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc n’a pas été une erreur et évoque l’incertitude concernant le renouvellement du contrat de Vinicius Jr
Pérez prend la parole
Perez s'est rendu dans l'émission « El Chiringuito de Jugones » pour une longue interview de 40 minutes, à la suite de sa récente annonce concernant la tenue d'élections présidentielles anticipées. Le président est revenu sur le limogeage en cours de saison d'Alonso, qui avait été démis de ses fonctions après la défaite 3-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Malgré les succès historiques remportés par Alonso au Bayer Leverkusen, son passage à Madrid a souffert d'un manque de préparation estivale et d'une fatigue physique croissante au sein de l'équipe première.
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Analyse des circonstances plutôt que des responsabilités
Au cours de son entretien avec Josep Pedrerol, Pérez a maintenu avec fermeté que l’embauche de l’ancien milieu des Blancos, Alonso, était, à l’époque, la bonne décision. Il a expliqué : « Non, c’était une question de circonstances. Tout remonte à la Coupe du monde des clubs : nous n’avons pas eu de préparation estivale. Sans préparation, on le paie physiquement. Nous pensions que ce changement (le limogeage) serait bénéfique, mais l’effet n’a été que temporaire avant que l’équipe ne s’effondre à nouveau. »
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Pas de précipitation pour Vini
Florentino Pérez a fait le point sur la situation de Vinicius, sous contrat au Bernabéu jusqu’en juin 2027. Malgré les 21 buts et 14 passes décisives de l’attaquant de 25 ans cette saison, le président madrilène a affirmé : « Je considère Vinicius comme l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il a remporté les deux dernières Ligues des champions. Il n’y a pas d’urgence à prolonger son contrat ; nous avons toute la saison pour en parler. Vous pensez que je m’occupe de tout, mais c’est le rôle du directeur sportif. »
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Et maintenant ?
La nomination d’Alvaro Arbeloa comme entraîneur par intérim a été assombrie par une fin de saison catastrophique. Le club a terminé derrière son grand rival, Barcelone, dans la course au titre de la Liga et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions après une défaite face au Bayern Munich. À l’approche des élections présidentielles, la direction doit décider si elle maintient son soutien à Arbeloa ou si elle recrute un entraîneur permanent de renom pour la saison prochaine, tout en gérant la situation contractuelle de Vinicius.